Iedzīvotāji aicināti plānot un nepārcelt 2. vakcīnas saņemšanas laiku

Vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji aicina iedzīvotājus savlaicīgi rēķināties ar 2. vakcīnas saņemšanas vietu un laiku un nepārcelt 2. vakcīnas saņemšanas laiku. Izmaiņas būtu pieļaujamas tikai izņēmumu gadījumos: slimība, pašizolācijas vai karantīnas prasību ievērošana vai neplānots darba komandējums.

“Aicinām iedzīvotājus izprast, ka vakcinācijas plānošana tiešām ir sarežģīts process. Šobrīd Latvijā ir pieejamas 4 ražotāju vakcīnas, katrai no tām ir atšķirīgs noteiktais derīguma termiņš, intervāls starp devām un vienā flakonā pieejamo devu skaits. Vēl joprojām mums Latvijā ir vakcīnu trūkums, katra deva ir vērtīga un, atverot flakonu, mums jāsarēķina, ka to izmantosim pilnībā. Ikviens iedzīvotājs, kurš atcēlis vai pārcēlis savu pierakstu, ir vēl viens sarežģījums jau tā komplicētajā plānošanā. Tāpēc ļoti lūdzam ar izpratni piedalīties vakcinācijas procesā un pakārtot savu ikdienu vakcīnas saņemšanai nevis otrādi,” stāsta Stella Lapiņa, A/S “Veselības centru apvienības” valdes priekšsēdētāja.

Vakcinācijas process paredz, ka iedzīvotājs saņem 2 vakcīnu devas ar noteiktu intervālu starp tām: Pfizer/BioNTech vakcīnai 21 diena, Moderna vakcīnai 28 dienas, Vaxzevria (AstraZeneca) vakcīnai 9-12 nedēļas (iespējami tuvu 12. nedēļai). Tikai Janssen vakcīnai šobrīd nepieciešama 1 deva.

Abas vakcīnas iedzīvotājs saņem vienā vakcinācijas vietā, un, jau saņemot vakcīnas 1. devu, iedzīvotājam būtu jāpārliecinās, ka uz kartītes skaidri norādīts 2. vakcinācijas reizes datums un laiks. Ja 2. vakcinācijas reizes datums nav norādīts, tad vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs sazināsies ar iedzīvotāju vismaz divas dienas pirms otrās vakcīnas saņemšanas dienas, norādot datumu un laiku.

Izmaiņu gadījumā iedzīvotājam vispirms būtu jāsazinās ar savu pakalpojumu sniedzēju, lūdzot pārcelt 2. vakcīnas saņemšanas reizi. Ja izmaiņas nav iespējamas, tad iedzīvotājs var sazināties ar kādu no liela mēroga centriem, kuri piedāvā iespēju organizēt 2. vakcīnas saņemšanu atbilstoši savu kalendāru iespējām.





Vakcinācijas centri pārcelto 2. vakcīnu saņemšanai (TIKAI ar iepriekšēju pierakstu):





Pilsēta Vakcinācijas centrs Kontakttālrunis Rīga BT1 Ķīpsala 67847498 Rīga ATTA centrs 67799977 Rīga Rīgas Centrāltirgus gastro paviljons 67847498 Rīga Kongresu nams 67799977 Cēsis Super Netto 67847498 Valmiera Valmieras Kultūras centrs 25487185 Rēzekne Gors 25444480 Daugavpils Parādes 7, sporta komplekss 24246045, 24246046 Daugavpils Daugavpils Kultūras pils 25251010 Jēkabpils Jēkabpils Sporta centrs 62102798 Jelgava Zemgales Olimpiskais centrs 67799977 Liepāja Liepājas Olimpiskais centrs 67799977 Ventspils Sporta nams “Centrs” 26493408 Jūrmala Jūrmalas Sporta skola 67799977 Tukums Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle 67799977 Kuldīga Vieglatlētikas manēža 67847498 Madona Sporta centrs 67799977 Salaspils Salaspils Sporta halle 27892842 Alūksne Alūksnes Kultūras centrs 67799977 Bauska Bauskas Sporta Halle 67799977 Sigulda Siguldas Sporta centrs 67799977 Ķekava Ķekavas vidusskola 67847498