Lai informētu pacientus par gaidāmajām izmaiņām kompensējamo medikamentu iegādes kārtībā, izstrādāta informatīvā platforma www.arstejiesgudri.lv . Tajā sniegtas atbildes uz pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem par jauno kārtību un turpmāko ārstēšanos.

Sākot no šī gada 1. aprīļa, stāsies spēkā izmaiņas kompensējamo medikamentu apritē, ko nosaka Ministru kabineta (MK) pieņemtie grozījumi Nr.899 noteikumos. Turpmāk ārstiem obligāti būs jāizraksta tikai SNN jeb zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums, bet aptieka izsniegs uz to brīdi lētāko medikamentu. Lai saglabātu esošo terapiju, ārsts, balstoties uz medicīnisku pamatojumu, tikai 30 procentos (%) no savā praksē izrakstītajām receptēm joprojām varēs norādīt zāļu nosaukumus.

Prognozējot, ka jaunā kārtība pacientiem iesākumā radīs virkni jautājumu, ir izveidota iniciatīva “Ārstējies gudri!”, kas apvieno ārstus un pacientus, ārstu profesionālās organizācijas un pacientu biedrības ar mērķi sekmēt pacienta, ārsta un farmaceita sadarbību, uzlabot pacientu līdzestību ārstēšanā un nodrošināt efektīvu ārstēšanas procesu. Iniciatīvas atbalstītāju vidū ir tādi savas jomas profesionāļi kā Doc. Iveta Mintāle, Asoc.prof. Kārlis Trušinskis, Prof. Andrejs Ērglis, Dr. Ingvars Rasa u.c., kā arī vairākas asociācijas un pacientu organizācijas -

Latvijas Diabēta asociācija, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrība, Latvijas Diabēta federācija, pacientu organizācija “ParSirdi.lv”, atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem, Latvijas Alergologu asociācija.

“Domāju, ka lielai daļai pacientu būs jautājumi, kā ir mainījusies līdzšinējā kārtība un kāpēc nepieciešams mainīt terapiju un medikamentus, ja tie iepriekš ir bijuši iedarbīgi. Ārsta izaicinājums būs izsekot katra pacienta daudziem lietotajiem medikamentiem,” uzsver Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents, Dr. Ingvars Rasa.

_ _ _ _

Par iniciatīvu “Ārstējies gudri!”:

Iniciatīva “Ārstējies gudri!” apvieno ārstus un pacientus, ārstu profesionālās organizācijas un pacientu biedrības ar mērķi sekmēt pacienta, ārsta un farmaceita sadarbību, uzlabot pacientu līdzestību ārstēšanā un nodrošināt efektīvu ārstēšanas procesu:

Doc. Ivetu Mintāli, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas (KUS) Latvijas Kardioloģijas centra Ambulatori diagnostiskās nodaļas vadītāju; Asoc.prof. Kārli Trušinski, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības prezidentu; Prof. Andreju Ērgli, P. Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas centra vadītāju; Dr. Ingvaru Rasu, endokrinologu, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas prezidentu; Prof. Oskaru Kalēju, P.Stradiņa KUS Latvijas Kardioloģijas centra aritmologu; Asoc. prof. Pēteri Stradiņu, P. Stradiņa KUS Latvijas Sirds ķirurģijas centra vadītāju; Dr. Med. Vilni Dzērvi, Latvijas Kardiologu biedrības atb. sekretāru; Asoc.prof. Ilzi Konrādi, Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vadītāju; Latvijas Diabēta asociāciju, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrību, Latvijas Diabēta federāciju, pacientu organizāciju “ParSirdi.lv”, atbalsta grupu inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem, Latvijas Alergologu asociāciju.