Kā aizkavēt ādas novecošanos?

Ar gadiem nāk ne tikai viedums, bet arī pirmās novecošanās pazīmes. Lai arī cik ļoti mēs vēlētos savu jaunību uzturēt pēc iespējas ilgāk, saglabājot ādas maigumu, tvirtumu un skaidru acu skatienu – novecošanās ir dabisks fizioloģisks process. Vasara ir laiks, kad savu sejas ādu jo īpaši pakļaujam priekšlaicīgas novecošanās riskam, tāpēc farmaceite Zane Melberga skaidro, kādi pieci faktori paātrina ādas priekšlaicīgu novecošanos un to, kā aizkavēt vecuma radītās izmaiņas sejas ādā.





Pirmais faktors – sauļošanās, arī solārijs

Ilgstoša atrašanās saulē, tostarp arī solārija apmeklējumi, ievērojami paātrina ādas novecošanās procesu. Ja saulē plānots uzturēties vairāk nekā 15 minūtes, nepieciešams izmantot saules aizsargkrēmu ar aizsardzības līmeni vismaz SPF 25, lai pasargātu ādu no iespējamiem saules apdegumiem. Tie pieejami dažādas konsistences – krēmi, pieniņi, emulsija, putas – katrs varēs atrast savam ādas tipam piemērotāko.



Otrais faktors – stress

Stress ietekmē ne vien emocionālo, bet arī fizisko veselību un ādas izskatu – jo vairāk uztraucamies, jo ātrāk novecojam. Stresa sekas var izpausties kā akne, matu izkrišana un pieņemšanās svarā, savukārt, ja cilvēkam ir kāda ādas slimība, tad stress situāciju var pasliktināt, radot jaunas ādas saslimšanas un kairinājumus. Stresa mazināšanai ikdienā ieteicams lietot magniju un B grupas vitamīnus, kas palīdz mazināt trauksmi, uzturēt pozitīvu enerģiju un labu garastāvokli dienas laikā, kā arī veicinās normālu muskuļu un nervu sistēmas darbību, mazinot arī miega traucējumus. Stresa mazināšanai var izmantot arī relaksējošas ārstniecības augu tējas. Baldriāns, lavanda, melisa iedarbojas nomierinoši uz nervu sistēmu, mazina baiļu sajūtu, nemieru, satraukumu un bezmiegu.





Trešais faktors - neizgulēšanās

Sejas āda neizskatīsies skaista un veselīga, ja diennaktī nebūs gulētas vismaz 7 stundas. Miega trūkums uz sejas ādas var izpausties gan ar ziliem riņķiem zem acīm, gan ar neveselīgu ādas krāsu, kā arī var izjaukt hormonu līdzsvaru organismā, vairot izsalkumu un tieksmi pēc saldumiem, kas var radīt papildu problēmas sejas ādai un organismam kopumā. Ja ir grūtības iemigt, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu var lietot preparātus, kuru sastāvā ir melatonīns, kas palīdzēs iemigt un atvieglos nepatīkamās izjūtas, ko raisa izjaukts dabīgais diennakts ritms. No augu valsts līdzekļiem līdzēs apiņi un melisu saturoši preparāti. Apiņiem piemīt nomierinoša iedarbība, veicinot ciešu un veselīgu miegu, savukārt ārstniecības melisa palīdzēs atslābināties un uzturēt labu garastāvokli, veicinot garīgu un fizisku labsajūtu.





Ceturtais faktors – nepietiekama šķidruma uzņemšana

Nepietiekama ūdens uzņemšanas dēļ sejas āda var kļūt dehidratēta, veicinot krunciņu rašanos un mainot ādas reljefu un krāsu. Lai no tā izvairītos, dienā nepieciešams uzņemt vismaz 2 litrus ūdens. Jāatceras, ka pie diennaktī izdzertā šķidruma nevar pieskaitīt saldinātos un gāzētos dzērienus, kafiju un tēju. Savukārt, lai sejas ādu patīkami atsvaidzinātu un mitrinātu no ārpuses, var lietot celulāros ūdeņus, kuru sastāvā ir hialuronskābe. Tie mitrina ādu un sniedz ādas šūnām enerģiju.





Piektais faktors – pavirša sejas ādas tīrīšana

Neatkarīgi no tā, vai tiek lietota dekoratīvā kosmētika, viens no svarīgākajiem skaistuma baušļiem ir obligāta sejas attīrīšana no kosmētikas vai dienā uzkrātajiem putekļiem. Nenotīrīta kosmētika un citi netīrumi nosprosto poras un rada ne tikai diskomforta sajūtu, bet arī kairina ādu un var radīt iekaisumu. Sejas attīrīšanu ieteicams veikt, izmantojot micelāro ūdeni vai seju attīrošos pieniņus, taču vispiemērotāko līdzekli, kas atbilst jūsu ādas tipam, varēs ieteikt farmaceits vai dermatologs.



Kā novērst ādas priekšlaicīgas novecošanās pazīmes?

Lai arī viens konkrēts “jaunības eliksīrs” vēl nav atklāts, aptiekās katrai vecuma grupai ir pieejami dažādi produkti, kas var palēnināt ādas novecošanos. Piemēram, lai organismam un ādai nepieciešamos vitamīnus uzņemtu iekšķīgi, ieteicams lietot uztura bagātinātājus, kuru sastāvā ir koenzīns Q10, vitamīni – A, C, E, selēns un cinks, kā arī kolagēns, kas paredzēts ādas tvirtumam un grumbu mazināšanai.

Piemēram, sievietēm no 20 gadu vecuma negulētās nakts pēdas nav iespējams noņemt vien noskalojot seju ar vēsu ūdeni. Tumšie loki zem acīm, apsārtusi sejas āda un viegls pampums liecina par to, ka atjaunošanai nepieciešams ilgāks laiks.

Vecumā no 25-30 gadiem ierasti redzamas jau pirmās novecošanās pazīmes. Viena no pamanāmākajām pazīmēm ir sīkas grumbiņas un krunciņas, kas ar laiku kļūst arvien dziļākas. Lai šos procesus palēninātu ir dažādi veidi un līdzekļi, kas aizkavē grumbiņu veidošanos, tādēļ šajā vecuma posmā ieteicams sākt izmantot sejas kopšanas produktus, kuru sastāvā ir antioksidanti (A, C, D, E vitamīni), kas cīnās ar brīvajiem radikāļiem, kas palēnina ādas novecošanos.

Vecumā no 30-35 gadiem ieteicams lietot sejas ādas kopšanas produktus, kuros esošās aktīvās vielas palīdzēs novērst izteiktas vecuma un mīmikas grumbas, atjaunojot ādas elastību vaigu un pieres zonā. Šajā vecuma posmā izvēloties sejas ādas kopšanas produktus, nepieciešams pievērst uzmanību, vai to sastāvā ir hialuronskābe, kas atbild par mitruma līmeni ādā, kā arī omega-3, kas ādu aizsargā pret apkārtējo vidi. Svarīgi pastiprinātu vērību pievērst sejas ādas attīrīšanai, mitrināšanai, kā arī barošanai, izmantojot dažādas sejas maskas un serumus.

Savukārt vecumā no 40 gadiem sejas ādas atjaunošanās process notiek daudz lēnāk. Tas nozīmē to, ka mīmikas grumbiņas un grumbiņas ap degunu un lūpām kļūst izteiktākas un dziļākas, kā arī acu stūros pamanām izteiktākus ieliekumus. Āda var izskatīties blāva, seja maina krāsu, zem acīm arvien vairāk redzami mazi pietūkumi un tumši apļi, un āda uz kakla kļūs daudz plānāka. Šajā vecuma posmā ir vērts ieguldīt vairāk līdzekļu un pūliņu, lai saglabātu un uzturētu sejas ādas kvalitāti un patīkamu izskatu, kā arī veselību kopumā. Piemēram, papildu pretgrumbu sejas un acu krēmiem, reizi nedēļā ieteicams izmantot sejas ādu nostiprinošas sejas maskas, kas īpaši paredzētas nobriedušai ādai, lai tai nodrošinātu vairāk mitruma, elastības un tvirtuma.