Jau atkal kņudina un sāp!

Mainīgi laika apstākļi, vēss vējš un gaisa temperatūras pazemināšanās veicina dažādu sezonālu slimību rašanos. Viena no rudens biežākajām infekcijām ir herpes vīruss jeb tautas valodā sauktās aukstumpumpas. Ar tām cīnīties ir sarežģīti, bet ne neiespējami, tāpēc farmaceite Zane Melberga atklāj efektīvus ieteikumus, kā izvairīties no rudens sezonas nevēlamajiem “viesiem” uz lūpām un sejas ādas.



Pazīst ikviens, bet nav tikai retajam

Herpes veidojas, inficējoties ar „Herpe simplex” vīrusu. Visizplatītākie ir divi herpes vīrusa paveidi, no kuriem visbiežāk sastopams ir „Herpe simplex virus 1”, kas izmetas uz lūpas un sejas ādas un ko mēdzam saukt par aukstumpumpām. Pēc Pasaules Veselības organizācijas veiktā pētījuma datiem 67 % no visiem pasaules iedzīvotājiem, kas ir vecumā līdz 50 gadiem, ir inficējušies ar herpes vīrusu. Lai gan tas nerada smagas veselības problēmas, tomēr nākas saskarties ar lielu diskomfortu, ko papildina arī nepatīkams vizuālais izskats.



Inficēšanās risks gan bērniem, gan pieaugušajiem

Herpes vīruss ir ļoti lipīgs un ar to var inficēties jebkurā vecumā. Mazi bērni inficējas spēlējoties ar rotaļlietām, kas iepriekš bijušas jau inficētam bērnam, vai no pieaugušajiem, kuriem ir aukstumpumpa. Piemēram, mātei nobučojot bērnu vai ar rokām pārnesot infekciju, ja iepriekš neapzināti pieskārusies aukstumpumpai un tad bērnam. Savukārt jaunieši un pieaugušie inficējas, piemēram, dzerot no vienas ūdens pudeles, lietojot kopējus traukus, skūpstoties. Savukārt, ja herpes vīruss reiz iekļuvis organismā, tad to iznīcināt ir praktiski neiespējami.

Z.Melberga norāda, ka pastāv iespēja, ka arī cilvēkam, kurš ir inficēts ar herpes vīrusu, ārējas izpausmes var neparādīties pat vairākus gadus. Visbiežāk herpes vīruss pamostas, ja tam ir labvēlīgi apstākļi – novājināta imunitāte, stress, pārslodze, nepilnvērtīgs uzturs, nepietiekams miegs, apaukstēšanās. Šo apstākļu dēļ herpes vīruss aktivizējas un ar asins plūsmu parādās uz ādas virsmas kā aukstumpumpa.

Veidojoties aukstumpumpai, cilvēks visbiežāk saskaras ar lielu diskomfortu – niezi, kņudošu vai dedzinošu sajūtu. Pēcāk rodas ūdeņaini pūslīši, kuriem pārplīstot sākas sulošanās fāze, kad ar vīrusu iespējams inficēt arī līdzcilvēkus. Pūslīšiem dzīstot, veidojas krevelīte, kas var būt viegli ievainojama un noplēšama, tādējādi paildzinot dzīšanas laiku.



Neatstāj aukstumpumpu bez ievērības

Lai pēc iespējas ilgāku laiku izvairītos no herpes vīrusa uzliesmojuma, būtiski stiprināt imunitāti visa gada garumā. Farmaceite atgādina, ka svarīgi ievērot veselīgu uzturu, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī lietot multivitamīnu un minerālu kompleksu. Šo kompleksu sastāvā ir C, A un D vitamīni, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību, kā arī omega-3 taukskābes. Svarīgi atcerēties arī katru dienu izdzert vidēji 2 litrus ūdens.

Līdz ko uz lūpas jūtama kņudoņa, svarīgi nekavējoties uzziest līdzekli, kura aktīvā viela ir ackilovirs, kas pieejams aptiekās. Tas neļaus herpes vīrusam vairoties, tāpēc to uzklājot jau aukstumpumpas veidošanās sākumposmā, iespējams, tā neizveidosies vispār. Līdzekļus pret aukstumpumpām parasti klāj ar vates kociņu, liekot sērkociņa galviņas lieluma smēres zirnīti, ko pēc tam viegli uzliek uz pumpas. Farmaceite atgādina pēc aukstumpumpas apstrādes, uzliekot ārstniecisko līdzekli, nomazgāt rokas.

Savukārt, ja aukstumpumpa tomēr parādījusies, lai to ātrāk sadziedētu, samazinātu rētošanos, kā arī pasargātu apkārtējos no vīrusa izplatīšanās riska, ieteicams izmantot īpašus plāksterus aukstumpumpām. Tie ir caurspīdīgi, ar iestrādātām ārstnieciskām vielām un tos var lietot kā dienas, tā nakts laikā.





Profilaktiski piesardzības pasākumi

Parādoties aukstumpumpai, svarīgi parūpēties arī par personīgo higiēnu, lai novērstu iespējamos vīrusa izplatības riskus. Piemēram, gan darbā, gan mājās izmantot tikai savu dvieli, krūzīti un ēšanas piederumus. Sievietēm kosmētikas veikalā izvēloties īsto lūpu krāsas toni, nepieciešams to izmēģināt uz rokas, nevis lūpām, pēc tam uzkrāsoto lūpu krāsu no rokas notīrīt, vēlams ar mitro salveti.

Gadījumos, kad cilvēkam ir izteikti iekaisusi vai sausa sejas āda, aukstumpumpas var izveidoties ne tikai uz lūpām, bet arī zem deguna, lūpu kaktiņos, ausu ļipiņām, uz vaigiem. Lai no tā izvairītos, farmaceite iesaka lietot barojošus sejas krēmus, kas satur eļļas un palīdz atjaunot ādas aizsargkārtu, mazina sejas ādas iekaisumu un kairinājumi.

Laikam kļūstot vēsākam, jārūpējas arī par lūpu ādu – tā jāsaudzē jo īpaši, jo tauku dziedzeru lūpās ir ievērojami mazāk nekā sejas ādā. Mitrinošs lūpu balzams ir lieta, kurai jābūt līdzi visur, kur dodamies, jo grūtāk ir sadziedēt sasprēgājušas lūpas, nekā rūpēties par tām profilaktiski. Ja tomēr ir izmetusies aukstumpumpa, aptiekās pieejami lūpu geli, kas pēc uzklāšanas veidojas kā neredzama un ārstējoša aizsargplēvīte, kas ir iedarbīga pret aukstumpumpām jebkurā attīstības stadijā.





Tautas metodes – vai tiešām līdz?

Farmaceite novērojusi, ka cilvēkiem dažādu slimību ārstēšanai patīk izmantot tautas metodes, taču aukstumpumpu likvidēšanai tās ir neefektīvas. Piemēram, aukstumpumpu apsmērējot ar medu, var radīt jaunu strutojošu infekciju, jo baktērijām patīk salda vide. Savukārt, ja aukstumpumpu mēģinās novērst smērējot zobu pastu vai pūšot kādu spirtotu šķidrumu, herpe tiks kairināta, radot vēl nepatīkamākas sajūtas. Lai noskaidrotu ar kādām metodēm iespējams novērst aukstumpumpas vai mazināt tās radītās sekas, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par piemērotāko līdzekļu izvēli un ārstēšanu.