Novadā katru gadu ir jauni HIV gadījumi

“Cik aktuāla Gulbenes novadā un tuvākajā apkārtnē ir saslimstība ar HIV (cilvēka imūndeficīta vīrusu) un tā galējo formu AIDS (iegūtu imūndeficīta sindromu)?” “Dzirkstelei” jautā lasītājs, kurš uzsver, ka nekur šādu informāciju nav lasījis, taču ir informēts par publiski izskanējušo, ka pagājušā gadā Latvijā apstiprināti 326 jauni HIV gadījumi, kas ir augstākais rādītājs starp Baltijas valstīm.

Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Tettere “Dzirksteli” informē: “Kļuvuši pieejami oficiālie 2018.gada statistikas dati par saslimstību ar HIV. Gulbenes, Madonas un Balvu novadā bija mazāk par 5 jauniem atklātajiem HIV gadījumiem katrā novadā. Alūksnes, Apes un Cesvaines novadā šādu jaunu gadījumu nebija. Toties jaunatklātie saslimšanas gadījumi AIDS stadijā pagājušajā gadā vairāk bijuši tieši Alūksnes novadā (mazāk par 5 gadījumiem). Tāpat arī Madonas un Balvu novadā. Gulbenes, Apes un Cesvaines novadā jauni AIDS gadījumi pagājušajā gadā netika fiksēti.

Statistikas dati liecina, ka no šiem novadiem Gulbenes un Madonas novads vienlīdz ieņem līderpozīcijas HIV infekcijas izplatībā. Jau laika posmā no 2013. līdz 2017.gadam gan Gulbenes, gan Madonas novada katrā bijuši reģistrēti 8 inficēšanās ar HIV gadījumi.

Jāuzsver, ka 2018.gadā finansējums valsts kompensējamo zāļu apmaksai HIV pacientiem tika ievērojami palielināts, bet no 1.oktobra tika atcelti arī ierobežojumi ārstēšanas sākšanai. Tagad to var saņemt uzreiz pēc diagnozes noteikšanas. Tas vieš cerības, ka Latvijai izdosies ierobežot šīs slimības izplatību. Statistikas dati liecina, ka 90 procentiem no tiem, kas lieto terapiju, ārstēšana ir efektīva – vīrusu skaits samazinās, tie kļūst neaktīvi. Tas nozīmē - kamēr inficētais cilvēks lieto zāles, HIV neapdraud ne viņu pašu, ne līdzcilvēku veselību. Speciāli zāļu lietošana arī ļauj izvairīties no AIDS stadijas un nodzīvot garu, pilnvērtīgu mūžu, nezaudējot darbspējas.

Latvijā asinis izmeklēšanai uz HIV var nodot jebkurā laboratorijā ar ārsta nosūtījumu vai bez tā. HIV eksprestestu bez maksas un anonīmi var veikt arī kādā no HIV profilakses punktiem. Gulbenei tuvākais šāds punkts atrodas Balvos. Ja tests uzrādījis pozitīvu HIV rezultātu, tad jāvēršas SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” (Rīgā, Linezera ielā 3), kur tiks veikta galīgā HIV infekcijas diagnozes apstiprināšana.”