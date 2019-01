Iesaka farmaceite: kā rīkoties, lai “nenoķertu” iesnas?

Jau kopš decembra sākuma iesnas piemeklējušas arvien vairāk cilvēku, par to liecina pieaugošais pieprasījums pēc pretiesnu līdzekļiem aptiekās. Aptieku tīkla “Apotheka” valdes locekle un sertificētā farmaceite Nora Krauja stāsta, ka pieprasījums, salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājies par piektdaļu. Tāpat viņa skaidro, ka pretiesnu līdzekļi novērš sekas, un aicina ievērot dažādus profilaktiskos pasākumus, lai izvairītos no iesnu cēloņiem.





“Pretiesnu līdzekļi ir efektīvākais veids, kā novērst aizliktu degunu un uzlabot pašsajūtu, turklāt dažās situācijās tie ir kritiski nepieciešami. Piemēram, ja jādodas ceļojumā ar lidmašīnu, aizlikta deguna vai iesnu gadījumā pretiesnu līdzekļi būtībā ir vienīgais veids, kā atbrīvot elpošanu. Lidojot mainās atmosfēras spiediens, un, tā kā deguna blakusdobumi ir savienoti ar iekšējo ausi, mainoties spiedienam, iekaisums var izplatīties tālāk uz ausīm un turpināties jau ar krietni nopietnākām veselības problēmām. Pretiesnu līdzekļi paredzēti īslaicīgai lietošanai, līdz divām nedēļām, tāpēc ieteicams ar iesnām cīnīties savlaicīgi, nemaz nepieļaujot to parādīšanos,” stāsta N. Krauja.





Padomi, kā izvairīties no iesnām





#1 Mitrināt gaisu

Jo veselāka ir deguna gļotāda, jo mazāka iespēja uzņemt dažādus vīrusus. Viena no izplatītākajām problēmām ziemas sezonā ir pārāk sauss gaiss iekštelpās. Tas sausina un līdz ar to arī bojā deguna gļotādu, tādējādi padarot to uzņēmīgāku pret vīrusiem. Tāpēc apkures sezonā gaisu telpās ieteicams mitrināt – to var izdarīt ar specializētām gaisa mitrināšanas ierīcēm vai vienkāršākā variantā, uz radiatoriem izvietojot mitrus dvieļus.





#2 Lietot jūras ūdeni

Jūras ūdens attīra un mitrina deguna gļotādu, tāpēc to var lietot gan profilaktiski, gan arī iesnu laikā. Jūras ūdens ir efektīvs deguna skalošanas līdzeklis, kas ne tikai ļauj izvairīties no iesnām, bet arī satur dažādus vērtīgus sāļus, kas atstāj labvēlīgu ietekmi uz organismu kopumā. Mūsdienās jūras ūdens pieejams dažādos veidos, tai skaitā aerosola veidā, kas būtiski atvieglo tā lietošanu.





#3 Vēdināt telpas

Telpu vēdināšanai ir svarīga nozīme, lai atbrīvotos no putekļiem telpā. Putekļi ir alergēns, un to uzņemšana caur elpceļiem pasliktina situāciju – savienojumā ar dažādiem vīrusiem tie mazina organisma aizsargspējas.





#4 Sildīt kājas sinepju pulverī

Sena tautas metode ar kāju sildīšanu ūdenī, kam pievienots sinepju pulveris, joprojām ir efektīva. Šāda vanniņa ne tikai sasildīs, bet arī iedarbosies iekaisuma novēršanai. Ja rodas aizdomas par iesnām, pirmais solis ir sildīt kājas sinepju pulverī. Procedūru var atkārtot pat pāris reizes dienā, tikai uzreiz pēc tās jāatceras uzvilkt siltas zeķes.





#5 Veikt inhalācijas

Ja iesnas tomēr skārušas, tad to novēršanai ieteicams veikt inhalācijas – elpot silta ūdens tvaikus, kas papildināti ar ēteriskajām eļļām, piemēram, lavandas, kumelītes, dižegles, priedes. Ēteriskās eļļas pozitīvi ietekmēs elpceļus, taču katram pašam jāatrod piemērotākais aromāts – eļļas ir koncentrētas un atsevišķos gadījumos var izraisīt alerģiskas reakcijas. Siltu ūdens tvaiku elpošana pieskaitāma pie virspusējām inhalācijām un ir piemērota iesnu gadījumā, savukārt nopietnākās situācijās, piemēram, klepus gadījumā, piemērotākas būs dziļās inhalācijas, kas veicamas ar kompresijas inhalatora palīdzību.