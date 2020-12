Būtiski pieaudzis stacionēto 30-39 gadus veco Covid-19 pacientu skaits

Stacionāros ar ļoti smagu slimības gaitu visvairāk ir Covid-19 pacienti 60-69 gadu vecumā, tomēr aizvadītajā nedēļā būtiski audzis arī stacionēto vidēji smagi slimo 30-39 gadus veco pacientu skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati par laika periodu līdz 27.decembrim. Svētdien Latvijas stacionāros bija 56 Covid-19 pacienti ar ļoti smagu slimības gaitu, no kuriem 16 bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 13 - no 50 līdz 59 gadiem un tikpat - no 70-79 gadiem, četri - no 40 līdz 49 gadiem, divi - no 20 līdz 29 gadiem, tikpat - no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi vecumā no 90 līdz 99 gadiem, kā arī viena persona vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Savukārt vidēji smaga slimības gaita svētdien bija kopumā 954 stacionētajiem Covid-19 pacientiem, un 217 no viņiem bija vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem. 218 stacionētās personas ar vidēji smagu slimības gaitu bija 60-69 gadus vecas, 175 - 80-89 gadus vecas, 133 - 50-59 gadus vecas, 86 - 40-49 gadus vecas, 57 - 30-39 gadus vecas, 45 - 90-99 gadus vecas, bet 22 personas bija 20-29 gadus vecas.

Vēl stacionāros ar vidēji smagu slimības gaitu ārstējās sešas personas vecumā līdz deviņiem gadiem un piecas personas vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

NVD norāda, ka pēdējās nedēļas laikā stacionāros no 42 pacientiem līdz 57 pacientiem ir pieaudzis 30-39 gadus veco Covid-19 slimnieku skaits ar vidēji smagu slimības gaitu.

Tāpat no sešiem līdz 11 ir pieaudzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits vecuma grupā līdz 19 gadiem.

LETA jau ziņoja, ka aizvadītajā diennaktī stacionēti 78 Covid-19 slimnieki, no tiem viens pārvests, savukārt pacientu skaits ar smagu slimības gaitu sasniedzis jaunu negatīvo rekordu - 61, liecina NVD apkopotie dati.

Kopā stacionāros ārstējas 1048 pacienti, no tiem 987 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 61 ar smagu slimības gaitu. Pacientu skaits ar smagu slimības gaitu pirmo reizi pārsniedzis 60 gadījumu slieksni.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 19 pacienti, to skaitā viens pārvests. Savukārt kopā līdz šim no stacionāra izrakstīti 3093 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.

Kā ziņots, svētdien Latvijā atklāti 508 jauni Covid-19 gadījumi, bet reģistrēti 19 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.