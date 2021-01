Līdz vasaras beigām mērķis vakcinēt 70 % pieaugušo Latvijas iedzīvotāju

Līdz vasaras beigām plānots vakcinēt līdz 70 % Latvijas iedzīvotāju, paredz Veselības ministrijas informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcinācijas plānu", kuru šodien uzklausīja Ministru kabinets.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts: “Vakcinācijas plāns, kuru šodien apstiprinājām valdībā, ir detalizēts, digitāls un elastīgs. Nenoteiktība ir šī laika vienīgā noteiktība, tagad mēs būsim gatavi rīkoties dažādās situācijās. Gan tad, ja vakcīnu piegādes kavēsies, gan tad, kad to būs ļoti daudz.”

Atjaunotais vakcinācijas plāns ir veidots, lai optimāli izmantotu vakcinācijas sistēmas resursus un īstenotu ērtu un elastīgu vakcinācijas procesu. Plāns paredz vairākus pamatprincipus:

vienotu vakcinējamo sarakstu veidošanu, kas ļaus vienkopus uzturēt gan kontaktus tiem, kas pauduši interesi vakcinēties, gan iedzīvotāju atrašanos prioritārās grupas, kā arī vakcinācijas vietas, vienotu kalendāru un rindas veidošanu, kas palīdzēs plānot vakcinācijas punktu noslodzi un darba laikus, kā arī pierakstu vadību, centralizētu vakcīnu piegādi un krājumu vadību, vienotu komunikāciju ar iedzīvotājiem.

Vakcinācijas process tiks organizēts centralizēti. Ņemot vērā to, ka vakcinēšanās ir ikviena iedzīvotāja brīvprātīga izvēle, iedzīvotāji varēs pieteikties vakcinēšanās rindā vairākos veidos – sākot ar elektronisku pieteikšanās vietni, kas tuvākajā laikā tiks atvērta reģistrācijai, gan arī caur ģimenes ārstiem, kolektīviem darbavietās.

Saņemtie vakcinējamo pieteikumi veidos sarakstu, kas pārtaps rindā, kura tiks apkalpota secīgi paustajai gribai vakcinēties. Savukārt vakcinēšanās process tiks uzsākts brīdī, kad Latvijā tiks saņemt kārtējā vakcīnu deva. Brīdī, kad vakcīnas sasniedz Latviju, visas vakcīnas tiek sadalītas, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem vakcinēties un norādītajām vēlamajām vakcinēšanās vietām. Ņemot vērā šo, notiks arī vakcīnu piegādes - nogādātas vakcīnas atbilstoši plānotajam pieteikumu apjomam.

Prioritārās vakcinējamo grupas nemainīsies. Februārī tiktu turpināta veselības aprūpes darbinieku vakcinēšana, bet papildus tiktu uzsākta arī sociālās aprūpes dienestu darbinieku un to klientu vakcinēšana, kā arī daļa senioru. Jau no aprīļa tiktu veikta citu prioritāro grupu iedzīvotāju vakcinēšana, savukārt no jūnija varētu uzsākt visu iedzīvotāju vakcinēšanu, kas iepriekš nav iekļāvušies kādā no prioritārajām grupām.

Pēc tam, kad sāksies reģistrācija uz vakcīnas saņemšanu, ikviens pēc reģistrācijas saņems paziņojumu par vakcinēšanos, piedāvāto laiku un vietu īsziņā, e-pastā, kā arī noteiktām iedzīvotāju grupām pa tālruni. Norādītajā laikā un vietā cilvēks tiks gaidīts uz savu vakcīnas saņemšanu.

Plāns paredz, ka vakcināciju veiks ģimenes ārsti, ārstniecības iestādes – gan publiskās, gan privātās, tiks nodrošināta iespēja veikt izbraukuma vakcināciju un pie lieliem vakcīnu piegādes apjomiem arī veidoti nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksi. Katram no šiem risinājumiem ir savas priekšrocības un izaicinājumi, ko Vakcinācijas projekta birojs kopā ar veselības jomas iestādēm tālāk risinās.

Vakcinācijas plāns paredz, ka pie esošā vakcinācijas veicēju jaudas Latvijā var nodrošināt 100 000-150 000 vakcināciju nedēļā. Ir aplēsti arī papildu resursi vakcinēšanas kapacitātes nodrošināšanai.

Vakcinācijas plāns paredz arī loģistikas un IT risinājumu galvenos principus, kas abi balstīti uz centralizētu pieteikšanos un centralizētu vakcīnu izvadāšanu vakcinācijas punktiem.

Vakcinācijas veikšana sastāvēs no vairākiem posmiem, kas paredz gan anketas aizpildīšanu, gan ārsta konsultācija par veselības stāvokli.

Jau ar nākamo nedēļu pakāpeniski tiks uzsākta sabiedrība informēšana gan par pieteikšanos vakcinēšanai, gan arī nodrošinot izglītojošās iniciatīvas un skaidrojošo informāciju par vakcīnu drošību un efektivitāti.