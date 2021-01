Omega-3 taukskābes ir svarīgas ikvienā vecumā

Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais mirstības cēlonis Latvijā, turklāt aizvien vairāk saslimšanu un nāves gadījumu konstatēti tieši gados jauniem cilvēkiem. Vairāki pētījumi atklāj, ka regulāri lietojot zivju izcelsmes Omega-3 taukskābes, saslimšanas risks ievērojami samazinās. Kas ir vērtīgās Omega-3 taukskābes, kādi ir ieguvumi tās lietošanā un kāpēc tās ieteicams uzņemt ikvienam, skaidro farmaceite Zane Melberga.





Kas ir Omega-3 taukskābes?

Pastāv divu veidu Omega-3 taukskābes – augu izcelsmes un jūras produktu izcelsmes. Zināmākā augu izcelsmes Omega-3 ir alfa linolēnskābe (ALA), kas atrodama augu eļļās – valriekstu, salvijas, sēklu, aļģu, linsēklu un kaņepju eļļā. Savukārt jūras izcelsmes – eikozapentaēnskābe (EPS) un dokozaheksaēnskābe (DHS) – ir jūras zivju eļļās.

Farmaceite skaidro, ka Omega-3 taukskābes ir īpaši būtiska uzturviela vispārējai organisma veselībai un svarīgas pilnvērtīgai augšanai, attīstībai un organisma funkcionēšanai. Šīs taukskābes organisms pats nesintezē, tāpēc tās nepieciešams uzņemt ar uzturu vai uztura bagātinātājiem.



Ieguvumi, lietojot Omega-3 taukskābes

Omega-3 taukskābēm ir ļoti plaša pozitīva iedarbība uz mūsu organismu un kopējo pašsajūtu. Pirmkārt, šīs taukskābes ir nepieciešamas sirds un asinsvadu veselībai. Regulāra Omega-3 taukskābju lietošana ievērojami samazina iespēju saslimt ar visu veidu sirds un asinsvadu slimībām. Tā uzlabos asinsvadu stāvokli, jo palielina to elastīgumu un novērš trombu veidošanos, kā arī normalizē asinsspiedienu.

Zivju eļļā esošās Omega-3 taukskābes ir nepieciešamas normālai smadzeņu attīstībai un darbībai. Tās veicina spēju domāt, koncentrēties, uzlabo atmiņu un ir ieteicamas visiem intelektuālā darba darītājiem.

Savukārt zivju eļļā atrodamie vitamīni, tostarp Omega-3, mitrina ādu no iekšpuses, kā arī tiek izmantots kā palīgs dažādu ādas problēmu gadījumos, piemēram, ekzēmas, psoriāzes, izsitumu un rētu dziedēšanai. Savukārt attiecībā uz matu veselīgumu zivju eļļa palīdz saglabāt to spīdumu, baro matu folikulas, kā arī veicina matu ātrāku augšanu un novērš to izkrišanu.

Līdzīgi kā A un D vitamīni arī zivju eļļā esošās Omega-3 taukskābes palīdz spēcināt mūsu imunitāti, palielinot organisma aizsargspējas pret infekcijām un vīrusiem. Par imunitāti īpaši ieteicams lietot gada tumšajos mēnešos, kad pieaug saslimstība ar vīrusu slimībām un organisms biežāk tiek novājināts, kā arī, protams, esošajos pandēmijas apstākļos.





Kam pievērst uzmanību, izvēloties zivju eļļu?

Galvenais kvalitātes rādītājs ir zivju eļļā atrodamais Omega-3 nepiesātināto taukskābju daudzums, ko uz iepakojuma apzīmē ar burtiem EPS un DHS. Tām ir jābūt vismaz 250 mg, taču, jo vairāk šīs divas taukskābes ir zivju eļļas sastāvā, jo vērtīgāka tā ir organismam. Piemēram, kādā zivju eļļā Omega-3 taukskābju koncentrācija ir vismaz 60%, taču citos zivju eļļas produktos tikai 30%. Savukārt, ja uz iepakojuma etiķetes nav norādīts EPS un DHS daudzums, iespējams, ka tur vērtīgo taukskābju daudzums ir neliels.

Svarīgi pievērst uzmanību arī tam, vai zivju eļļai pievienoti tādi papildu vitamīni kā satur A, D un E vitamīnus. Tajā E vitamīns darbojas kā antioksidants, lai novērstu zivju eļļas oksidēšanos, savukārt A un D vitamīns stiprinās imūno sistēmu. Aptiekās pieejama arī zivju eļļa, piemēram, ar ingvera saknes ekstraktu, kam ir pretiekaisuma un pretsāpju iedarbība.





Kā uzņemt Omega-3 taukskābes?

Omega-3 vērtīgās taukskābes vēlams uzņemt regulāri, vismaz divreiz nedēļā lietojot treknās zivis – vismaz 400 gramus nedēļā vai regulāri dzerot zivju eļļu. Ieteicamā dienas deva ir 1000 miligrami jeb viens grams, savukārt pacientiem ar sirds un asinsvadu saslimšanām – pat divi grami dienā. Bērniem paredzētās devas nosaka pēc vecuma, bet būtiski, ka zivju eļļu var dot arī zīdaiņiem. Farmaceite iesaka vislabāk zivju eļļu lietot ēšanas laikā, lai tā labāk uzsūktos organismā.

Aptiekās zivju eļļa pieejama gan šķidrā veidā, gan kapsulās, savukārt bērniem ir pieejamas košļājamas kapsulas ar augļu garšu. Farmaceite norāda, ka visērtāk zivju eļļu izvēlēties kapsulās, jo šādi tā saglabājas ilgāk un neoksidējas, kamēr šķidrā eļļa pēc atvēršanas ir jāglabā ledusskapī un jāizlieto trīs mēnešu laikā.