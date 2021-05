Tiek plānots tuvākajā laikā paziņot, ka Latvijā pret Covid-19 vispārējā kārtā tiks vakcinētas arī personas no 16 gadu vecuma, sociālajos tīklos pavēstījis veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Kā aģentūrai LETA iepriekš skaidroja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā, patlaban personu vecumā zem 18 gadiem vakcinācija pret Covid-19 notiek tikai tad, ja ir ārsta norīkojums vai konsilijs par pamatojumu.

Saskaņā ar Vakcinācijas rokasgrāmatu, šobrīd no visām Eiropas Savienībā apstiprinātajām Covid-19 vakcīnām tikai "Pfizer"/"BioNTech" var lietot personu vecumā no 16 gadiem vakcinācijai. Pārējās vakcīnas - "Moderna", "Johnson & Johnson" un "AstraZeneca" - var izmantot tikai personu no 18 gadiem vakcinācijai.

Iepriekš Vakcinācijas projekta nodaļā arī skaidroja, ka vakcinācijas procesā Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, kopumā uzsvars tiek likts uz tiem iedzīvotājiem, kuriem saslimšana izraisa smagas sekas vai ar lielāku varbūtību noved pie nāves. Vienlaikus, pētījumos parādoties aizvien vairāk pierādījumiem par jauniešu vakcinēšanu, valstis varētu paplašināt aptveri, atzīmēja nodaļā.

Kanāda trešdien apstiprinājusi "Pfizer/Biontech" Covid-19 vakcīnas "Comirnaty" lietošanu bērniem vecumā no 12 gadiem, kļūstot par pirmo valsti pasaulē, kas spērusi šādu soli.

Ražotājs pagājušajā nedēļā arī iesniedzis pieteikumu Eiropas Zāļu aģentūrai, lūdzot apstiprināt kopīgi izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu 12 līdz 15 gadus vecu bērnu vakcinācijā.