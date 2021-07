Daudzviet izsludināts sarkanais brīdinājums par veselībai bīstamu karstumu

Karstajā laikā īpaši jārūpējas par bērna veselību. 20 minūtes pirms došanās ārā bērnam jāuzklāj saules aizsarglīdzeklis, un atkārtoti tas jāuzklāj ik pēc divām stundām vai biežāk. Ja plānots peldēties, jāizvēlas ūdens noturīgos saules aizsarglīdzekļus. Nedrīkst pakļaut zīdaiņus (līdz 1 gadu vecumam) saules staru ietekmei, savukārt bērna no 1 gadu vecuma āda jāsargā no saules, izvēloties plaša spektra (UVA+UVB) saules aizsarglīdzekli ar SPF >50. Tāpat bērnam jāizvēlas piemērots apģērbs, t.sk., saulesbrilles, lai pasargātu viņu ne tikai no saules kaitīgās ietekmes, bet arī no kukaiņu kodumiem. Nepieļauj, ka bērna āda saulē apdeg!