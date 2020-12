Lieto antibiotikas atbildīgi – nekaitējot sev un apkārtējai videi!

Pēdējos gados arvien vairāk tiek runāts par to, ka antibiotikas bieži tiek lietotas nepareizi – pacientiem neievērojot pareizu lietošanas režīmu vai lietojot nevietā. Konsultē ģimenes ārste Zane Zitmane un klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.





Kā darbojas antibiotikas?

Kā skaidro ģimenes ārste Z. Zitmane, antibiotikas nonāvē baktērijas vai nomāc to augšanu. Tās iedarbojas uz baktērijas šūnas sienu, kavējot tās biosintēzi, iedarbojas uz šūnas proteīnu sintēzi, kavē baktēriju nukleīnskābju sintēzi, kā arī šūnām ir antimetabola aktivitāte – ar šiem mehānismiem tiek panākta baktēriju šūnu nonāvēšana vai apturēta baktēriju vairošanās.

Antibiotikas ir paredzētas tikai bakteriālu infekciju ārstēšanai, piemēram, pneimonijas, sinusītu, otītu, ādas infekciju, urīnceļu un citu infekciju gadījumos. Tās nevajadzētu lietot vīrusu un sēnīšu infekciju gadījumos – tādēļ, lai izvairītos no šādiem gadījumiem, antibiotikas jāuzsāk lietot tikai pēc ārsta nozīmējuma.

Klīniskā farmaceite I.Priedniece stāsta, ka antibiotiku preparāti pieejami dažādās zāļu formās. Ir gan iekšķīgai lietošanai (kapsulās, tabletēs, apvalkotās tabletēs, šķīdināmās vai mutē disperģējamās tabletēs, pulveri iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai), gan ārīgai lietošanai (krēmi, ziedes, losjoni, deguna vai acu pilieni, ziedes, kā arī zāļu formas, kas domātas injekciju veikšanai). Tās izmanto arī kombinācijās ar citām zāļu vielām, piemēram, ar glikokortikoīdiem acu pilienos, krēmos, ziedēs.





Izplatītākās kļūdas antibiotiku lietošanā

Ģimenes ārste norāda, ka tipiskas antibiotiku lietošanas kļūdas ir:

nepamatota antibiotiku lietošana;

pareiza antibiotiku lietošanas režīma neievērošana, piemēram, trīs reižu vietā lietojot divas reizes;

antibiotiku lietošanas pārtraukšana, mazinoties simptomiem.

Ārste uzsver, ka ir ļoti būtiski lietot pilnu antibiotiku kursu, kas pacientam ir nozīmēts, lai neveicinātu mikroorganismu rezistences attīstību, kā arī, lai infekcija tiktu izārstēta. Patvaļīgi pārtraucot antibakteriālu kursu, var notikt recidīvs infekcijai, kas var vairāk nereaģēt uz iepriekš lietotajām antibiotikām.



Pareizas lietošanas pamatprincipi

Lietojot antibiotikas, ir stingri jāievēro zāļu lietošanas pamatprincipi: lietot tikai tās antibiotikas, ko nozīmējis ārsts; lietot pareizās devās, noteiktā laikā un noteiktu periodu, uzsver Z. Zitmane. Tāpat, lietojot antibiotikas, ir jāizvairās no produktiem ar augstu kalcija saturu, greipfrūtu sulas, kā arī no alkohola lietošanas. Produkti ar augstu kalcija saturu var kavēt antibiotiku, piemēram, ciprofloksacīna, doksiciklīna, tetraciklīna uzsūkšanos. Savukārt greipfrūta sula var palēnināt antibiotiku izvadi no organisma, tādējādi pastiprinot iespējamo blakusparādību risku. Tas jāņem vērā, lietojot klaritromicīnu, eritromicīnu. Tikmēr alkohola lietošana var pastiprināt blaknes, kā arī samazina organisma aizsargspējas cīņā pret infekciju.



Kā uzglabāt?

Klīniskā farmaceite I. Priedniece uzsver, ka informācija par pareizu uzglabāšanu jāmeklē uz iepakojuma vai lietošanas instrukcijā un jākonsultējas ar farmaceitu. Atcerieties – antibiotikas jāuzglabā bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! Uzglabājiet medikamentus oriģinālajā iepakojumā un sargājiet no mitruma. Atkarībā no medikamenta specifikas var būt norādes par īpašu glabāšanu – istabas temperatūrā līdz 25 C, ledusskapī (2-8 C) vai vēsā vietā (8-15 C).

Arī uzglabājot antibiotiku suspensijas, jāpievērš uzmanība informācijai uz iepakojuma par uzglabāšanu pēc to pagatavošanas. Piemēram, acu pilieniem jāievēro derīguma termiņš pēc atvēršanas – par to būs norāde uz iepakojuma. Lai vieglāk atcerēties, kad uzsākta pilienu lietošana, atvēršanas datumu norāda uz iepakojuma. Parasti sagatavoto suspensiju uzglabā ledusskapī 2-8 C temperatūrā un izlieto norādīto dienu laikā. Ir svarīgi sakratīt pudeli pirms katras lietošanas. Šo medikamentu precīzākai dozēšanai iepakojumā parasti ir pievienota šļirce vai karotīte ar atzīmēm.





Probiotiķi – atjaunošanās procesam

Lietojot antibakteriālu terapiju, var rasties baktēriju disbalanss organismā, izraisot dažādas veselības problēmas, piemēram, kuņģa un zarnu trakta traucējumus – aizcietējumus, šķidru vēdera izeju, vēdera pūšanos. Šādos gadījumos būtu ieteicams probiotiķu kurss, lai veicinātu organisma ātrāku atjaunošanos pēc infekcijas un antibiotiku kursa, iesaka ārste. Probiotiķus var lietot gan antibiotiku kursa laikā, gan arī pēc tā. Tos ieteicams lietot pirms maltītes, uzdzerot glāzi ūdens.

Savukārt farmaceite I. Priedniece uzsver – jāatceras, ka probiotiķi jālieto ar vismaz 2 stundas starplaiku no antibiotiku lietošanas. Jāņem vērā, ka arī kuņģa un zarnu trakta mikroflora ir arī mūsu imunitāte, tādēļ par to ir jārūpējas.





Droša utilizācija

Ja pēc ārsta noteiktā terapijas kursa antibiotikas paliek pāri vai tām beidzies derīguma termiņš, tās var nodot aptiekā piemērotai iznīcināšanai, uzsver farmaceite. Katrā zāļu lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija, kā rīkoties, zāles izmetot. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos! Nevajadzīgās zāles nododiet aptiekā utilizācijai – tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. Pretējā gadījumā zāļu vielas nonāks apkārtējā vidē un veicinās rezistento baktēriju attīstību. Antibiotiku, kā arī citu medikamentu izmešana kanalizācijā vai sadzīves atkritumos kaitē gan cilvēka organismam, gan dzīvniekiem, zivīm, tiem nonākot ūdenstilpnēs.

Medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir ierindojami starp bīstamajiem ķīmiskajiem atkritumiem, tādēļ tos nedrīkst mest ārā kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja vecos medikamentus izmet kopā ar sadzīves atkritumiem, tie nonāk lielajās izgāztuvēs, pēc tam augsnē, notekūdeņos. Arī dzīvnieki tos var nejauši apēst. Savukārt, nododot nederīgos medikamentus aptiekā utilizācijai, tie tālāk tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas tos iznīcina, neradot kaitējumu apkārtējai videi.

Zāles kļūst nederīgas, ja:

tām beidzies derīguma termiņš;

nav zināms zāļu pielietojums;

nav salasāms zāļu nosaukums;

zāles ir nepareizi uzglabātas;

mainījies zāļu izskats, smarža vai garša;

bojāts iepakojums.

Neizlietotās vai nederīgās zāles ir jānodod aptiekā, bet pirms tam tās ir jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm. Savukārt tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas un citi līdzīgi iepakojumi pirms nodošanas jāieliek maisiņā.