Kukaiņu kodumi, alerģijas un slimības

Nieze ir grūti kontrolējama, un tās cēloņi var būt dažādi. Vasarā to visbiežāk izraisa kukaiņu – odu, dunduru, dažādu knišļu un arī blusu kodumi, dažādas alerģijas, piemēram, alerģija pret saules stariem, taču nevar izslēgt arī slimību izraisītu niezi. Kā izvairīties un mazināt neciešamo niezi, skaidro sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

Nieze ir nepārtraukta un grūti ierobežojama vēlme pakasīt ādu – to provocēt var dažādu kukaiņu kodumi vai alerģija pret pārtikas produktiem, kosmētikas līdzekļiem, medikamentiem. Bieži alerģijas izpausmes parādās, arī saskaroties ar tikko pļautu zāli vai svaigu sienu. Arī saules stari mēdz izraisīt mazas un ļoti niezošas pumpiņas, ko sauc par nātreni. Vasarā pieguļošs, sintētisks un neelpojošs apģērbs veicina ādas sakaršanu, kā rezultātā veidojas “sviedrene” – izteikts ādas kairinājums, apsārtums un nieze. Nevar izslēgt arī slimību izraisītu niezi, piemēram, sēnīšu infekciju, kura bieži uzliesmo tieši vasarā, jo tai patīk karstums un mitrums. Mazināt niezi vai no tās izvairīties var, tikai apzinoties tās cēloni un izvairoties no tā.



Augļi un augi kukaiņu aizbiedēšanai

No kukaiņu kodumiem var izvairīties, lietojot repelentus – dabīgi vai ķīmiski sintezētas vielas kukaiņu atbaidīšanai. Kā dabīgos repelentus var izmantot citronu, krustnagliņu, lavandas, citronellas, tējas koka vai eikalipta ēteriskās eļļas. Jāatceras gan, ka dabīgie līdzekļi pa dažiem pilieniem būs jāuzsmērē uz ādas biežāk. Odiem nepatīk arī ģerāniju, bazilika un tomātu stādu smarža. Ja tiek pavadīts laiks pie ugunskura, ir vērts tajā sadedzināt kadiķa vai lavandas saišķīti – smaržīgie dūmi kukaiņus aizbiedēs.





Izvēlēties drošu SPF un elpojoša auduma apģērbu

No saules radītas nātrenes paglābs līdzekļi ar drošu SPF skaitli – vismaz 50, tāpat drošāki būs saules aizsarglīdzekļi, kuri satur neorganisko filtru vai neorganisko un sintētisko filtru kombināciju. Ja ir pārtikas alerģija, ir jāapzina vainīgie produkti un jāizslēdz tie no uztura. Arī citu alerģiju gadījumos ir jānovērš alerģizējošais aģents, piemēram, pļavās jādodas ar ādu nosedzošu apģērbu. Vasarā jāģērbj brīvs, elpojoša auduma materiālu apģērbs – kokvilnas, lina, dabīgā zīda –, lai āda nesakarstu un pēc iespējas mazāk sasvīstu. Pēc peldes jānoslaukās, nevajadzētu ilgstoši staigāt slapjā peldkostīmā vai peldbiksēs, jo tas veicina sēnīšu infekciju rašanos ādas krokās, īpaši cirkšņos, padusēs, dzimumorgānu apvidū un sievietēm arī zem krūtīm.





Kompreses un ēteriskās eļļas niezes mazināšanai

Lai mazinātu niezi, kairinātajai vietai var uzlikt vēsu piparmētras vai kliņģerītes kompresi vai audumā ietītus ledus gabaliņus. Pie kukaiņu kodumiem niezošo vietu jāierīvē ar dažiem pilieniem vates plāksnītē iepilinātiem piparmētras, eikalipta, lavandas vai tējas koka ēteriskās eļļas. Labi noder arī geli vai krēmi, kuri satur mentolu, jo tā atvēsinošā darbība samazina ādas niezi un kairinājumu. Noder arī cinku saturoši aerosoli vai zīmulīši, jo cinks mazina apsārtumu, kairinājumu, niezi. Vēsa duša palīdzēs pie saulē radītiem niezošiem izsitumiem, tā atvēsinās un nomierinās ādu. Pēc dušas jāuzklāj atvēsinošs pēcsauļošanās gels vai pretniezes gels. Alerģiju gadījumā, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, jāņem talkā pretaleŗģijas, pretniezes geli un krēmi, kā arī nopietnākos gadījumos – iekšķīgi lietojamas pretalerģijas zāles. Ja niezi ir izsaukusi sēnīšu infekcija, jāārstējas ar pretsēnīšu krēmiem vai ziedēm.





Pareiza ādas kopšana ikdienā palīdzēs izvairīties no niezes

Ļoti svarīgi vasarā ir rūpīgi kopt ādu – tā ir jāmitrina ar pieniņiem, balzamiem, krēmiem, jo tas nodrošina ādas veselību kopumā un spēju veikt savas aizsargfunkcijas. Koptai ādai mazāk izpaudīsies niezes simptomi un ar to saistītie iespējamie ādas bojājumi. Niezošo vietu nedrīkst kasīt, tā jānomierina ar iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem, pretējā gadījumā āda tiek vēl vairāk sakairināta un rodas lielāks bojājums.

Kad ādas aizsargfunkcija ir traucēta, bojātā vieta kļūst par vārtiem infekcioziem aģentiem, kuri var izsaukt ādas infekcijas. Ja tā ir noticis un ir sākusies mikrobu izraisīta ekzēma, tad pēc palīdzības jāvēršas pie speciālista. Tāpat visos gadījumos, kad nieze nepāriet pāris dienu laikā, izmantojot pretniezes vai pretalerģijas līdzekļus, palielinās un pievienojas drudzis, infekcija, nekavējoties jādodas pie ārsta.