Lielu popularitāti iemantojis balss ieraksts, kuru lietotāji pārsūta cits citam “WhatsApp” un citos sociālajos medijos. Tajā kāda sieviete, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” feldšere apgalvo, ka Ķīpsalas halli pārveido COVID-19 vajadzībām un gatavo koncentrācijas nometni. Tāpat viņa arī stāsta, ka vakcinācijai ir svarīgi pretoties, jo tā neesot pārbaudīta pētījumos un izsauc dažādus dzīvībai bīstamus blakusefektus. Nekas no teiktā nav patiess. Tāpat nepatiesa informācija izskan viņas teiktajā video, kas izplatīts “Facebook”.

Sieviete ir “Gaiļezerā” strādājoša feldšere, vārdā Marina, kuras stāstīto steidza izmantot vairāki dezinformācijas izplatītāji sociālajos medijos, piemēram, “Facebook” un “Telegram”. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece mums apstiprināja, ka Marina tiešām strādā “Gaiļezera” Toksikoloģijas un sepses klīnikā. Slimnīca no viņas teiktā norobežojās, norādot, ka tas nav patiess, bet plašākus komentārus nesniedza. Arī veselības ministre Ilze Viņķele 2.decembrī noliedza, ka uz Ķīpsalas izstāžu halli jau ved gultas hospitāļa iekārtošanai COVID-19 slimniekiem. Ministre nosauca to par viltus ziņu.

Vēl balss ierakstā Marina par vakcīnām pauž: “Visiem veidiem pretojieties šai vakcinācijai. Tā nav izgājusi nekādas fāzes - ne pirmo, ne otro, trešo, lai to varētu potēt pa labi, pa kreisi. Vēl nav zināms, kādus “buljonus” šeit ievedīs. Ja tā ir “AstraZeneca”, tad principā var gatavot sev kapu. Jo tā nav vakcīna, tā ir prolongēta eitanāzija.”

Pie COVID-19 vakcīnas izstrādes darbojas vairāki desmiti komandu. Trešās fāzes pētījumus šobrīd veic 13 vakcīnām, bet 7 dažādās valstīs sniegta atļauja ierobežotai izmantošanai. ASV un Eiropas Savienībā reģistrācijas procesu uzsākušas kompāniju “Pfizer”, “Moderna” un “AstraZeneca” vakcīnas. Visas no šīm vakcīnām izgājušas trīs pētījumu fāzes.

Sieviete ierakstā atsaucas uz kādu savu draugu, miljonāru no Anglijas, un audioierakstā apgalvo, ka no “AstraZeneca” vakcīnas četri cilvēki esot miruši, bet pārējie kļuvuši par kropļiem: “Viņš saka: visi ir sakropļoti, četri miruši, tas no 20, tiem, ko viņi… nu, cilvēkiem samaksāja, jā.”

“Pfizer” pētījumos piedalījušies 43 tūkstoši dalībnieku, “Moderna” – 30 tūkstoši, bet “AstraZeneca” – 23 tūkstoši. Vakcīnas nav izraisījušas nevienu nāvi. Viens no “AstraZeneca” pētījuma dalībniekiem nomira, taču brīvprātīgais nesaņēma kompānijas vakcīnu, bet bija kontroles grupā, kura saņēma meningīta vakcīnu – tātad viņa nāvei nav saistības ar COVID-19 vakcīnu.

“Īsāk sakot, vakcīna izsauc paralīzi, šī vakcīna izsauc galvas smadzeņu apvalku iekaisumu, nu encefalītu, bļ***, vienkārši encefalītu un muguras smadzeņu iekaisumu. Tātad tas tiek darīts, lai, bļ***, vienkārši kļūtu par “dārzeņiem”, saproti.”

Nav nekādu pierādījumu un pamata apgalvojumam, ka vakcīna varētu izraisīt paralīzi, encefalītu vai galvas smadzeņu apvalku iekaisumu.

Žurnāla "Science" mājaslapā teikts, ka “Pfizer” un “Moderna” vakcīnas ir drošas un ilgtermiņā problēmas neizraisīs, taču var rasties nepatīkami blakusefekti, piemēram, nogurums, drudzis un galvassāpes. Vakcīnu ražotāji ziņo, ka drudzi ar 39 vai 40 grādu temperatūru piedzīvojuši mazāk nekā 2 % pētījumos iesaistīto. Pēc “Moderna” vakcīnas nogurumu izjutuši 9,7 %, muskuļu sāpes – 8,9 %, locītavu sāpes – 5,2 %, bet galvassāpes 4,5 % pētījuma dalībnieku. Pēc “Pfizer” vakcīnas saņemšanas šādus blakusefektus izjutusi mazāka daļa cilvēku – 3,8 % juta nogurumu, bet 2 % bija galvassāpes. Eksperti pauž bažas, ka šie blakusefekti varētu izbiedēt cilvēkus un radīt nevēlēšanos vakcinēties, taču abām vakcīnām uzrādīta 95 % efektivitāte pret COVID-19.

Nedaudz sarežģītāka situācija ir ar “AstraZeneca” vakcīnu, par kuru runāts balss ierakstā. Eksperti kritizē šīs vakcīnas pētījuma norisi. “The New York Times" raksta, ka eksperti gaida vairāk informācijas par pētījumu, jo izmēģinājumi rāda, ka tā efektīvāka bijusi, kad pirmā no divām devām samazināta uz pusi. Tiesa, samazināto devu kļūdas dēļ saņēma vien ļoti neliela daļa – 2800 no 23 tūkstošiem cilvēku. Vakcīnas ražotāji negatīvu publicitāti arī izpelnījušies, jo diviem cilvēkiem testu laikā radušās neiroloģiskas problēmas. Vienai no sievietēm atklāts šķērsvirziena mielīts – viņai bijušas grūtības staigāt, izjutusi sāpes un vājumu rokās. Kompānijai nācās uz brīdi apturēt izmēģinājumus, līdz neatkarīgi eksperti izvērtēja, ka sievietes problēmas nav saistītas ar vakcīnu. Viņai ir iepriekš nediagnosticēta multiplā skleroze, kuras pirmā redzamā pazīme reizēm ir mielīts. Arī otrā gadījumā piedzīvotas līdzīgas problēmas, taču ASV Pārtikas un zāļu pārvalde arī šo gadījumu nesaistīja ar vakcīnu.

Vēlāk dezinformācijas izplatītājs Valentīns Jeremejevs savā profilā publicēja sarunu ar šo sievieti. Arī tajā viņa norādīja, ka jebkurai vakcīnai ir jāiziet trīs fāzes, un apgalvo: “Trešā fāze ir, kad es dzemdēšu un mani bērni parādīs, kādi viņi ir veseli pēc šīs vakcinācijas.” Šis apgalvojums par trešo pētījumu fāzi ir aplams. Jau skaidrots, ka visas pieminētās vakcīnas ir izgājušas trīs pētījumu fāzes.

Sieviete arī atkārto mītu par masku dēļ it kā mirušiem bērniem un norāda, ka “jums aizliedza iet ārā un elpot gaisu”. “Re:Check” vairākkārt rakstījis, ka maskas neapdraud veselību, ja tās lieto pareizi.

“Ir pierādīta bērnu nāve hipoksijas dēļ no masku nēsāšanas. Es to neizdomāju. Atveriet internetu, izlasiet!” videoierakstā saka sieviete.

“Re:Check” jau rakstīja, ka internetā dažādās platformās izplatīti ieraksti par it kā vairāku bērnu nāvi Vācijā, Austrijā un Ķīnā masku dēļ, taču nevienā no gadījumiem informācija nav izrādījusies patiesa – vai nu nāves nav bijušas saistītas ar maskām, vai nu ierakstos pieminētie bērni ir pilnībā izdomāti.

Vēl viņa “Facebook” video stāsta, ka paziņām tuvinieka nāves gadījumā esot piedāvāta bēru apmaksa, ja viņi piekritīs, ka “pieraksta” diagnozi COVID-19. Kad sarunbiedrs Jeremejevs viņai jautā, kas to ir piedāvājis, sieviete atbild: “Es nevaru to paskaidrot, es nezinu.” “Re:Check" jau vēstīja, ka COVID-19 nav iemesls, lai cilvēku apglabātu par brīvu. Arī citos gadījumos, kad cilvēki rakstīja par samaksu un piedāvājumiem diagnozi “pierakstīt”, viņi neatsaucās lūgumam sniegt plašāku informāciju. Par to rakstīja arī sabiedrisko mediju portāls "Lsm.lv”.

Video sieviete arī stāstīja, ka viņai esot “pilnīgi droši ticama informācija”, ka kādā reģionā COVID-19 paraugu noņemšanas punktos “priekšniecība katru reizi dod pavēli, cik šodien jābūt pozitīviem testiem”. Konkrētu reģionu viņa gan nenosauc, jo pēkšņi esot aizmirsusi. Arī uz Jeremejeva jautājumiem par to, kāda priekšniecība un kādā formā sniedz šīs pavēles, sieviete saka, ka uz to atbildēt nevar, bet tā notiekot.



“Re:Check” ir Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” paspārnē strādājoša virtuāla faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības laboratorija. Vērtējumu piešķir vismaz divi redaktori vienojoties.

Ja arī jūs redzat apšaubāmu

apgalvojumu, sūtiet to uz e-pastu: recheck@rebaltica.com.