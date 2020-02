Eksperti: vakcīna pret CPV var pasargāt no gandrīz pilnībā novēršamas slimības – dzemdes kakla vēža

Lai izglītotu sabiedrību par cilvēka papilomas vīrusu (CPV) un informētu par vakcīnu pret CPV infekciju, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) kopā ar Veselības ministriju sāk kampaņu “Uzvari cīņā ar vēzi, pirms tā sākas!”.

Statistikas dati liecina, ka Latvijā katru gadu aptuveni 245 sievietēm konstatē dzemdes kakla vēzi un ik gadu no šīs slimības mirst apmēram 110 sievietes. 99% gadījumu dzemdes kakla vēzi izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija.

Par cilvēka papilomas vīrusa atstātajām sekām atklāšanas pasākumā runāja ginekoloģe Dr. Jana Žodžika. “Cilvēka papilomas vīruss ir viens no tiem mikroorganismiem, ar ko mēs visi ikdienā sastopamies. Lielākā šī vīrusa radītā problēma ir tā, ka šis vīruss var izraisīt dzemdes kakla vēzi, kas ir otrā biežākā gados jaunu sieviešu saslimšana. Tas nozīmē, ka no gandrīz pilnībā novēršamas slimības mirst sievietes, kas vēl plāno ģimenes vai kas vēl pavisam nesen tās izveidojušas. Tāpēc ir prieks, ka no šī gada valsts ir parūpējusies par to, lai meitenēm būtu pieejama deviņvalentā vakcīna, kas sniedz 90% lielu aizsardzību pret vīrusu,” skaidroja ārste.

Ginekoloģes stāstīto papildināja arī SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītājas Elīnas Dimiņas teiktais par vakcinācijas aptveri. “Pēdējos trīs gados pieaug 12 gadus vecu meiteņu vakcinācijas aptvere, un 2019. gadā tā jau sasniegusi 63,2%, un ir vakcinēta 6081 meitene. Kopš vakcinācijas uzsākšanas 2010. gadā šo vakcīnu saņēmušas jau vairāk nekā 48 000 meitenes. Tomēr vēl joprojām ir daudzas, kuras šo iespēju nav izmantojušas. Šobrīd valsts apmaksā meiteņu vakcināciju no 12 gadiem līdz 18 gadu dzimšanas dienai, tāpēc aicinu visus šo iespēju izmantot,” skaidroja speciāliste.

Ģimenes ārsts Ainis Dzalbs uzsvēra ģimenes ārstu nozīmi sabiedrības informēšanā un aicināja ārstus runāt ar cilvēkiem par vīrusu un vakcīnu pret to. “Ģimenes ārstu darbs ir ļoti interesants, jo mēs esam universāli. Katru dienu mūs apmeklē pacienti dažādās vecuma grupās, un mums ir jābūt spējīgiem rast risinājumu, kas piemērots katram no viņiem. Veselības aprūpes prioritāte ir profilakse un vakcinācija. Turklāt vakcinācija pret CPV ir efektīvākais rīks onkoloģisko slimību profilaksē. Tāpēc es aicinu ģimenes ārstus uzrunāt mūsu jauno paaudzi un viņu vecākus un atgādināt par iespēju vakcinēties,” uzsvēra ārsts.

Atbalstu kampaņai sniedz arī vecāku organizācijas mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa – Smildziņa. “Mēs kā organizācija saskaramies ar to, ka vecāki vairākus gadus ir bijuši šaubās par šo vakcīnu. Dažādos medijos ir atrodams lērums nepatiesas informācijas, tāpēc ir jo īpaši svarīgi izplatīt pēc iespējas vairāk uz zinātniskiem pētījumiem balstītu informāciju. Par CPV vakcīnu arī mūsu organizācijai var iesūtīt jautājumus – sagatavosim atbildes, ko snieguši Latvijā labākie jomas speciālisti. Informācija ir visa pamatā, un es ceru, ka šī kampaņa palīdzēs kliedēt vecāku raizes par šo vakcīnu,” norādīja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Fakti par CPV infekciju un vakcinācija pret to:

• Vakcinācija pret CPV ir VALSTS APMAKSĀTA 12 līdz 17 gadus (ieskaitot) vecām meitenēm.

• Ar cilvēka papilomas vīrusu (CPV) var inficēties gan tieša kontakta laikā ar inficētas personas ādu un gļotādu, gan dzimumkontakta, gan sadzīves kontakta laikā.

• CPV vakcīna pasargā no vairākiem vīrusa tipiem – gan no tiem, kuri izraisa tikai diskomfortu (ādas, dzimumorgānu kārpas, niezi), gan no tiem, kuri nopietni apdraud cilvēka dzīvību (piemēram, dzemdes kakla vēzis).

• Vakcīna ir izstrādāta nevis pret dzemdes kakla vēzi, bet gan pret konkrētu cilvēka papilomas vīrusa (CPV) infekciju, kas var izraisīt dažādus vēža veidus. Tas nozīmē, ka pati vakcīna nesatur vēža šūnas. Vakcīna atdarina dažas konkrētas dabīgā vīrusa daļiņas, tomēr nesatur vīrusa DNS, kas nozīmē, ka nav iespējams, ka vakcīna varētu pati izraisīt CPV infekciju.

• Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa (CPV) infekciju samazina ar CPV inficēto skaitu. Ir publicēti pētījumu dati gan par dzemdes kakla vēža slimnieču skaita samazinājumu, gan citu CPV izraisīto audzēju mazināšanos kopējā populācijā.