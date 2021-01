Skrāpējoša sajūta kaklā, aizlikts deguns un sausa āda ar pastiprinātu lobīšanos – tie ir daži no simptomiem, kas var liecināt, ka uzturaties pārlieku sausā gaisā, pakļaujot savu organismu mazāk aizsargātu pret ārējās vides iedarbību, kam Covid-19 pandēmijas un citu vīrusu laikā ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Kā apkures sezonas sausais gaiss var ietekmēt cilvēka veselību un pašsajūtu un kā par sevi papildu parūpēties, vienlaikus baudot patīkamo siltumu iekštelpās, skaidro farmaceite Zane Melberga.





Ieteikumi gaisa mitrināšanai

Apkures sezonas laikā nepieciešams uzturēt telpās optimālu mitruma līmeni, tāpēc tās nepieciešams regulāri vēdināt – tā atjauno mitruma līmeni un piepilda telpu ar svaigu gaisu, kas ir ne mazāk svarīgi vīrusu laikā. Papildus tam iespējams izmantot gaisa mitrinātāju iekārtas, kas nodrošinās telpās optimālu mikroklimatu. Tāpat gaisu var mitrināt arī ar pavisam vienkāršām metodēm, piemēram, radiatora tuvumā novietot trauciņu ar ūdeni vai uzlikt uz radiatoriem mitru frotē dvieli. Savukārt, ja māc šaubas par to, vai mitruma līmenis telpās atbilst normai, iespējams iegādāties speciālus istabas termometrus, kas ne tikai mēra mitruma līmeni telpā, bet arī norāda, vai tas ir atbilstošs normai. Biežāk sastopamās veselības problēmas, kuras var parādīties apkures sezonas laikā, ir sauss klepus, aizlikts deguns un sausa āda.





Sauss klepus

Sauss gaiss veicina elpceļu gļotādu izšūšanu, līdz ar to pazeminās aizsargbarjera pret bakteriālām infekcijām un organisms ir uzņēmīgāks pret vīrusiem. Pastāv arī atsevišķi vīrusu veidi, kas sausā gaisā ir vairāk spējīgi izdzīvot nekā mitrā gaisā, tāpēc ir lielāka iespējamība saslimt ar elpceļu infekcijām. Sausais gaiss ļoti ietekmē tieši mazu bērnu veselību, jo deguns gļotādu sausuma dēļ viņi sāk elpot caur muti, kas savukārt nepasargā no vīrusiem.

Ko darīt? Farmaceite iesaka dienā uzņemt pietiekami daudz šķidruma – vismaz 2 litrus dienā, kā arī dzert siltas zāļu tējas. Iespējams lietot arī eļļas inhalatorus, lai mitrinātu deguna un kakla gļotādu. Savukārt, ja mājoklī dzīvo mazi bērni, kuri ik dienu pavada spēlējoties uz grīdas, apkures sezonas laikā jo īpaši ieteicams sekot līdzi tam, lai uz grīdas neatrastos putekļu, jo tie bērna kaklu var pastiprināti sausināt un pat veicināt alerģisku reakciju veidošanos.





Aizlikts deguns

Sauss gaiss var veicināt deguna gļotādas izžūšanu, kas visbiežāk ir jūtama no rītiem, kad pēc pamošanās deguns ir sauss un aizlikts. Ja deguna gļotāda ir sausa, tad tā var būt uzņēmīgāka pret saaukstēšanās slimībām, jo deguna bārkstiņas vairs nespēj aizsargāt no infekciju uzņemšanas. Savukārt pēc tam, kad ir saķertas iesnas, cilvēks vairs neelpo caur degunu, bet gan caur muti, kas veselības stāvokli var tikai pasliktināt. Tas pats var notikt arī ar bērniem, taču viņu gadījumā ir lielāka iespēja, ka no sausas deguna gļotādas var plīst deguna asinsvadi un sākt asiņot.

Ko darīt? Ja sausa gaisa dēļ apkuras sezonā radušās problēmas ar deguna gļotādu, tad situāciju var uzlabot, lietojot jūras ūdeni saturošus aerosolus. Farmaceite iesaka lietot arī deguna gļotādu mitrinošos gēlus – to sastāvā galvenokārt ir jūras sāls un dažādi mitrinoši komponenti. Savukārt, ja sausās gļotādas dēļ degunā parādījušās krevelītes, ieteicams izvēlēties deguna pilienus uz eļļas bāzes. Profilaktiskai lietošanai aptiekās iespējams iegādāties speciālus gēlus, kas ikdienā nodrošina aizsardzību pret deguna vīrusu un gripas vīrusu pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma.





Sausas acis

Acu sausumu veicina sauss gaiss, regulārs darbs pie datora, kontaktlēcu nēsāšana. Sākoties aukstajam un apkures sezonas laikam, sausu acu sajūta skar pat tos, kuriem pārējā gada laikā nav problēmu ar redzi, radot acu apsārtums, dedzināšanu, samazinoties redzes skaidrībai, kā arī veicinot acu asarošanu.

Ko darīt? Farmaceite norāda, ka mitrinoši pilieni apkures sezonā ir tikpat nepieciešami acīm kā atjaunojošs krēms rokām. Lai mazinātu acu sausumu, ieteicams izmantot mitrinošus acu pilienus jeb mākslīgās asaras, kas palīdzēs atjaunot asaru plēvi uz acs. Pilieni ir ērti un viegli lietojami – daži pilieni dienas laikā un acis nejutīs diskomfortu. Pilienus var lietot ne tikai apkures sezonas, bet arī visa gada laikā, taču pirms to iegādes ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.



Sausa āda

Sākoties apkures sezonai uz ādas var parādīties sīkas plaisiņas, āda var kļūt jutīgāka, sākt lobīties, zvīņoties. Šajā laikā īpaši piesardzīgiem jābūt tiem cilvēkiem, kuri cieš no ekzēmas, atopiskā dermatīta vai aknes, jo sauss gaiss var šīs problēmas saasināt.

Ko darīt? Farmaceite atgādina, ka, ja āda netiks ikdienā pietiekami daudz mitrināta un aizsargāta, tā ne tikai sāks lobīties un kļūs sausāka, bet arī ātrāk novecos. Lai no tā izvairītos, rudens un ziemas sezonā svarīgi īpaši parūpēties par ādas mitrināšanas pasākumiem. Sausas ādas uzlabošanai īpaši jāseko līdzi dienā izdzertā ūdens daudzumam, kā arī iepriekš konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, jāapsver papildu D vitamīna un naktssveces eļļas lietošana, kuras sastāvā ir omega-6 taukskābes, kas veicina ādas dabīgo mitrināšanu un dziļāku slāņu barošanu, kā arī uzlabo elastību. Savukārt, lai ādas stāvokli uzlabotu no ārpuses, dušas želejas vietā ieteicams izvēlēties mitrinošas dušas eļļas, kā arī mitrinošus ķermeņa krēmus ieteicams aizstāt ar barojošiem.

Šis laiks ir izaicinājums arī mūsu roku ādai, kad Covid-19 un citu vīrusu laikā pastiprināti mazgājam un dezinficējam rokas, tās padarot raupjas un sausas. Aptiekās pieejami dažādu iedarbību roku krēmi (mitrinoši, barojoši un aizsargājoši), kuru sastāvā ir vielas, kas aizsargā roku ādu, padarot to maigu un elastīgu.

Apkures laikā īpašu uzmanību nepieciešams veltīt arī sejas ādai un lūpām. Farmaceite gada vēsajā un vienlaikus iekštelpās izteikti sausajā laikā iesaka izvēlēties savam ādas tipam atbilstošu barojošu sejas krēmu un masku, kas bagātīgi satur taukvielas, dažādas eļļas un vitamīnus. Arī ādas attīrošie līdzekļi būtu jānomaina uz līdzekļiem ar biezāku un krēmīgāku konsistenci vai pat eļļām. Turklāt jāpatur prātā, ka krēmu ieteicams uzklāt vismaz 30 minūtes pirms došanās ārpus mājas, lai tas paspētu absorbēties ādā un izveidotu tai aizsargslāni. Īpašu vērību nepieciešams pievērst arī lūpām, lietojot lūpu produktus, kuru sastāvā ir vasks, šī sviests un eļļa, kas aizsargā, kopj un baro lūpu ādu un aizsargās tās pret ārējās vides kaitīgo ietekmi.