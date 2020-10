Covid-19 antivielas konstatētas 0,4 % pārbaudīto asinsdonoru; ar pārslimojušo plazmu cer palīdzēt slimajiem

Līdz šim Valsts asinsdonoru centrā (VADC) iespēju noteikt Covid-19 antivielas ir izmantojuši 11 264 donori, no kuriem antivielas atklātas 46 gadījumos jeb 0,4% no kopējā pārbaužu skaita, aģentūrai LETA pavēstīja centra pārstāve Ilze Bergmane. VADC aicina Covid-19 pārslimojušos pacientus ne ātrāk kā 28 dienas pēc laboratoriski apstiprināta negatīva Covid-19 testa sazināties ar VADC un pieteikties par konvalescentās (atveseļojošās) plazmas donoriem, tādējādi sniedzot savu atbalstu iespējamo pacientu ārstēšanā. Pieteikties iespējams, zvanot uz bezmaksas tālruni 8000 0003, katru darbadienu no plkst.8.30 līdz 17.

Donorus, kuriem tiks konstatēts pietiekošs antivielu līmenis, VADC aicinās kļūt par konvalescentās plazmas donoriem.

Centrā skaidroja, ka Covid-19 pacientu ārstēšanā kompleksā ar citām metodēm atsevišķās valstīs tiek izmantota konvalescentā plazma. Kamēr nav augsti efektīvu etioloģisko medikamentu, specifiska pasīvā imūnterapija - konvalescentā plazma - tiek izskatīta kā viena no iespējamām ārstēšanas metodēm Covid-19 pacientiem ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka valsts radusi iespēju visiem asins un asins komponentu donoriem, papildu obligātajiem testiem, noteikt antivielas pret Covid-19 infekcijas izraisītāju.

No augusta asins donoriem visā Latvijā tiek piedāvāta iespēja noteikt antivielu esamību pret Covid-19 infekcijas izraisītāju. Testēšanas rezultāti tiks anonīmi nodoti Slimību kontroles un profilakses centram (SPKC), lai vērtētu kopējās tendences un imunitātes līmeni donoru vidū.