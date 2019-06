Atzīta dermatoloģe un populāra veselīga dzīvesstila blogere - par ādas fotonovecošanās riskiem un pareizu aizsardzību pret sauli

Līdz ar vasaras iestāšanos saule arvien vairāk priecē ar savu siltumu, tāpēc ir būtiski atcerēties pasargāt no staru negatīvās ietekmes, pāragras novecošanas jeb fotonovecošanas un ādas vēža attīstības riska, lietojot pareizu saules aizsargkrēmu pirms un pēc sauļošanās. Lai noskaidrotu, kā noteikt savas ādas tipu un izvēlēties piemērotāko sauļošanās kosmētiku, savos ieteikumos dalās sabiedrībā atpazīstamas ķermeņa veselības ekspertes – dermatoloģi Laumu Valeini un topošo ginekoloģi un dūlu Katrīnu Puriņu-Liberti.

“Saules aizsardzība ir svarīga pilnīgi visu vecumu cilvēkiem," izglītojošā lekcijā stāstīja atzītā dermatoloģe Lauma Valeine. “Ir virkne mītu par sauļošanos, kā piemēram, lietojot saules aizsargkrēmus, āda neiesauļojas un neveidojas D vitamīns vai arī mākoņainās dienās saulesaizsargkrēms nav jālieto.Taču patiesībā ikreiz, kad pakļaujam sevi spēcīgam un ilgstošam UV starojumam, ādas imūnā sistēma tiek pavājināta, bojājot ādas šūnas, un atjaunošanas spējas ar laiku izzūd un nespēj novērst UV staru negatīvo ietekmi. Dzīves laikā uzkrātais saules un UV starojums, pat īsas sauļošanās reize, summējas, atstājot nopietnas sekas mūsu ādā.”

Lauma uzsvēra, ka atbildīgi pret saules aizsardzību jāizturas veciem cilvēkiem, kā arī ikvienam, kam ir daudz veidojumu uz ādas, tajā skaitā dzimumzīmes, jo arī šie cilvēki ir ādas vēža attīstības riska grupā. Tāpat būtiski aizsargāt ādu ir visiem tiem, kam ir pigmentācijas traucējumi jeb tumši traipi, un cilvēkiem ar pastiprinātu kapilāru tīklojumu un sārtu seju, jo saule veicina arī neoangioģenēzi jeb jaunu asinsvadu veidošanos un esošo asinsvadu paplašināšanos. “Lai pasargātu sevi no pāragras novecošanas jeb fotonovecošanas un ādas vēža attīstības, no pavasara saulainajām dienām līdz pat vasaras beigām ikreiz, kad atrodamies saulē, svarīgi lietot saules aizsargkrēmu. Dienās, kad plānots ilgstoši uzturēties brīvā dabā, saules aizsargkrēms jālieto visām atklātajām ķermeņa daļām, uzklājot atkārtoti ik pēc 2–3 stundām, kā arī ikreiz pēc peldes vai intensīvas svīšanas,” stāsta dermatoloģe. ” Valda mīts, ka aizsargkrēms jālieto tikai sezonas sākumā, kamēr āda pierod, taču tā nav patiesība – āda jāaizsargā visu laiku, kamēr ir saule. Būtiski ņemt vērā neatrasties tiešā saulē no plkst. 11 līdz 15 un sargāt arī acis un galvas ādu, valkājot saulesbrilles un cepuri. Izvēloties krēmu, ir svarīgs ne tikai SPF jeb saules aizsargfaktors, bet arī tas, lai uz tā būtu norāde par aizsardzību pret UVA un UVB,” uzsver Lauma.





Katrīna Puriņa-Liberte, topošā ārste, jauno māmiņu izglītotāja "Māmiņu klubā", praktizējoša dūla un socālajos tīklos vairāk zināmā kā dzīvesstila blogere ar pseidonīmu Perlumamma, jūsmo par vasaru, ko mēs, ziemeļnieku tauta, esam gaidījuši ilgi un novērtējam katru saulaino dienu, bieži vien tajās atrodoties ārpus telpām, tādējādi uzņemot siltumu un D vitamīnu. “Kā mediķe uzskatu, ka par sauļošanos un aizsardzību pret saulītes kaitīgo pusi jāizglīto visu gadu, jo aiz mākoņiem tā ir vienmēr, un, lai kā tā mēdz priecēt, diemžēl tieši saules stari ir viens no faktoriem, kas palielina ādas novecošanu un paaugstina iespēju saslimt ar ādas vēzi dažādās vecuma grupās,” stāsta Katrīna un piekodina, ka īpaša uzmanība, sauļošanās sezonu uzsākot, ir jāpievērš maziem bērniem, grūtniecēm un senioriem. “Ja esi topošā māmiņa, ņem vērā, ka drīkst baudīt saules starus, taču arī gaidību laikā īpaši jāpievērš uzmanība savas ādas tipam. Ļoti svarīgi būtu atcerēties, ka grūtniecības laikā āda var kļūt jutīgāka, kā arī tai ir nosliece uz pigmentācijas plankumu veidošanos, tādēļ uzturēšanās saulē jāizvērtē īpaši uzmanīgi un obligāti jālieto saules aizsargkrēmi – droši vari lietot tos krēmus, kurus iesaka bērna jutīgajai ādai,” dalās speciāliste un uzsver, ka grūtnieces vēderu drīkst sauļot, taču jāatceras par aizsargkrēma lietošanu un jāseko līdzi tam, cik ilgi uzturas saulē. “Ļoti būtiski saprast, ka ne jau paši saules stari var nodarīt kaitējumu mazulim mātes vēderā, bet tieši tas, ka topošā māmiņa sakarst, bet tādējādi palielinās ķermeņa temperatūra, radot nelabvēlīgus apstākļus bērniņam. Tādēļ karstās vasaras dienās un sauļojoties ļoti svarīgi atcerēties par ūdens uzņemšanu lielākos daudzumos, nekā ierasts ikdienā.”