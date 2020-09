Kāpēc rudenī biežāk izjūtam kuņģa dedzināšanu un kā to mazināt?

Rudens ir ražas laiks, kad pieejami dažādi pašmāju augļi un dārzeņi, arī tādi produkti, kas mēdz pārlieku kairināt kuņģi, veicinot pastiprinātu sālsskābes izdalīšanos. Ja barības vads ir jutīgs, tad drīz vien tiek izjusta arī nepatīkama dedzināšana aiz krūšu kaula. Kā vēl izpaužas atvilnis jeb kuņģa dedzināšana un, kādus priekšnoteikumus ievērojot, varam pašsajūtu uzlabot, skaidro gastroentroloģe Ilona Vilkoite un sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

“Lai arī kuņģa dedzināšana ir viegli pamanāma, var gadīties, ka atviļņa izpausmes tiek izjustas pavisam citādi nekā ierasts domāt. Tipiskās atviļņa izpausmes ir dedzināšana aiz krūšu kaula, atraugas un diskomforts vēdera augšdaļā, bet daži šo problēmu izjūt citādāk – netipiskāk. Šķiet, ar kuņģi viss ir labi, bet tiek novērota pastiprināta siekalu izdalīšanās, skāba garša mutē, nelabums vai rīšanas grūtības. Ja kuņģa skābe atpakaļ pa barības vadu nokļūst vēl tālāk, tas var izraisīt arī ārpus barības vada esošo orgānu gļotādas bojājumus, piemēram, iekaisumu rīklē, deguna blakusdobumos, zobu kariesu, neizskaidrojamu klepu, acu asarošanu un kamola sajūtu kaklā,” skaidro gastroentroloģe.





Dedzināšana kuņģī bieži vien arī pēc svētkiem

“Par nepatīkamām sajūtām kuņģī klienti aptiekā biežāk sūdzas arī pēcsvētku periodos. Tas saistāms gan ar to, ka svētkos atļaujam sev produktus, kurus ikdienā nelietojam un kuri ir kuņģi kairinoši, gan tāpēc, ka grēkojam ar pārēšanos. Tādos gadījumos labākais veids, kā izvairīties no kuņģa dedzināšanas, ir ieradumu maiņa. Taču gadās arī situācijas, kad ārsts konstatējis, ka bez medikamentiem no šīs problēmas nav iespējams izvairīties,” stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

5 padomi, lai mazinātu kuņģa dedzināšanu

Kairinātam kuņģim piemērots uzturs

Ja uzturā izvēlamies lietot produktus, kas liek kuņģī pastiprināti izdalīties sālsskābei, tā mēdz nonākt atpakaļ barības vadā, izprovocējot gastroezofagiālo refluksu jeb atvilni. Jo vairāk sālskābe izdalās, jo jutīgāks barības vads, jo izteiktāks būs dedzināšanas simptoms. Kairinātam kuņģim piemērotāka būs ēdienkarte, kurā ir kartupeļi, graudaugi (griķi, kvinoja, bulgurs, brūnie rīsi, kuskuss, bet ne rudzu vai kviešu maize), baltā gaļa, tvaicēti dārzeņi, ķirbji, bet jāatturas no alkohola, piena produktiem, tomātiem, šokolādes, trekna, cepta ēdiena, kūpinājumiem, marinētas gaļas, desām, ķiplokiem, sīpoliem, citrusaugļiem, skābām ogām, saldiem, sevišķi gāzētiem dzērieniem. Jārēķinās – ja dedzināšanu izraisa tomāti, visdrīzāk to izraisīs arī jebkurš cits produkts, kas no tomātiem izgatavots, – kečups, tomātu zupas, sula, tomātu pasta.





Regulāras ēdienreizes

Atviļņa gadījumā nevar eksperimentēt pat ar šobrīd tik populāro periodiskās badošanās uztura režīmu. Nekādas badošanās! Ēdienreizēm jābūt regulārām, biežām, bet mazām porcijām, kas nepārsniedz dūres izmēra lielumu. Lai atvilni neizprovocētu, nedrīkst pārēsties.



Pēc ēdienreizēm necilāt smagumus, negulšņāt

Pāris stundas pēc maltītes necilā smagumus virs 5 kg, nenoliecies uz priekšu, bet nedrīkst uzreiz arī doties atgulties. Vismaz pāris stundas jāpavada vertikālā stāvoklī. Ja dedzināšanas sajūta nemitējas arī pirms naktsmiera, dodoties gulēt, ieteicams pacelt augstāk galvgali, lai kuņģa skābei liegtu iespēju atkal ieplūst barības vadā. Režīms, uzturs, produkti, ko ikdienā lietojam, nosaka to, cik kuņģa skābe aktīvi izdalīsies. Ja problēma nomoka regulāri, jādomā, kā dzīvesveidā iekļaut vairāk fizisko aktivitāšu, atmest smēķēšanu, mazināt lieko svaru.





Prātīgi ar zāļu tējām un karstajiem dzērieniem

Lietojot dažāda veida zāļu tējas un karstos dzērienus, ieteicams pievērst uzmanību to sastāvam. Piemēram, piparmētra ir viens no tiem augiem, kas var pastiprināt dedzināšanas simptomus, bet tēju maisījumu sastāvā, kas paredzēti gremošanas veicināšanai, kā reiz, mēdz būt arī piparmētra. Arī ar tējām, kas satur kofeīnu (melnā, zaļā tēja), ir jāuzmanās. Arī ar karsto dzērienu baudīšanu, kuru sastāvā ir ogas vai ingvers nevajadzētu aizrauties. Kuņģa dedzināšanas gadījumā daudz labāka izvēle būs kumelīšu tēja, liepziedi, kliņģerītes.





Skābi bloķējošie medikamenti

Ja izmaiņas dzīvesveidā neuzlabo pašsajūtu, tad pret dedzināšanu labi palīdz medikamenti. Antacīdi ir vielas, kas neitralizē kuņģa skābi un to saturošie medikamenti būs kā “ātrā palīdzība”, jo neitralizēs skābi un dos atvieglojumu. Ja problēma ir regulāra un atkārtojas, tad iesaka lietot protoņu sūkņa inhibitorus – zāles, kas samazina sālskābes izdalīšanos. Turpretim, ja atvilnis saasinājies tik tālu, ka sūdzības par dedzināšanu aiz krūšu kaula atkārtojas ik dienu, ārsts var rekomendēt zāles lietot arī kursa veidā, līdz pašsajūta uzlabojas. Arī tad, ja ieplānots kāds brauciens, viesības vai ceļojums, kur zināms, ka būs sarežģīti pieturēties pie kuņģim piemērotas ēdienkartes, skābi mazinošos preparātus profilaksei var uzsākt lietot jau nedēļu pirms tā. Ja zāles nepalīdz, simptomi saglabājas ilgstoši, turklāt klāt parādās vēl jauni (svara zudums bez iemesla, vemšana, kamola sajūta kaklā), noteikti jādodas pie ārsta.