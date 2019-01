Iesaka farmaceite: ātrā palīdzība imunitātes stiprināšanai

Saaukstēšanās un gripas sezonā imunitāte ir organisma galvenais palīgs, kas var pasargāt no saslimšanas. Taču, kā rīkoties, ja imunitāte nav tā stiprākā un ķermenim nepieciešama palīdzība cīņā ar vīrusiem un nelabvēlīgajām baktērijām? Stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.



“Imūnsistēma jāstiprina visa gada garumā, tomēr, ja kādu iemeslu dēļ par imunitāti nav domāts, arī šobrīd, neskatoties uz to, ka rit gada aktīvākā slimošanas sezona, imunitāti ir iespējams stimulēt, koncentrētā daudzumā uzņemot dažādus vitamīnus. Īstermiņā ātrai imunitātes stimulēšanai var lietot vairākus vitamīnus vienlaicīgi, taču pirms tam vajadzētu konsultēties ar farmaceitu. Tāpat papildus ieteicama samērīga fiziska slodze svaigā gaisā, piemēram, pastaigas, nūjošana vai slēpošana,” stāsta farmaceite.





C vitamīns

C vitamīns ir vitamīns numur viens imunitātes stiprināšanā. Tas jāuzņem katru dienu, jo pats tas organismā neveidojas. Vislabāk C vitamīns asimilējas, uzņemot svaigus, termiski neapstrādātus augļus un dārzeņus, piemēram, upenes, papriku, kivi, skābētus kāpostus, citrusaugļus.





C vitamīna līmeņa uzturēšanai pietiks, ja dienā apēdīsi divus trīs augļus ar augstu C vitamīna koncentrāciju, taču, ja nepieciešams papildus stimulēt imunitāti, tad šo vitamīnu ieteicams uzņemt uztura bagātinātāja veidā, lietojot 1000–2000 miligramus katru dienu. Nevajadzētu baidīties no C vitamīna uzņemšanas pārlieku lielās devās – C vitamīns ir ūdenī šķīstošais vitamīns, kas vajadzības gadījumā ātri tiek izvadīts no organisma. Taču jāņem vērā, ka tik intensīva C vitamīna uzņemšana ieteicama ne ilgāk kā divas līdz četras nedēļas, jo tas noslogo nieres un ilgtermiņā var ietekmēt tajās notiekošos vielmaiņas procesus.





C vitamīns ne vien pozitīvi iedarbojas uz imunitātes stiprināšanu, bet arī iesaistās un labvēlīgi ietekmē daudzus citus organisma procesus – veicina kolagēna sintēzi, kas ir svarīgi locītavām, cīpslām, ādai. Tas aizsargā šūnas no brīvajiem radikāļiem, stiprina asinsvadu sieniņas, kapilārus, veicina brūču dzīšanu, kā arī piedalās dažādu minerālvielu, piemēram, dzelzs, uzsūkšanā.





D vitamīns

Virkne zinātnisko pētījumu apstiprina D vitamīna nozīmi ātras un spēcīgas imunitātes darbībā. Pietiekošs D vitamīna daudzums organismā nodrošina adekvātu imūnās sistēmas šūnu atbildes reakciju uz kaitīgiem ārējiem vides faktoriem – vīrusiem, baktērijām un fizikālajiem kairinātājiem.





Optimāls D vitamīna līmenis, kas labvēlīgi ietekmē dažādus organisma procesus, ir 45–50 ng/ml. Farmaceite stāsta, ka D vitamīns ir viens no tiem vitamīniem, ar kuriem cilvēki mēdz grēkot – D vitamīnu pietiekamā daudzumā Latvijas platuma grādos iespējams uzņemt ar saules palīdzību tikai pāris mēnešus gadā (parasti maijā, jūnijā un jūlijā). Tāpēc ziemas mēnešos ikvienam ieteicams pārliecināties par savu D vitamīna līmeni asinīs un, ja tas ir nepietiekamā daudzumā, uzņemt to uztura bagātinātāju veidā. Tādējādi tiks nodrošināta pilnvērtīga imūnās sistēmas darbība.





Probiotiķi un prebiotiķi

Probiotiķi ir organisma mikrofloras sistēma, kuru veido gan pozitīvās, gan negatīvās-patogenās baktērijas, kurām jābūt pareizā balansā. Probiotiķi ir tiešā veidā saistīti ar visiem organisma procesiem, jo imunitāte sākas zarnu traktā. Tās ir baktērijas, kas ražo dažādas aktīvās vielas, lai imunitāte būtu spēcīga, darbotos nevainojami precīzi, kā arī iznīcinātu un neļautu vairoties patogēnajiem mikroorganismiem (mikroorganismiem, kuri izraisa saslimšanas). Probiotiķi tāpat nodrošina veselīgu zarnu gļotādu, lai caur to organismā varētu uzsūkties aktīvās vielas un vitamīni. Profilaktiskos nolūkos imunitātes stiprināšanai probiotiķus vēlams lietot kursa veidā – divas līdz trīs nedēļas. Tāpat tos ieteicams uzņemt antibiotiku lietošanas gadījumā, jo antibiotikas iznīcina pilnīgi visas baktērijas – gan sliktās, gan labās.





Savukārt prebiotiķi ir šķiedrvielas, kuras nodrošina mikrofloras barošanos un atjaunošanos. Tos ieteicams uzņemt katru dienu, lai nodrošinātu probiotiķu aktīvu darbību. Prebiotiķus var uzņemt ar dārzeņiem, augļiem, pilngraudu produktiem, pākšaugiem, riekstiem un sēklām.





B6 vitamīns

B6 vitamīns ir ūdenī šķīstošais vitamīns, kurš būtu jāuzņem katru dienu. Šis vitamīns iesaistās vairākās organisma bioķīmiskajās reakcijās un tādējādi veicina efektīvu imūnās sistēmas darbību. Ar pārtikas produktiem B6 vitamīnu var uzņemt, uzturā lietojot piena produktus, gaļu, pākšaugus un raugu saturošos produktus.





E vitamīns

E vitamīns ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas pasargā visas organisma šūnas, tai skaitā arī imūnās, tāpēc arī šim vitamīnam ir būtiska nozīme imunitātes stiprināšanā. E vitamīns sastopams graudaugos un eļļās.





Homeopātiskie līdzekļi

Imunitātes stiprināšanai noder arī dažādi homeopātiskie līdzekļi un fitoterapija (dažādi tēju kompleksi). Tos var lietot gan profilaktiski, gan saslimšanu sākumā, lai atvieglotu un saīsinātu slimošanas ilgumu. Homeopātiskie preparāti bieži tiek izmantoti kā metode bērnu un grūtnieču ārstēšanā.