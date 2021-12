Otrdien Latvijā atklāti 796 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti 25 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati. Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā nedaudz samazinājies - no 563,1 līdz 537,6 gadījumam.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 438 jeb 55% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 358 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem četri cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 12 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem 19 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet seši - vakcinēti. Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4325 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 11 389 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 7%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 10 178 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 259 215 cilvēkiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 45 jauni Covid-19 pacienti, bet 76 no tām izrakstīti, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja par 25 pagājušajā diennaktī reģistrētiem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem. Kopumā stacionēto Covid-19 slimnieku skaits diennakts laikā sarucis no 676 līdz 631 pacientam jeb par 6,6%.

No stacionētajiem 517 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 114 jeb 18% - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 22 504 Covid-19 pacienti.