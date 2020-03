Bišu māšu peru pieniņš veselībai

Bišu māšu peru pieniņš ir bišu zem rīkles un virsžokļa dziedzeru sekrēts, ar ko bites baro perus - savus kāpurus. Atkarībā no tā vai cirmenītis šo pieniņu dabū 3 dienas vai arī tik, cik grib, no tā izaug darba bite, kura dzīvo vasarā 30 dienas vai arī bišu māte, kura pēc apaugļošanās dēj olas un nodzīvot var pat līdz 5-7 gadiem. Kopš seniem laikiem bišu māšu peru pieniņš ticis lietots dažādu cilvēku organisma funkciju uzlabošanai, t.sk.:

aktivizē imūnsistēmu, ļaujot labāk cīnīties ar infekcijām, kā arī īpaši atlabšanas periodā pēc slimošanas,

situācijās, kuras saistītas ar palielinātu fizisko , garīgo vai emocionālo slodzi,

palīdz mazināt nogurumu,

aktivizē smadzeņu darbību - palīdz pret depresiju, stresa hormonu kaitīgo ietekmi,

palielina dzīvotprieku un kognitīvās spējas, menopauzes simptomu mazināšanai (pretnovecošanās efekts).





Lietošanas ieteikumi :

Cik?: Dienas deva 150 mg (bērniem) un 300 mg (pieaugušiem),

Kad? Lieto no rīta, var pamēģināt vakarā un pavērot vai varēs aizmigt,

Kā? Paliek zem mēles ļauj šķīst un uzsūkties mutes dobumā, kuņģī daļa vērtīgo vielu kļūs neaktīvas

Cik ilgi? Kursa ilgums 10-20 dienas, to dara pavasara un/vai rudens kursa veidā.

Devu var palielināt, jo pētījumos vislabākos efektu devusi 800-1000 mg ikdienas devas lietošana. Ņemot liofilizēto peru pieniņu kapsulās, jāņem vērā, ka tā aktivitāte nav tik liela un devu droši var palielināt. Ja lieto svaigi saldētu bišu māšu peru pieniņu, pirktu tieši no biškopja, tajā aktīvo vielu ir vairāk. Iespējams, ka biškopis to pilda pa 1 ml šļircēs un sasaldē - tā ir viena rīta deva. Biškopji to maz ražo, jo ir mazs pieprasījums un produkts nav lēts.





Bišu māšu peru pieniņa lietošanai ir sena vēsture

Par šī unikālā produkta īpašībām cilvēce zinājusi jau sen, tas izmantots kā veselīgas un ilgas dzīves nodrošināšanas līdzeklis dažādos vēsturiskajos laikos un kultūrās. Senajā Ķīnā to sauca par imperatoru ēdienu un tas bija pieejams tikai imperatoram un augstāko kārtu cilvēkiem, lai būtu veseli un veicinātu enerģijas pārpilnību.

Senajā Indijā jau izsenis maharadžas to novērtējuši kā atslēgu jaunības un dzīvīguma uzturēšanai.

Arī Ēģiptes faraoni to pazinuši, tiem arī bija nepieciešams ilgi dzīvot un valdīt.

Visai iecienīts esot Apvienotās Karalistes karaliskajā ģimenē. Karaliene Elizabete, kura jau ir vairāk kā 90 gadus veca, to lietojot vecuma noguruma mazināšanai.

Rakstos saglabājušās ziņas par šī produkta popularitāti klosteru iemītnieku vidū, klosteru saimniecībās biškopība bija iecienīta nodarbošanās. Pāvests Pijs lietojis bišu māšu peru pieniņu, lai atgūtos pēc smagas slimošanas.



Mūsdienās šis unikālais produkts pieejams visiem.