Jāņi: knifi, kā nepieņemties svarā un neciest no paģirām

Tuvojas Jāņi, un tas nozīmē tas nozīmē daudz gardumu, šašliku, salātu, limonāžu un, protams, alkoholisko dzērienu. Svētkos gandrīz nav iespējams ievērot pareizu uztura režīmu, tāpēc mēdzam pārēsties un nākamajā dienā ciest no smaguma sajūtas, papildu kilogramiem uz svariem, bet daži arī no paģirām. Uztura speciāliste Svetlana Aļeksejeva iepazīstina ar knifiem, kā svētku laikā samazināt pārēšanās risku un ko darīt, ja nākamajā rītā pašsajūta nav sevišķi laba.

Pirms mielasta izdzeriet glāzi ūdens. Jāņu svinēšana ir izslavēta ar bagātīgi klātiem galdiem brīvā dabā. “Kad galds burtiski lūst no iemīļoto salātu, sulīga šašlika, grilētas gaļas un zivs, mērču, piedevu, augļu, ogu, neparastu uzkodu un saldumu pārpilnības, ir neiespējami apstāties, kamēr nav pagaršots viss. Šādai situācijai ir domāts šis knifs: lai vēlāk neciestu no smaguma sajūtas, pusstundu pirms maltītes izdzeriet vienu divas glāzes ūdens, un jums noteikti gribēsies ēst daudz mazāk,” iesaka uztura speciāliste.

Lai neapskurbtu, dzeriet ūdeni un ēdiet treknu. „Tieši tā ir ar treknu ēdienu. Lai izvairītos no pārēšanās, no kā sāp vēders un rodas slikta pašsajūta, ir jādod priekšroka grilētiem dārzeņiem, ogām un augļiem, vistas šašlikam un liesām zivīm. Nevajag ēst kūpinājumus, gaļas izstrādājumus, piemēram, desas, cīsiņus, šķiņķi, kā arī ātrās uzkodas, piemēram, čipsus. Tomēr, ja dzerat alkoholiskos dzērienus, apreibšanas procesu palēnina tieši trekns, smags ēdiens. Tāpat ar reibumu palīdz cīnīties ūdens: ja mielasta laikā šad un tad izdzer glāzi ūdens, alkohols tiks ātrāk izvadīts no organisma un stipru paģiru risks ievērojami samazināsies.”

Liekais svars rodas arī no nepareizas dzērienu izvēles. Dažkārt ir grūti noticēt, ka šķidrums, piemēram, sula vai limonāde, patiešām var palielināt ķermeņa masu, tomēr ar cukuru bagātu dzērienu, kuru svētku galdā parasti ir pietiekami daudz, dzeršana neizbēgami pasliktina situāciju. Tas attiecas ne tikai uz saldinātiem dzērieniem, bet arī alkoholu — tajā ir pietiekami daudz kaloriju, kas palielina cukura līmeni asinīs un apetīti.

Cik daudz ūdens dzert? Nepieciešamais ūdens daudzums mainās atkarībā no trim faktoriem. Ja ēdat sausu ēdienu, piemēram, sviestmaizes vai pildītus groziņus, ir jādzer vairāk, bet, ja mielastā pamatīgāk cienājāties ar arbūziem vai melonēm, dzert negribēsies, jo šķidruma īpatsvars augļos sasniedz līdz pat 95 %. „Ja pa Jāņiem plānojat, piemēram, pārgājienu ar draugiem uz mežu, tad sagādājiet vairāk ūdens, jo fiziska slodze prasa papildu šķidruma uzņemšanu. Visbeidzot, iepazīstieties ar laikapstākļu prognozi: ja gaidāms karsts laiks, ņemiet līdzi daudz ūdens, it sevišķi, ja ar jums kopā būs bērni,” iesaka uztura speciāliste.

Ko darīt, ja tomēr pārēdāties. Nākamajā dienā pēc bagātīga mielasta ir ieteicams ēst mazas porcijas ar 2–4 stundu intervālu starp ēdienreizēm - tas palīdzēs izvairīties no atkārtotas pārēšanās. Vēlams dot priekšroku dārzeņiem, nelielam daudzumam augļu, piena produktiem, piemēram, vājpiena biezpienam, skābpiena dzērieniem - kefīram, paniņām—, liesai gaļai vai zivīm, kā arī raudzīties, lai uzņemtā šķidruma daudzums būtu pietiekams - aptuveni 30 ml uz 1 kg masas —, jo tā organismam būs vieglāk tikt galā ar smaguma sajūtu un pārēšanās sekām. „Smaguma sajūtu var mazināt arī zāles, bet labāk izvēlēties dabiskus līdzekļus - ūdeni vai zāļu tēju,” piebilst eksperte.

Kā cīnīties ar paģirām. Universālas receptes nav, tomēr stipra tēja ar cukuru palīdzēs mazināt simptomus. Tieši cukurs ir galvenais elements: nākamajā dienā pēc pārmērīgas alkohola lietošanas ir pazemināts cukura līmenis asinīs -šo stāvokli sauc par hipoglikēmiju, un to pavada trīcošas rokas, galvassāpes, nespēks utt. Tādējādi stipra tēja ar cukuru palīdz ātri atjaunot glikozes līmeni asinīs un mazināt simptomus. Tāpat ir svarīgi dzert daudz ūdens, kas palīdz izvadīt no organisma alkohola sadalīšanās produktus. Savukārt no leģendārā līdzekļa pret paģirām -sālījuma - tieši vajadzētu atturēties: mēs nevaram precīzi zināt, cik daudz sāls tajā ir, bet, ja vēl iedzer ūdeni ar lielu nātrija daudzumu, organisms būs pārslogots. Izvēloties ūdeni, labāk nemesties galējībās un dot priekšroku dabīgam minerālūdenim: tas palīdzēs atjaunot nātrija, kālija, magnija un citu elementu līdzsvaru, bet neradīs papildu slodzi.