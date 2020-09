Latvijas onkoloģijas pacienti vēršas Eiropas Komisijā un Veselības ministrijā ar vēstulēm

Rīgā notika Eiropas Komisijas biroja Latvijā pārstāvju un onkoloģijas pacientu pārstāvošo organizāciju tikšanās ar mērķi identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas Eiropas Vēža misijas padomes izstrādāto 13 rekomendāciju cīņai ar vēzi kontekstā. 21.augustā tikšanās laikā pacienti, ārsti un veselības politikas veidotāji skatīja piedāvātās rekomendācijas caur Latvijas prizmu, identificējot nepieciešamos uzlabojumus veselības aprūpes sistēmā gan Eiropas, gan nacionālā mērogā.

Pēc publiskās diskusijas “Onkoalianses” dibinātāji apkopoja diskusijā izskanējušo onkoloģijas pacientu viedokli par Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātajām rekomendācijām un Latvijas pacientu prioritātēm un to nosūtīja vēstulē Eiropas Vēža misijas padomes vadītājam Valteram Rikardi (Walter Riccardi) un Eiropas Komisijas veselības un pārtikas drošības komisārei Stellai Kiriakides (Stella Kyriakides). Vēstulē “Onkoalianse” Latvijas onkoloģisko pacientu vārdā izteica viennozīmīgu atbalstu Eiropas Vēža misijas padomes izstrādātajām rekomendācijām un to ieviešanai Latvijā, īpaši izceļot 9. rekomendāciju – panākt vienlīdzīgu attieksmi pret vēzi Eiropas Savienībā visā slimības gaitā. Uzsverot, ka nevienlīdzības mazināšana ārstēšanas pieejamībā ir viens no pacientiem vissvarīgākajiem aspektiem, “Onkoalianses” pārstāvji pauda nostāju, ka vienlīdzībai vēža ārstēšanā Eiropas mērogā ir jābūt Eiropas Savienības Vēža misijas prioritātei.

Tāpat, balstoties uz diskusijas laikā identificētajām pacientu vajadzībām, tika sagatavota un nosūtīta vēstule Latvijas Republikas Veselības ministrijai un citām atbildīgajām institūcijām, kurā tika apkopotas pacientu prioritārās vajadzības. Vēstulē “Onkoalianses” dibinātāji uzstāj, ka visnozīmīgākais solis pašreizējās situācijas uzlabošanā onkoloģijas jomā ir noteiktu ieteikumu iekļaušana klīniskajā praksē katrā no ES dalībvalstīm, ieskaitot Latviju. “Onkoalianses” dibinātāja Olga Valciņa uzsver, ka Latvijas vēža pacienti vēlas tikt ārstēti tādā pat līmenī kā pacienti Igaunijā, Lietuvā, Vācijā vai Francijā, tieši tāpēc “Onkoalianse” aicina Eiropā īpaši pievērsties nevienlīdzības mazināšanai, veidojot vienotas ārstēšanas vadlīnijas, kvalitātes kritērijus un prasības, tostarp izstrādājot papildu atbalsta un konsultatīvos mehānismus un nodrošinot, ka visās dalībvalstīs tiks izpildītas vismaz minimālās prasības.

Uzsverot politikas plānošanas dokumentu nozīmi stratēģisku onkoloģijas jomas uzlabojumu panākšanā, vēstulē tika uzskaitītas pacientu vajadzības, ko nepieciešams iekļaut izstrādes procesā esošajās Sabiedrības veselības pamatnostādnēs Latvijā laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam un pausts aicinājums veidot jaunu, reālistisku plānu cīņai ar vēzi.

Eiropas Komisijas pārstāvjiem un LR Veselības ministrijai nosūtītās vēstules ir skatāmas pacientu biedrības “Soli priekšā melanomai” mājaslapā: https://soliprieksamelanomai.lv/latvijas-onkologijas-pacienti-versas-eiropas-komisija-un-lr-veselibas-ministrija-ar-vestulem/