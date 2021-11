No 9. novembra ir būtiski paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt balstvakcīnu pret Covid-19. Par to informē Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva. No šodienas šī iespēja ir nodrošināta arī:

visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem,

iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, ja ir hroniskas slimības* vai strādā augsta riska profesijās un/vai ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar to ir augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks**.

Lēmums par iedzīvotāju grupu paplašināšanu pieņemts saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām.

“Neraugoties uz jaunu iedzīvotāju grupu atvēršanu balstvakcinācijai pret Covid-19, procesa svarīgākā prioritāte ir senioru vecumā no 60 gadiem pirmreizējā vakcinācija, kā arī papildu devu vakcinācija imūnsupresētām personām. Svarīga ir arī pirmreizējā vakcinācija visiem iedzīvotājiem, kā arī balstvakcinācija senioriem no 65 gadiem un SAC klientiem. Lai nodrošinātu primāro vakcināciju, īpaši riska grupās, vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji ir aicināti nodrošināt riska grupu prioritizēšanu tajās teritorijās un ģimenes ārstu praksēs, kur ir zema riska grupu vakcinācijas aptvere,” akcentē NVD Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Balstvakcinācija pret Covid-19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs “SARS CoV-2 PCR” tests un tiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar “Janssen” vakcīnu bijis pozitīvs “SARS CoV-2 PCR” tests. Izvērtējot riskus un ieguvumus, cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem bez nopietnām blakusslimībām balstvakcinācija visā populācijā nebūtu rekomendējama.



Pieteikšanās balstvakcinācijai

Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties portālā “Manavakcina.lv” vai pa tālruni 8989 vai izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.





Vakcīnu veidi

Balstvakcinācija veicama ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas (pēc “Spikevax” vakcīnas balstvakcinācija ieteicama laika periodā 6-8 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas). Balstvakcinācijai tiek rekomendētas “Spikevax” vai “Comirnaty” vakcīnas, ir pieļaujama arī “Vaxzevria” kā trešā deva pēc pilna vakcinācijas kursa ar “Vaxzevria” vakcīnu. Savukārt, balstvakcinācija pēc vienas “Janssen” devas rekomendē veikt 8 nedēļas pēc potes saņemšanas.





Jau izsniegtie sertifikāti turpinās darboties. Digitālajā sertifikātā parādīsies atzīme par balstvakcinācijas veikšanas datumu un vakcīnas nosaukumu.

Ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu kontaktinformācija un adreses atrodama: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem

Balstvakcinācijas programmas mērķis ir novērst hospitalizāciju, smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības grupās, kur uz pierādījumiem balstīti ir zināms, ka primārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aizsardzību (imūnsupresēti pacienti, iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem, sociālo un aprūpes centru pieaugušie pastāvīgie iedzīvotāji, pacienti noteiktā vecumā ar hroniskām augsta riska blakussaslimšanām).

Jau ziņots, ka Ministru kabinets š.g. 7. septembrī, lēma, ka arī Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā un pasaulē tiks sākta trešo vakcīnu devu pret Covid-19 administrēšana. Kā pirmie primārās vakcinācijas kursā papildu vakcīnu devas pret Covid-19 sāka saņemt iedzīvotāji ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, kuriem primārā vakcinācijas kursā nav izveidojusies pietiekama aizsardzība. Balstvakcinācija pret Covid-19 tiek piedāvāta arī iedzīvotājiem, kas vecāki par 65 gadiem, personām, kas ir vecākas par 50 gadiem ar hroniskajām slimībām, pieaugušajiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem, arī veselības aprūpes sistēmā var tikt pieļauta papildu devas saņemšana tiem darbiniekiem, kam ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan pret Covid-19 nevakcinētiem pacientiem un līdz ar to augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks, kā arī imūnsupresētām personām. Uz šo brīdi veikti gandrīz 20000 balstvakcinācijas fakti.

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk pasargātu ikviena veselību, īpaši svarīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri ir riska grupās – seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Šobrīd Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 63.3 % iedzīvotāju, no tiem vakcinācijas kursu pabeiguši 56%, bet vecumā 12+ pirmo poti saņēmis 72%, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 64%. Bezmaksas vakcinācija pieejama ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu vecuma, tai var pieteikties pa tālruni 8989, vietnē “Manavakcina.lv” vai pie sava ģimenes ārsta.

* Sīkāk par hroniskajām slimībām: https://www.spkc.gov.lv/lv/hroniski-slimo-pacientu-vakcinacija

** Saskaņā ar Sabiedrības vakcinācijas darba grupā lemto: personas, kas atrodas ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem (atrašanās slēgtā vidē (piemēram, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas uzgaidāmā telpā, kabinetā u.tml.) vai braukšana ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzeklī);

- ja personai ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar personām, kuru veselības stāvoklis nav zināms.