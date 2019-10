Dzidrinātās briļļu lēcas ar zilās gaismas filtru – iespēja pasargāt acis no viedierīču kaitīgā zilā starojuma

Ikdienas darbos, izmantojot datoru vai viedtālruni, cilvēks nonāk intensīvā saskarsmē ar zilo gaismu, kas mūsu acīm rada lielu slodzi. Lai pasargātu sevi no tās negatīvās ietekmes, un savlaicīgi parūpētos par savu redzes veselību, atbildes par dzidrinātajām lēcām un redzes kopšanu sniedz optometriste Māra Kaparkalēja.

Kas ir zilā gaisma - kā tā iespaido mūsu redzes veselību?

Zilā gaisma ir redzamās gaismas daļa, ko var sastapt teju visur apkārtējā vidē. Nelielos daudzumos tā nevar nodarīt nekādu kaitējumu cilvēka redzes sistēmai. Zilā gaisma fokusējas pirms acs tīklenes, kas nozīmē, ka tā rada pamatīgu slodzi mūsu redzes orgānam. Parasti nogurumu, ko rada zilā gaisma, novēro cilvēkiem, kuriem ikdienā darbs saistīts ar datoru. Ir gadījumi, kad zilās gaismas ietekmē, var novērot tīklenes izmaiņas, piemēram, makulas deģenerāciju, bet to parasti iespaido arī saules izstarotā UV starojuma ietekme. Tāpēc ir ļoti svarīgi, uzturoties tiešos saules staros, lietot saulesbrilles.

Tā vien šķiet, ka ļoti lielai daļai cilvēku ikdienā varētu būt liela saskarsme ar viedierīču izstaroto, zilo gaismu..

Jā, tā pavisam noteikti ir. Sēdošs biroja darbs rada ne tikai redzes veselības problēmas, bet atstāj iespaidu uz kopējo organisma veselību, tostarp muguras un kakla zonas rajonā. Ja vienīgās kustības ikdienā ir līdz automašīnai, pēc tam līdz birojam un atpakaļ, cilvēks var sākt just muguras sāpes, kas bieži vien rodas no kāda asinsvada nosprostojuma. Tāpat, ikdienā pavadot ilgas stundas pie datora, acs asinsvadi tīklenē sāk izlocīties, līdz ar to notiek mazāka skābekļa piegāde acij, kas var novest pie ātrāka acs noguruma. Liels skaits datora lietotāju cieš arī no “sausās acs” sindroma, kas izpaužas kā acu apsārtums, graušanas sajūta vai pārlieku liela asarošanās. Ja novēroti tādi simptomi, jāvēršas pie optometrista, lai izvērtētu situāciju un atrastu labāko veidu, kā problēmu atrisināt.

Mūsu redzes veselību ietekmē arī pareizs un sabalansēts uzturs - tikai tā varam uzņemt visus vajadzīgos vitamīnus un minerālvielas, par ko pateicīgas būs mūsu acis. Optikas nozare ir attīstījusies līdzi mūsdienu cilvēka dinamiskajam dzīvesveidam, un, piemēram, dzidrinātās briļļu lēcas piedāvā atvieglot darbu pie mākslīgā apgaismojuma un aizsargāt savas acis no viedierīču un televizora izstarotās zilās gaismas.