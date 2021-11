Paeglītis: Austrumu slimnīcā jau tuvojas brīdis, ka mums būs jāsāk pacientu prioritizēšana

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā Covid-19 dēļ situācija ir vēl vairāk sarežģījusies, un intensīvās terapijas nodaļas lielā pārslodze jau drīzumā liks domāt par pacientu prioritižēšanu, šorīt intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.

Paeglītis stāstīja, ka vakar slimnīcā tika sasniegts kārtējais antirekords, jo kopumā slimnīcā ārstējās 398 Covid-19 pacienti, bet 74 intensīvās terapijas gultās. "Skaits diemžēl ir liels un ar katru dienu palielinās, jebkurā mirklī mēs varam nonākt situācijā, ka būs jāsāk šķirot pacientus," piebilda Paeglītis.

Slimnīcas vadītājs sacīja, ka slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas iespējas ir izsmeltas, jo tajā gultu vietas ir aizņemtas par visiem 100%. "Piemēram, ja notiks tagad kāds ceļu satiksmes negadījums, tad mums nāksies sākt pacientu prioritizēšanu," sacīja Paeglītis.

Jau ziņots, ka Latvijas slimnīcās kopējais Covid-19 pacientu skaits ir palielinājies no 1526 svētdien līdz 1592 pirmdien.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1403 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 189 jeb 11,9% - ar smagu slimības gaitu.

No pacientiem ar vidēju slimības gaitu 11 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, septiņi - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 16 - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 71 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 107 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 213 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 292 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 342 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 294 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet vēl 50 - vecumā no 90 līdz 103 gadiem.

Tikmēr smagā stāvoklī slimnīcās pašlaik atrodas viens cilvēks vecumā no desmit līdz 19 gadiem, viens - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, četri - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 21 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 49 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 69 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 29 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 14 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, kā arī viena persona vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 219 911 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3266 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.