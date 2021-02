Latvijā atklāti jau 12 Covid-19 jaunā celma gadījumi

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā divu nedēļu laikā ļoti lēni samazinās, šobrīd tas ir 548,6 (pirms nedēļas – 577,1), kamēr ES vidēji – 305,4.Epidemioloģiskā situācija Latvijā joprojām ir sliktāka nekā Eiropas Savienībā (ES) vidēji – mūsu valstij ir sestais augstākais saslimstības rādītājs starp ES valstīm. Kaimiņvalsts Igaunijas kumulatīvais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieaudzis līdz 648,5 (nedēļu iepriekš 569,9), savukārt Lietuvas rādītājs samazinājies līdz 287,9 (iepriekšējā nedēļā 353,3).

Latvijā sekvencēšanas rezultātā līdz šim atklāti 12 Covid-19 jaunā celma gadījumi, no kuriem septiņi ir ievesti, jeb atklāti cilvēkiem, kuri ieradušies no ārzemēm, savukārt piecos gadījumos notikusi vīrusa vietējā transmisija, kad jaunais britu celms konstatēts saslimušajiem dažādās Latvijas pilsētās, kuri nav bijuši ārzemēs vai kontaktējušies ar ārzemniekiem.

Lai novērstu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, ir jāturpina atbildīgi ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, tostarp obligāto 10 dienu pašizolāciju, ierodoties Latvijā no ārvalstīm. Epidemiologi atgādina, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā – no ģimenes locekļiem, starp kolēģiem darbavietā vai no satiktiem draugiem un paziņām.

Lai palīdzētu pārraut vīrusa izplatības ķēdi, aicinām netikties ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, ievērot savstarpējo fizisko distanci sabiedriskās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku, un pareizi lietot sejas masku. No inficēšanās ar Covid-19 efektīvi pasargā tikai visu drošības pasākumu kopums. Inficēšanās gadījumā aicinām sadarboties ar epidemiologiem un sniegt patiesu informāciju, lai varētu veiksmīgi veikt epidemioloģisko izmeklēšanu un apturēt vīrusa izplatību.

* https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0