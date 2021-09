Ģimenes ārste Gulbenē Dace Jansone: "Gudri cilvēki negrib nomirt!"

“Pasaules vēsturē medicīnā vienmēr tā ir bijis – ja ir kāda smaga infekcijas slimība, piemēram, mēris, bakas, malārija, difterija un, ja ir radīta vakcīna pret smagu infekcijas slimību, tad tas ir tikai elementāri, ka visi tiek vakcinēti. Ja ir smaga infekcijas slimība, kas draud ar nāvi, tad visi vakcinējas, lai visi paliktu dzīvi un epidēmija tiktu apkarota,” “Dzirkstelei” uzsver ģimenes ārste Dace Jansone.

Viņa atzīst, ka bija bail par sevi, savu ģimeni un pacientiem, jo nebija vakcīnu un nebija iespēju sevi pasargāt. “Kad parādījās vakcīnas, tad jau varējām sākt justies drošāk, bet līdz jaunajam gadam, līdz pagājušās ziemas sākumam, tas bija briesmīgs laiks, īpaši mediķiem. Zinām taču, ka arī Gulbenes novadā ļoti slimoja ar Covid-19. Mēs varam būt ļoti laimīgi, ka mums ir vakcīna pret ārkārtīgi bīstamu infekcijas slimību Covid-19. No tās mirst cilvēki. Tie ir gulbenieši, rīdzinieki, balvenieši, tie ir mūsu cilvēki, kas mirst. Tie taču nav pingvīni, kas mirst kaut kur Antarktīdā. Tie ir mūsu cilvēki, kas mirst! Arī starp maniem pacientiem ziemā bija nāves gadījumi. Ja ir infekcija, no kuras var paglābt vakcīna, kā var iedomāties nevakcinēties, un kā var kādam ienākt prātā, ka tas nav vajadzīgs?” vēlreiz uzsver D.Jansone, kuras praksē vakcinējusies ir apmēram puse pacientu. “Manā praksē mazu bērnu ir maz. Vairāk ir seniori. Bet cilvēki joprojām nāk un vakcinējas. Mums ir vakcīnas. Ir tikai jāatnāk pie sava ģimenes ārsta, un tas nav nekas sarežģīts – piezvanīt savam ģimenes ārstam un pieteikties. Man tas šķiet tik ļoti elementāri – netērēt nervus un pūles, meklējot iemeslus nevakcinēties, bet vienkārši pieteikties, aiziet pie ārsta vakcinēties un laimīgi dzīvot,” aicina ārste.

Viņa stāsta, ka seniori, kas ir viņas pacienti, ļoti uztraucas par savu veselību, un viņi zina, ko nozīmē vakcinēties. “Gudriem cilvēkiem negribas nomirt muļķības pēc, jo viņi saprot, kam ir radīta vakcīna. Tad kāpēc nomirt muļķības pēc un mēģināt spītēties pret vakcīnu? ” aicina aizdomāties D.Jansone.

Slimoja un devās mūžībā

Šobrīd saslimstība ar Covid-19 atkal tikai palielinās. D.Jansone atgādina, ka Covid-19 delta variants, kas tagad dominē Latvijā, ir daudz lipīgāks. Viņa prognozē, ka šī ziema nevakcinētajiem būs ļoti grūta, savukārt vakcinētajiem būs jāturpina staigāt ar maskām, jo nevakcinēto ir daudz. “Vakcinētie gandrīz neslimo, bet nevakcinētie šoziem gandrīz visi dabūs pārslimot,” saka ģimenes ārste.

Viņa min kādu piemēru no savas prakses, viens no viņas pacientiem, kas pārslimoja Covid-19, teica, ka otrreiz vairs to negrib piedzīvot, un uzreiz bija gatavs vakcinēties. Tiem, kas izslimoja Covid-19, atlabšanas posmi ir dažādi. “Bija tādi, kuri ātri atguvās. Bija pacienti bez simptomiem, bet aplipināja vecmāmiņu, un vecmāmiņa nomira, vai arī vīram Covid-19 bija bez simptomiem, bet sieva, saslimstot ar Covid-19, nomira, un kurš kuru aplipināja, kas to lai zina. Vai tad ir viegli, ja kāds no tuviniekiem nomirst vai ļoti smagi slimo? Nē! Ir tādi pacienti, kas ilgstoši vēl ārstē sekas, ko Covid-19 atstājis uz dažādiem orgāniem. Joprojām staigā uz izmeklējumiem un jūtas slikti. Puse pārslimojušo jūt nogurumu,” stāsta D.Jansone.

Ir arī pacienti, kas interesējas, kura Covid-19 vakcīna ir labāka. “Kā cilvēkiem var ienākt jautāt, kura vakcīna ir vislabākā? Tā, kuru pirmo tu vari dabūt! Tūlīt un uzreiz! Tie cilvēki, kas ļoti vēlējās vakcinēties, tādi kā es, vakcinējas ar vakcīnu, kas tajā brīdī bija pieejama. Nav labu un sliktu vakcīnu,” norāda D.Jansone.

Arī domāja, ka ir stipra imunitāte

D.Jansone aicina ikvienu arī lietot lietotni “Apturi Covid”. Lietotne ir risinājums, lai palīdzētu Latvijā ierobežot vīrusa izplatību, un ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. “Man telefonā ir šī lietotne. Citiem tās nav. Kāpēc? Ja ir jauns, labs telefons, vajag sekot taču līdzi. Tad, kad cilvēkiem saku, ka tagad Gulbenē daudzi slimo ar Covid-19, viņi par to brīnās, un tie ir nevakcinētie.”

Viņa arī skaidro, ka lielīties ar to, ka “man ir stipra imunitāte” vai “es nekad tāpat neslimoju, tāpēc nevakcinējos” ir vieglprātīgi un bezatbildīgi. “Imunitāti tā nevar izmērīt. Tie, kas guļ slimnīcā un knapi dveš pie elpināmajiem aparātiem, tie arī domāja, ka viņiem ir “stipra imunitāte”. Viņi nav vakcinējušies, jo viņiem taču ir “stipra imunitāte” vai arī viņi Covid-19 nemaz netic, vai arī ir pārliecināti, ka ar Covid-19 nekad nesaslims, un ka vispār viņi nekad ne ar ko nesaslims. Tad, kas ir tie, kas tagad guļ slimnīcā? Piemēram, oktobrī un novembrī ir jāvakcinējas pret gripu, lai neslimotu ar to. Kas nomirst februārī no gripas? Tie, kuri oktobrī un novembrī nav vakcinējušies. Vai tie, kas mira februārī, novembrī zināja, ka viņi nomirs no gripas un drīkst nevakcinēties? Bet viņi taču tik skaidri zināja par savu “stipro imunitāti”, un to, ka gripa tāds sīkums vien ir,” ārste vēlreiz aicina aizdomāties par vakcīnu nozīmīgumu.

Covid-19 ir viltīga infekcija. Tā var piezagties nemanot. “Vīrusam nav zaļu ragu, lai mēs to varētu ieraudzīta jau pa gabalu. Joprojām nedrīkstam aizmirst par piesardzības pasākumiem, piemēram, divu metru distance. Citādi, arī uz ielas esmu to novērojusi, satiekas divi cilvēki un viens otram tik tuvu klāt kaut ko stāsta, bet pēc tam izrādās viens no viņiem ir bijis Covid-19 pozitīvs, un traģēdija var sākties. Tagad, kad pietiek vakcīnu, mēs varētu būt valstī visi simtprocentīgi vakcinējušies. Mēs varētu aizmirst par maskām, slimnīcās nebūtu Covid-19 nodaļu, nebūtu jāķēpājas ar šo drausmīgo, nāvējošo infekciju, un varētu pievērsties onkoloģijai un citām slimībām,” aicina aizdomāties D.Jansone.







Uzziņai

Ir saņemtas vakcīnas “Janssen” devas Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības vakcinācijas kabinetiem. Aicinām izmantot! Pieteikšanās vietnē www.manavakscina.lv vai pa tālruni 8989. Vakcinācija plānota 30.septembrī Gulbenē un Balvos.

Avots: SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Vakcinācijas kabineti Covid-19 vakcinēšanai

● Druvienas feldšeru-vecmāšu punkts

● Galgauskas feldšeru-vecmāšu punkts

● SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

● SIA “Marmed”

Vakcināciju veic ģimenes ārsti:

● Jānis Seļickis

● Dace Jansone

● Inta Luguze

● Sandra Miķelsone

● Līga Vebruāle

● Dace Mūrniece

● Baiba Mezīte

● Egīls Luguzis

● Marita Luika

● Ieva Grīnšteine

● Inta Krēsliņa

● Linda Ūdre

Avots: Nacionālais veselības dienests







Materiāls tapis sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu