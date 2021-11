Latvijā jauns negatīvs mirušo Covid-19 pacientu skaita rekords

Otrdien Latvijā reģistrēts 1501 jauns Covid-19 gadījums un saņemti ziņojumi par 79 ar šo slimību sasirgušas personas nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Divu nedēļu uz 100 000 iedzīvotāju kumulatīvās saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1058,7 līdz 994,4 gadījumiem. Pēdējo reizi zem 1000 robežas šis rādītājs bija 13.oktobrī.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 970 saslimušie jeb 64,62% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 531 bija vakcinējies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, seši - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 15 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 33 - vecumā no 80-89 gadu vecumā, trīs - vecumā no 90 līdz 99 gadiem un divi - vecumā no 99 līdz 109 gadiem.

No visiem mirušajiem 69 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr desmit - vakcinēti.

Lai arī slimības izplatība mazinās, tomēr kumulatīvais 14 dienu mirstības rādītājs nemazinās un pat aug un pašlaik ir sasniedzis visu laiku augstāko līmeni. Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā ir nomiris 521 Covid-19 slimnieks. Salīdzinoši novembra sākumā šis rādītājs bija 370, bet oktobra sākumā - 86.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 12 059 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 12,4%.

Ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 18 827 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi šis rādītājs bija zem 20 000 robežas 13.oktobrī.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 243 340 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3875 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.