Kontrastduša iemāca adaptēties

Vai esat apņēmušies jauno gadu sākt veselīgāk? Kā jauna un veselīga apņemšanās var kalpot kontrastdušas ieviešana savā ikdienā! Kā pareizi uzsākt kontrastdušas un ko tās spēj sniegt mūsu organismam, skaidro Rūdīšanas skolas vadītājs un veselības treneris Māris Žunda un farmaceite Zanda Ozoliņa.

Kā uzsver M. Žunda, kontrastduša ir viens no efektīvākajiem rūdīšanās treniņiem. Tā ir kontrastu terapija, ko var definēt kā ķermeņa trenēšanu jebkādu stresa situāciju izturībai. Kontrastu terapijas laikā ar jebkādiem apstākļiem, kas ķermenim nav ikdienas norma, mēs veicinām audu adaptēšanos pēkšņām pārmaiņām. Turklāt kontrastu terapija nekoncentrējas tikai uz aukstumu! Patiesībā izmantot kontrastus ir iespējams pat cilvēkiem, kam aukstums ir pats lielākais diskomforts un bieds. Kontrastēšana sevī iekļauj vairākus aspektus: aukstumu, karstumu, fizisko slodzi, un, ja cilvēks apzinās šī procesa nepieciešamību, ir iespējams atrast piemērotu risinājumu katram! Taču visefektīvākā kontrastēšana notiek tieši ar ūdens palīdzību. Tomēr te nevajadzētu aizrauties ar pārmērībām – arī līdz ledaini aukstam vai karstam ūdenim cilvēkam ir jānonāk pakāpeniski, uzsver speciālists. Ja vēlamies mainīt savu uztveri pret stresa situācijām (tajā skaitā – pārlieku karstu vai aukstu temperatūru), mums ir jāsāk ar ikdienas paradumu mainīšanu.

Kontrastu terapijas ieguldījums veselībā ir ilgtermiņa process, tieši tāpat arī rezultāti nenāks uzreiz. Lai gan kontrastu terapija mūsdienās gandrīz jau kļūst līdzvērtīga tautas medicīnas aspektiem, tā ir ļoti minimāli pētīta un analizēta. Kontrastu terapija noteikti neveicinās straujas izmaiņas jau nākamajā dienā, tomēr ir jāsaprot ilgtermiņa ieguldījums savā veselībā.



Kontrastdušas pamatprincipi

Rūdīšanās skolas vadītājs iesaka pirms kontrastdušu uzsākšanas rūpīgi iepazīties ar to pareizas veikšanas pamatprincipiem.

Kontrastdušās pārmaiņas starp karsto un auksto ūdeni ieteicams veikt aptuveni 3 līdz 6 piegājienos. Mazāk būs nelietderīgi, bet vairāk par 6 reizēm, mainot karsto un auksto ūdeni, nekādus papildu labumus nedos. Tādēļ izvēlieties optimālo variantu!

Katrā piegājienā paaugstiniet temperatūras intensitāti! Taču esiet prātīgs – neapdedziniet vai neapsaldējiet ķermeni! Pareiza elpošana noteikti palīdzēs izturēt vairāk, nekā sākotnēji šķitis!

Karstā ūdenī ieteicams pavadīt aptuveni divas reizes ilgāku laika posmu, jo ķermenim nepieciešams ilgāks laiks, lai uzsilstu, nekā lai atdzistu. Esiet prātīgi, lai gūtu maksimālu efektu!

Pabeidziet dušu ar aukstu ūdeni! Šāds noslēgums ne vien atbrīvos no iespējamas reibuma sajūtas, bet arī liks izkāpšanai no dušas būt patīkamākai, jo gaiss laukā vairs nešķitīs vēss.





Ieguvumi mūsu ķermenim

Pats svarīgākais kontrastdušas un kontrastterapijās ieguvums – mēs iemācāmies adaptēties, uzsver M. Žunda. Ar tās palīdzību lēnām saprotam, kā varam kontrolēt savu ķermeni stresa situācijās un kā tām pielāgoties, tādā veidā mazinot arī saslimšanas risku. Ar kontrastterapiju tiek paaugstināts balto asins šūnu līmenis, kas stiprina mūsu imunitāti. Aukstuma apstākļos ķermenis cenšas sevi uzsildīt, tādā veidā paātrinot vielmaiņu un iekustinot baltās asins šūnas, un imūnsistēmu.

Tāpat kontrastduša palīdz uzlabot asins cirkulāciju. Ja esat no tiem, kam vienmēr salst rokas vai kājas, vai pārlieku daudz svīstat – kontrastēšana būs labs risinājums. Svārstīšanās starp temperatūrām raida ķermeni nelielā stresā un aktivizē iekšējo ķermeņa siltuma izdali, kā rezultātā organisms pats efektīvi regulē ķermeņa temperatūru.

Ar kontrastdušas palīdzību tiek uzlabota arī vielmaiņa. Mēs sākam veidot brūnos taukus, kas tiek ražoti, ķermenim atrodoties aukstumā. Tādējādi tiek straujāk dedzināta enerģija un glikoze un samazinās tauku daudzums organismā.

Vēl viens ļoti svarīgs faktors ir limfas cirkulācijas uzlabošana. Limfa necirkulē tik strauji, cik to spēj asinis, tāpēc tās paātrināšanai ir nepieciešamas muskuļu kontrakcijas – tieši tas, kas notiek, strauji mainot ūdens temperatūru. Tāpat aukstuma dušas uzlabo ādas un matu stāvokli, uzlabo kopējo pašsajūtu un sniedz enerģiju.



Bez pārgalvībām!

Speciālists atgādina, ka jebkura jauna nodarbe un aktivitāte jāsāk lēnām, pakāpeniski un pārdomāti – bez pārmērībām un pārgalvības! Jāuzsāk ir ar mazāku ūdens temperatūras amplitūdu, ko var palielināt, kad ķermenis būs jau pieradis. Nekādā gadījumā nevajadzētu jau pirmajās reizēs censties izpildīt maksimumu un kaut ko sev pierādīt. Ir jāieklausās tajā, kā jūtas organisms, un jāseko savai pašsajūtai. Ja ir veselības problēmas, tad pirms kontrastterapijas uzsākšanas jākonsultējas ar ārstu.



Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa iesaka – ja kontrastdušai vēl neesat gatavi, tomēr gribat ieviest nelielu rūdīšanās elementu savā ikdienā, labs veids ir dušas noslēgšana ar vēsāku ūdeni. Tā pamazām pieradīsiet pie arvien vēsāka ūdens, turklāt arī dušas noslēgšana ar vēsu ūdeni trenēs organismu un sniegs stiprinošu efektu ķermenim.

Arī karstai dušai var būt labs efekts – ir tikai jāsaprot, kas noteiktā mirklī mums ir nepieciešams. Tā, piemēram, vēsāka duša vai kontrastduša tonizēs un palīdzēs ātrāk pamosties, sniegs enerģijas lādiņu, bet karsta duša var būt labs palīgs pirms miega, lai relaksētos un atslābinātos. Arī pēc sporta treniņa ieteicama silta vai karstāka duša, lai atslābinātu muskuļus, kas lielas slodzes gadījumā ir saspringti un asins cirkulācija tajos ir apgrūtināta. Protams, nevajadzētu ar to pārspīlēt.

Tāpat veselīgam gada sākumam atcerieties par to, ka arī ziemas svaigais gaiss norūda mūsu organismu, tādēļ biežāk dodieties pastaigās vai citās piemērotās aktivitātēs svaigā gaisā. Savukārt no vitamīniem aktuālākie šobrīd būs D un C vitamīni imunitātes stiprināšanai. Noteikti neaizmirstiet B grupas vitamīnus, kas stiprinās prātu, kā arī mikroelementus cinku un selēnu imunitātes spēcināšanai!