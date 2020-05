Gurķis, kartupelis, auzu pārslas un citi produkti ādas kopšanai

Šobrīd, kad ieteicams izvairīties no sabiedriskām vietām un vairāk laika tiek pavadīts mājās, ir iespēja nodoties dažādiem skaistumkopšanas rituāliem un eksperimentēt, piemēram, ierastās sejas maskas vietā izmēģinot paša gatavotu masku. Ar padomiem, kā ātri un vienkārši pagatavot dabīgu izejvielu sejas maskas dažādiem ādas tipiem un vajadzībām, dalās sertificētā farmaceite, “Gada farmaceite 2019” Laila Zālīte.

Lai palutinātu savu sejas ādu, ne vienmēr nepieciešams doties uz skaistumkopšanas saloniem. Lielisku efektu iespējams iegūt arī no pašu pagatavotām sejas maskām, kuru gatavošanā tiek izmantoti produkti, kuri visbiežāk atrodami mājās, piemēram, gurķi, kartupeļi, auzu pārslas vai olu baltums. Viens produkts var tikt izmantots vairākās kombinācijās, lai būtu piemērots dažādiem ādas tipiem un vajadzībām. Jāņem gan vērā, ka tāpat kā uzturā, arī gatavojot sejas kopšanas līdzekļus, jāizmanto tikai svaigi un nebojāti produkti un, ja iespējams, vislabāk tepat Latvijā audzēti.





Barojošas un mīkstinošas maskas no kartupeļa

Kartupelis baro un mīkstina ādu, turklāt tā sulai piemīt arī pretiekaisuma iedarbība. Maskas, kuras gatavotas no kartupeļa, vēlams uz sejas turēt 15 līdz 20 minūtes un tad noskalot ar siltu, bet ne karstu ūdeni.

Problemātiskai un taukainai ādai – no sarīvēta zaļa kartupeļa izspiež sulu un iegūto masu uzklāj uz sejas.

Nogurušai sejas ādai – glāzi vārītu kartupeļu biezputras sajauc ar viena citrona sulu. Šī maska palīdz noslēpt negulētas nakts pazīmes.

Barojoša maska sejas ādai un dekoltē zonai – glāzi vārītu kartupeļu biezputras sajauc ar ēdamkaroti olīveļļas un jēlu olu.





No gurķa pagatavotas sejas maskas dažādiem ādas tipiem

Gurķis piešķir ādai svaigumu, noņem tūsku, mitrina, kā arī apgādā to ar vitamīniem un minerālvielām. Maskas, kuras gatavotas no gurķa, ieteicams lietot vienu līdz divas reizes nedēļā.

Sausai sejas ādai – 4 ēdamkarotes rīvēta gurķa sajauc ar 2 ēdamkarotēm skāba krējuma, masku tur uz sejas 20 minūtes un pēc tam noskalo ar siltu ūdeni.

Taukainai sejas ādai – sajauc sarīvētu gurķi ar sarīvētu ābolu un tur uz sejas 30 minūtes, noskalo ar siltu ūdeni.

Pret grumbām – smalki sarīvētu gurķi sajauc ar olas baltumu, un tur 20 minūtes, pēc tam noskalo.

Sagurušai un bālai ādai – nelielu sarīvētu gurķi sajauc ar vienu tējkaroti medus, tur uz sejas 15 minūtes. Pēc tam noskalo ar vēsu ūdeni.

Problemātiskai un taukainai ādai – no sarīvēta gurķa izspiež sulu un sajauc ar biezpienu, tur uz sejas 20 minūtes un noskalo ar siltu ūdeni.





Citrons attīra un balina

Citrons ir universāls produkts dažādu sejas masku pagatavošanai, bet visbiežāk to izmanto, lai attīrītu aizsērējušas poras. Tāpat citronam piemīt arī balinošas īpašības, tāpēc to lieto, lai mazinātu pigmentu plankumus vai vasarraibumus. No citrona pagatavotas maskas uz sejas jātur 20 minūtes un jānoskalo ar siltu ūdeni. Nevajadzētu tās lietot biežāk kā reizi divās nedēļās.

Ādas attīrīšanai – 1 tējkarote citronu sulas un 2 tējkarotes medus.

Ādas svaigumam un mirdzumam – 2 tējkarotes citrona sulas un ēdamkarote grieķu vai bezpiedevu jogurta.

Poru attīrīšanai – 2 tējkarotēm citrona sulas pievieno olas baltumu.