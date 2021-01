Nākamnedēļ uzsāks otrās devas vakcināciju pret Covid-19

Nākamnedēļ pirmie mediķi sāks saņemt balsta jeb otro vakcīnas pret Covid-19 devu, kas nostiprinās iegūto imunitāti. Līdz ar to nākamajās nedēļās vakcinācijas temps būs līdzvērtīgs iepriekšējās nedēļās novērotajam.

Vakcinācijas kabineti turpinās strādāt, nodrošinot otrās vakcīnas devas ievadīšanu tiem cilvēkiem, kuri paši pirmie sāka vakcinēties pagājušā gada nogalē.

Atbilstoši instrukcijai vienai personai jāievada divas vakcīnu devas. Vakcīnu devas, kas bija paredzētas pirmajai vakcinācijai, šobrīd jau gandrīz ir izlietotas. Pirmreizējā vakcinācija atsāksies brīdī, kad Latvija saņems nākamās vakcīnas.

Ja līdz 29. janvārim Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija apstiprinās lietošanai Eiropā “AstraZeneca” un Oksfordas universitātes izstrādātās vakcīnas pret Covid-19, februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devas. Tas ļaus sākt plašāku iedzīvotāju vakcināciju Latvijā.

Šajā nedēļas nogalē pirmreizējā vakcinācija vēl notiks Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā. Mediķiem pieteikties rindā uz vakcināciju ir iespējams visos vakcinācijas kabinetos Latvijā, bet pieraksts tiks veikts laikam, kad vakcīnas būs pieejamas.

Karte ar vakcinācijas kabinetiem un kontaktinformāciju pieejama: https://bit.ly/3scBKNE. Plašāka informācija par ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcināciju pret Covid-19 pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-medikiem.





Sīkāk par piegāžu grafiku:

Kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25. janvāra, plānots saņem “Moderna” vakcīnu piegādi - 2 400 devas. Nedēļā no 8. februāra plānota 4 800 “Moderna” vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 “Moderna” vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.