Kāpēc Zāļu valsts aģentūra nevēlas, lai sabiedrība tiktu informēta par jauno kompensējamo zāļu iegādes kārtību?

“Iniciatīvai “Ārstējies gudri!” nav saprotama Zāļu valsts aģentūras (ZVA) vēlme apstrīdēt iniciatīvas darbību, ņemot vērā, ka tā ir izveidota ar mērķi informēt pacientus par izmaiņām kompensējamo medikamentu iegādē, kas stāsies spēkā jau mazāk kā pēc mēneša - 1. aprīlī, bet vienlaikus var radīt daudz neskaidrību pacientu vidū. Jāuzsver, ka iniciatīva aicina uz dialogu starp ārstu un pacientu un nekādā gadījumā nav pret apstiprinātajām izmaiņām veselības sistēmā,” informē Inga Galkina, iniciatīvas “Ārstējies gudri!” koordinatore.

“Mēs esam pārliecināti, ka atgādināt pacientiem par dialoga nozīmi ar ārstējošo ārstu, ir pašsaprotami. Tieši tāpat ir tikai pašsaprotami saprast, kā izmaiņas kompensējamo medikamentu iegādes kārtībā ietekmēs pacientu līdzšinējo terapiju. Pacientam sarunā ar savu ārstu būs jāmeklē savai situācijai piemērotākais risinājums. Galu galā, jo zinošāks pacients būs, jo precīzākus jautājumus viņš savlaicīgi uzdos savam ārstam,” norāda I.Galkina.

Viņa uzsver, ka iniciatīva “Ārstējies gudri!”, kas apvieno nozarē vadošus un respektablus ārstus un speciālistus, asociācijas un biedrības, piemēram, Doc. Ivetu Mintāli, Asoc.prof. Kārli Trušinski, Prof. Andreju Ērgli, Dr. Ingvaru Rasu u.c., ir izveidota ar mērķi veicināt pacienta un ārsta savstarpējo sadarbību, lai nodrošinātu pacientu līdzestību ārstēšanās procesā. Iniciatīvas eksperti atbalsta SNN (starptautiskā nepatentētā nosaukuma) jeb aktīvās vielas izrakstīšanas nepieciešamību pretstatā ZVA paustajam par to, ka “iniciatīva kritizē jauno kārtību un apstrīd SNN (starptautiskā nepatentētā nosaukuma) jeb aktīvās vielas izrakstīšanas nepieciešamību kā obligātu kompensējamo zāļu receptē”. Tajā pašā laikā iniciatīvas ekspertiem rūp efektīvākās ārstēšanas nozīmēšana katrā konkrētajā gadījumā.

Turpina I. Galkina: “Vēlos uzsvērt, ka iniciatīva aicina uz sarunu ar ārstu un meklēt piemērotāko risinājumu katrā konkrētajā gadījumā. Iniciatīva nav apstrīdējusi SNN izrakstīšanas nepieciešamību. Tāpat iniciatīva neapstrīd, ka joprojām kompensācijas receptē iespējams izrakstīt zāles kā līdz šim. Vienīgi jārēķinās, ka tam būs nepieciešams ārsta medicīnisks pamatojums un šādas receptes sastādīs 30% no visām ārsta praksē gada laikā izrakstītajām receptēm. Iniciatīva nenoliedz, ka zāļu pieejamība visām pacientu grupām ir ļoti svarīgs nacionālās veselības politikas jautājums un ietaupīt pacientu, nevis valsts budžeta naudu, ir stratēģisks solis. Vienlaikus nevar aizmirst, ka medikamentu iegāde un to iespējamā maiņa ir komplekss pasākumu kopums, kuru pēc vienas formulas nebūtu pareizi vispārināt un attiecināt uz pilnīgi visiem pacientiem un saslimšanām. Zāles nav maize, tāpēc ir jārēķinās ar faktu, ka no pacientu puses būs pārpratumi, jautājumi, vēlēšanās saprast, kā jaunā kārtība ietekmēs konkrēti viņu gadījumu.”

Iniciatīva “Ārstējies gudri” aicina neizplatīt dezinformāciju par iniciatīvas darbības mērķiem. Svarīgi būtu piedalīties diskusijās par jaunās kārtības funkcionēšanu praksē un kas vēl svarīgāk – par visas sistēmas gatavību no 1. aprīļa strādāt saskaņā ar izmaiņām. “Nebūtu pareizi pacientus atstāt neziņā par to, ar kādiem riskiem zāļu iegādē būs jārēķinās. Piemēram, joprojām nav skaidrs, ko pacientiem nāksies darīt, ja, pērkot zāles ar kompensācijas recepti, tajā brīdī lētākais medikaments aptiekā nebūs pieejams. Faktiski būs situācijas, kad pacients no aptiekas izies “tukšām rokām”,” norāda I. Galkina.

Viņa skaidro, ka šādā situācijā pacients nebūs tiesīgs izvēlēties attiecīgi nākamos lētākos medikamentus vai piemaksāt par zālēm ar konkrētu zāļu nosaukumu, tāpēc pacientiem ir jāzina, kā rīkoties šādā situācijā. Ne visās vietās Latvijā netālu no vienas aptiekas ir cita aptieka un ne visi ārsti, savas noslodzes dēļ, varēs tūlītēji pieņemt pacientus uz atkārtotu vizīti. Šī ir tikai viena no barjerām, kas var ietekmēt ārstēšanās gaitu jeb līdzestību.

Iniciatīva “Ārstējies gudri!” par savu uzdevumu ir izvirzījusi ar diskusiju palīdzību veicināt, lai pārrāvumi ārstēšanās procesā tiktu pēc iespējas minimizēti. Jāņem vērā, ka jaunā kārtība, pacientam izvēloties medikamentus pēc aktīvās vielas, var nozīmēt biežāku medikamentu maiņu, kas var atstāt ietekmi uz pacienta līdzestību jeb to, vai medikamenti tiek lietoti saskaņā ar ārsta norādījumiem un, vai kopumā tiek lietoti.

Ar mērķi sekmēt pacientu informētību par gaidāmajām izmaiņām kompensējamo medikamentu iegādes kārtībā, pacientu interesēs ir izstrādāta informatīvā platforma www.arstejiesgudri.lv Tajā sniegtas atbildes uz pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem par jauno kārtību un turpmāko ārstēšanos.



Par iniciat īvu “Ārstējies gudri!”

Iniciatīva “Ārstējies gudri!” apvieno ārstus un pacientus, ārstu profesionālās organizācijas un pacientu biedrības ar mērķi sekmēt pacienta, ārsta un farmaceita sadarbību, uzlabot pacientu līdzestību ārstēšanā un nodrošināt efektīvu ārstēšanas procesu.

Iniciatīvā apvienojušies vairāki ārsti, biedrības un organizācijas, piemēram, Doc. Iveta Mintāle, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra Ambulatori diagnostiskās nodaļas vadītāja, Asoc.prof. Kārlis Trušinskis, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības prezidents, Prof. Andrejs Ērglis, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs, Dr. Ingvars Rasa, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas un Latvijas Diabēta asociācijas prezidents, endokrinologs; Prof. Oskars Kalējs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Kardioloģijas centra aritmologs; Asoc. prof. Pēteris Stradiņš, Paula Stradiņa KUS Latvijas Sirds ķirurģijas centra vadītājs; Dr. med. Vilnis Dzērve, Latvijas Kardiologu biedrības atb. Sekretārs, Asoc.prof. Ilze Konrāde,

Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja, Doc. Viktorija Ķēniņa,

Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas neirologs, Reto slimību centra atbalsta vienības vadītāja, Prof. Aivars Lejnieks, Latvijas Internistu biedrības priekšsēdis, Prof. Gustavs Latkovskis,

Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs; kā arī Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrība, Latvijas Diabēta federācija, Latvijas Diabēta asociācija, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija, Latvijas alergologu asociācija, Pacientu organizācija “ParSirdi.lv”, biedrība “AGIHAS” u.c.

Iniciatīva ir atvērta ikvienam tās idejas atbalstītājam. Vairāk: www.arstejiesgudri.lv