Kā uzveikt nogurumu?

Tumšā gadalaika un ikdienas nestabilitātes radītajam pagurumam raksturīgais enerģijas trūkums izpaužas kā nogurums, miegainība vai apātija. Papildus minētajam var būt arī depresija un motivācijas zudums. Nogurums ir normāla organisma atbildes reakcija uz paaugstinātu stresa līmeni, miega trūkumu, pārslodzi darbā vai studijās, vitamīnu un minerālvielu trūkumu un mazkustīgu dzīvesveidu. „Noguruma sajūta ir uzveicama. Jāmeklē pareizākais ceļš, kā uzlādēt sava organisma baterijas!” saka farmaceite Ērika Pētersone.



Pievērs uzmanību vitamīniem un minerālvielām



Rudenī un ziemā aptrūkstas D vitamīns, tādēļ no oktobra līdz martam jālieto uztura bagātinātāji ar šo vitamīnu. Trūkst citi vitamīni un minerālvielas, kuras vasarā saņemam no svaigiem dārzeņiem, ogām un augļiem.





Aicini talkā miega peli! Labs miegs naktī samazina nogurumu un miegainību dienā. Pieaugušam cilvēkam vidēji nepieciešams gulēt septiņas līdz deviņas stundas. Emocionāls stress, hroniskas sāpes, alerģija, alkohols, svīšana naktī un mobilo ierīču, datoru un televizora skatīšanās tieši pirms gulētiešanas samazina miega kvalitāti. Dienā, ja tas iespējams, tad 10 minūšu snauda ir pietiekama labam enerģijas lādiņam. Tomēr ir jāievēro, ka tā nedrīkst būt ilgāka par 30 minūtēm, citādi var būt grūtības ar iemigšanu vakarā.





Neaizmirsti par kustībām!

Lai arī kustības un sports nenāk ne prātā, kad esi noguris, ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka tieši fiziskās aktivitātes paaugstina enerģijas līmeni un vienmēr ir bijušas cieši saistītas ar dzīves sparu un vispārējo dzīves kvalitāti. Izvingrojoties uzlabojas sirdsdarbība, efektīvāk strādā plaušas un muskuļi, kas kopumā dod vairāk enerģijas jebkurai veicamajai aktivitātei. Interesanti, ka joga ir īpaši efektīvs enerģijas gūšanas veids, kas ļauj izjuta vairāk enerģijas, domāšanas spēju uzlabošanos un augstāku pašapziņu.





Dzer vairāk šķidruma! Dehidratācija jeb nepietiekams uzņemtā ūdens daudzums pavājina cilvēka darbaspējas, mazina modrību un pasliktina koncentrēšanās spējas. Pieaugušam cilvēkam dienā būtu vēlams uzņemt 1,5 – 2 l ūdens, ņemot vērā, ka kafija, tēja, alkohols veicina ūdens izvadi no organisma, tāpēc, jo vairāk šo dzērienu tiek lietots, jo vairāk arī pa dienu jāizdzer ūdens.





Atceries par labajiem taukiem! Omega-3 taukskābes uzlabo gan koncentrēšanās spējas, gan arī var mazināt nogurumu. Pētījumā Itālijā tā dalībniekiem, kuri katru dienu lietoja pa vienai zivju eļļas kapsulai 21 dienu pēc kārtas, novēroja ātrāku atbildes reakciju, kā arī, viņi atzina, ka jūtas enerģiskāki.





Lūko, ko liec vēderā! Biežas ēdienreizes ar mazām porcijām palīdz uzturēt vienmērīgu cukura līmeni asinīs, kas nodrošina organismu ar tam nepieciešamo enerģiju visas dienas garumā. Ieteicams dienā ievērot pat piecas līdz sešas ēdienreizes.





Taujā pēc padoma aptiekā!

Aptiekās var iegādāties dažādus vitamīnu un minerālvielu kompleksus, taču, papildus enerģiju dos tie, kuru sastāvā ir koenzīms Q10, žeņšeņs un aminoskābes. Koenzīms Q10 atrodas cilvēka šūnu mitohondrijos, kas nodrošina šūnu apgādi ar enerģiju, kas nepieciešama to dzīvības procesiem. Organismā koenzīms Q10 tiek sintezēts aknās, bet pēc 25 gadu vecuma tā produkcija sāk samazināties, tādēļ to var uzņemt ar uztura bagātinātājiem. Žeņšeņs ir ārstniecības augs, kam piemīt izteikta tonizējoša darbība, bet no aminoskābēm tiek sintezētas olbaltumvielas, kas, savukārt, ir galvenais cilvēka organisma “būvmateriāls”.



Ja nogurums neatkāpjas

Konsultējies ar ārstu, jo hronisks nespēks var liecināt arī par kādu nopietnāku saslimšanu, piemēram, diabētu, sirds vai vairogdziedzera slimību, anēmiju, miega apnoju. Arī medikamenti var izraisīt nogurumu, piemēram, dažas zāles asinsspiediena normalizēšanai, antihistamīni, diurētiskie līdzekļi. Saruna ar ārstu var palīdzēt atrast hroniska noguruma cēloņus.



Sulu receptes enerģijai:

2 burkāni, 2 āboli un 2 ēdamkarotes sarīvēta ingvera saknes.

1 apelsīns, 2 burkāni un pusotra krūze sagriezta ananasa.

4 burkāni, 2 seleriju kāti, 1 liels ābols un mazliet citrona sulas.

Uzturs enerģijai:

Āboli, paprika, burkāni, selerija, ananass, zemenes, gurķi, lasis, olas, pupiņas, spināti, grieķu jogurts, melone, banāni, mandeles, melnā šokolāde, mellenes, avokado, godži...