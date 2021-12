Diennaktī atklājot 991 Covid-19 gadījumu, saslimstības rādītājs pārsniedzis 530

Pirmdien Latvijā atklāts 991 jauns Covid-19 gadījums un reģistrēti 12 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 523,2 līdz 530,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 497 jeb 50,15% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 494 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens 50 līdz 59 gadus vecs, četri vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens vecumā no 70 līdz 79 gadiem, četri bijuši 80 līdz 89 gadus veci, bet viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No mirušajiem desmit cilvēki bija nevakcinējušies vai arī vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, bet divi - vakcinējušies.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4466 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 11 282 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,8%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 10 037 cilvēkus, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Saslimušo kopskaits 14 dienās pirmo reizi kopš 8.decembra atkal pārsniedzis 10 000 iedzīvotāju robežu.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 268 456 cilvēkiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietots 71 Covid-19 pacients, savukārt izrakstīti 87 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Kopējais stacionēto Covid-19 slimnieku skaits diennakts laikā sarucis no 538 līdz 512 jeb par 4,8%.

No stacionētajiem pacientiem 431 ir ar vidēji smagu slimības stāvokli, savukārt 81 jeb 15,8% - ar smagu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 23 142 Covid-19 pacienti.