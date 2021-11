Negaidi, līdz kļūs pavisam slikti! Palīdzība ir viena zvana attālumā

Nav tik traki. Vēl jau tieku galā. Tās ir tikai dažas atrunas, ko cilvēki izmanto, lai iestāstītu sev, ka viņu problēmas nav pietiekami nopietnas. Taču, kā uzsver geštaltterapeite Elīna Zelčāne, ikviena situācija, kas nospiež sirdi vai rada nemieru, var būt pamats, lai vērstos pēc psiholoģiskas palīdzības. Viņa mudina negaidīt, līdz problēmas samilzīs, bet uzdrīkstēties meklēt atbalstu, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam šobrīd pieejams bez maksas, zvanot uz krīžu tālruni 116123.





Sociālā izolēšanās un vientulība

Viena no sociālās distancēšanās blakusparādībām ir vientulība un atsvešinātība starp cilvēkiem. Bieži vien līdz ar fizisku distancēšanos mēs mēdzam distancēties arī emocionāli. Retāk tiekamies, retāk runājam, retāk atbalstām cits citu. Taču tieši šajā nenoteiktības un pārmaiņu laikā sapratne un pleca sajūta mums ir vajadzīga vairāk kā jebkad agrāk. Dažkārt vieglāk kļūst no tā vien, ka varam kādam izkratīt sirdi un saņemt empātisku attieksmi. Ja tev blakus nav neviena, ar ko aprunāties un kurš tevi saprastu, tev vienmēr ir iespēja piezvanīt uz bezmaksas krīžu tālruni 116123, kur tevi uzklausīs jebkurā diennakts laikā.



Stress un strupceļa sajūta

Iemesls, lai vērstos pēc palīdzības, var būt arī akūts vai hronisks stress. Kādam stresu rada neziņa par nākotni vai bailes par veselību, kādam citam to izraisa problēmas ģimenē vai sadzīviskas grūtības. Nav būtiski, kāds ir tava satraukumu iemesls un cik nozīmīgas ir tavas problēmas. Ja tevī ir nemiers, uzmācīgas domas vai sajūta, ka esi nonācis strupceļā, tev nav jāpaliek ar šīm emocijām vienam. Arī šādos gadījumos tu vari droši zvanīt uz krīžu tālruni, un, iespējams, tieši skats no malas palīdzēs ieraudzīt resursus un izkļūt no apburtā loka.





Grūtības pārvaldīt emocijas

Mēs dzīvojam laikā, kad varas iestādes mums nepārtraukti atgādina būt stipriem, pacietīgiem un saprotošiem. Taču ne vienmēr tas ir tik viegli izdarāms. Ar prātu mēs apzināmies, cik svarīgi saglabāt mieru, taču emocijas dažkārt dzīvo pašas savu dzīvi. Ir grūti būt stipram, ja tev ir atņemta iespēja nopelnīt sev iztiku. Ir grūti būt pacietīgam, kad tev jāspēj strādāt un vienlaikus pieskatīt bērnus. Ir grūti būt saprotošam, ja tu pats jau ilgstoši neesi saņēmis sapratni. Brīžos, kad emocijas “iet pa gaisu,” ir labi tās izreaģēt drošā vidē, kur netiksi nosodīts. Ja blakus nav neviena, kam vari uzticēties, nekautrējies un piezvani uz tālruni 116123!



Negaidītas pārmaiņas

Lielākas vai mazākas krīzes varam piedzīvot arī situācijās, kad tiek izjaukta ierastā lietu kārtība. Tas var būt kāda tuva cilvēka zaudējums, nonākšana slimnīcā vai atlaišana no darba. Arī neplānoti izdevumi vai sadzīviskas grūtības var izsist mūs no līdzsvara un radīt apjukumu. Meklēt šādos brīžos atbalstu nenozīmē būt vājam. Tas nozīmē būt pietiekami drosmīgam, lai atzītu, ka arī stiprajiem dažkārt vajadzīga palīdzīga roka. Un krīžu tālruņa konsultanti ir gatavi šo roku tev pasniegt.



Tālrunis 116123 ir pilnībā bezmaksas, tas darbojas visu diennakti, turklāt pakalpojums pieejams ne vien latviešu, bet arī krievu un angļu valodā. Piezvanot ir iespējams ne vien saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, bet arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Ikviens pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs var saņemt līdz pat 10 bezmaksas konsultācijām, kas tiek organizētas kādā no tiešsaistes platformām.