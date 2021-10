Iekļūšanai ārstniecības iestādēs ikvienam apmeklētājam būs jāveic Covid-19 "ātrais tests"

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iekļūšanai ārstniecības iestādēs ikvienam apmeklētājam turpmāk būs jāveic Covid-19 "ātrais antigēnu tests", paredz Veselības ministrijas (VM) informatīvais ziņojums, kuru šodien atbalstīja valdība. Šādu sistēmu plānots ieviest no 1.novembra un īstenot visu ārkārtējās situācijas laiku - līdz 2022.gada 11.janvārim.

VM paredz, ka straujā Covid-19 izplatība, visticamāk, tuvākajā laikā sekundāri skars arī ārstniecības iestādes, un vēl vairāk ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana var radīt negatīvas sekas nākotnē, tajā skaitā palielināt potenciāli novēršamo nāves gadījumu skaitu no neinfekciju slimībām.

Ministrija uzskata, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk ieviest papildu epidemioloģiskās drošības prasības ārstniecības iestādēs - ieviešot visu apmeklētāju izmeklēšanu uz Covid-19.

VM atzīmē, ka ir ierobežots ārstniecības personu skaits, kas jau ilgstoši veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai ir nepietiekams, tādējādi ir būtiski samazināt saslimušo vai mājas karantīnā esošo ārstniecības personu skaitu.

Tāpat ir plānots, ka izmeklējums uz Covid-19 tiktu veikts arī Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta (NMPD) izsaukuma laikā, tādējādi uzreiz nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus hospitalizācijas gadījumā.

Ambulatoro iestāžu apmeklētāju testēšanai novembrī nepieciešams papildus novirzīt 5 264 338 eiro, kā arī no 2022.gada 1.janvāra līdz 11.janvārim nepieciešams novirzīt 1 867 998 eiro.

Savukārt NMPD pacientu testēšanai laika posmā no 2021.gada 26.oktobra līdz 19.novembrim tiks izmantoti SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ziedotie 10 000 gabalu antigēnu testi. Laika periodā no 2021.gada 20.novembra līdz 2022.gada 11.janvārim NMPD būs nepieciešami 21 600 antigēni testi, kurus saņems no Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra.

Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar antigēnu testēšanas nodrošināšanu ārstniecības iestādēs, VM normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai valdībā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā 5 264 338 eiro. Par 2021.gada novembri ir veicams avansa norēķins 5 264 338 eiro.

Ārstniecības iestādēs laika periodā no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 11.janvārim, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 7 132 336 eiro apmērā plānots segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Lai nodrošinātu ambulatorās ārstniecības iestādēs antigēnu testēšanu pavisam kopā no 2021.gada 1.novembra līdz 2022.gada 11.janvārim nepieciešami 12 396 674 eiro.

VM pārstāvis Kaspars Bērziņš šodien valdības sēdē teica, ka, iespējams, ātrie antigēnu testi nākotnē varētu tikt plānoti arī publiskajā sektorā un skolās, bet šodien par šo jautājumu netika lemts.

Ir plānots, ka antigēnu testi divas reizes nedēļā būs jāveic visiem publiskā sektora darbiniekiem, tajā skaitā vakcinētajiem. VM uzskata, ka šādi tiks samazināta transmisija starp vakcinētajiem darbiniekiem, kā arī samazināsies laboratoriju noslodze.

Skolās ieviest mājas testēšanu ir plānots 1.novembrī 1.līdz 3.klases skolēniem, lai novērtētu to ērtumu un drošību. Savukārt no 15.novembra ir plānots sākt paštestu ieviešanu 4.-12.klasēm un plašāk 1.-3.klasēm.

VM uzsver, ka, lai mazinātu vīrusu izplatību skolēnu vidū, būs jāveic viens antigēnu tests mājās, kā arī viens skrīninga tests skolā, kā tas bijis līdz šim. Savukārt 4.-12.klasēs paštestu ir paredzēts veikt divas reizes nedēļā.

Bērziņš teica, ka ģimenēm tiks izdalīts papildus viens tests, lai to varētu lietot nepieciešamības gadījumā vai arī ja pirmais tests tiktu veikts kļūdaini. Kopumā pēc VM datiem nedēļā būs nepieciešami 660 000 antigēnu testu.

Kopumā paštestu nodrošināšanai izglītības iestādēs būs nepieciešami no 4,5 līdz 5,9 miljoniem eiro mēnesī, bet, lai nodrošinātu skrīningu publiskajā sektorā, būs nepieciešami no 2,4 līdz 3,2 miljoniem eiro mēnesī.