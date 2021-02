Pagarina drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Covid-19 saslimstības riski Latvijā joprojām ir ļoti augsti un šobrīd nav iespējams atcelt vai mīkstināt lielāko daļu jau iepriekš noteikto drošības pasākumu. Ievērojot stingras epidemioloģiskās drošības prasības, praktiskās nodarbības un individuālās konsultācijas klātienē būs pieejamas atsevišķām izglītojamo kategorijām, kā arī atsevišķas tirdzniecības vietas būs tiesīgas darboties bez preču grupu ierobežojumiem. Vienlaikus valdība vēl nākamnedēļ plāno turpināt lemt par mājsēdes nepieciešamību nedēļas nogalēs. Par to informē Veselības ministrijas preses sekretāre Sintija Gulbe.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Covid-19 infekcija turpina izplatīties un situācija Latvijā arvien saglabājas kritiska. Latvijā 14 dienu kumulatīvās saslimšanas rādītājs pašlaik ir 560,4 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, tāpēc mazināt drošības pasākumus nav iespējams. Pirmā iespēja lemt par būtisku pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu būtu, ja 14 dienās tiktu reģistrēti ne vairāk kā 200 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Valdība šodien, 5. februārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pagarinot lielāko daļu šobrīd jau spēkā esošo drošības pasākumu. Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta vēl līdz 6. aprīlim.

Valdība arī lēma, ka no 8. februāra klātienē būs iespējamas individuālās konsultācijas skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, 12. klases skolēniem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu audzēkņiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību. Tāpat klātienē praktiskās nodarbības būs pieejamas augstākajā izglītībā studējošiem, tajās studiju jomās, kur praktiskās daļas apguve ir ļoti nozīmīga un to nav iespējams apgūt attālināti. Vienlaikus joprojām klātienē varēs notikt individuālas praktiskās nodarbības kvalifikācijas iegūšanai, ko nav iespējams iegūt attālināti. Klātienes nodarbībām izvirzītas striktas drošības prasības – tās notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, ilgst ne vairāk kā 40 minūtes, nodrošinot, ka skolēns nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem un tiek ievērota 2 metru distancēšanās, kā arī konsultācijas laikā pedagogs un skolēns lieto sejas masku

Tirdzniecībā nolemts ieviest pakāpenisku “drošas tirdzniecības” konceptu visās tirdzniecības vietās, tomēr kādu laiku joprojām saglabājot darbības ierobežojumus atsevišķām tirdzniecības vietām.

Kādi drošības pasākumi būs spēkā arī turpmāk, lai mazinātu iespējamo kontaktu skaitu?





Izglītībā:

1. – 12. klašu skolēni turpinās mācīties attālināti .

Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.

Klātienē drīkstēs notikt praktiskās nodarbības medicīnas izglītības programmās pēdējo studiju gada studējošajiem (piemēram, šā gada absolventi, kas iegūs ārsta grādu, zobārsta grādu, fizioterapeita, ergoterapeita, māsas, ārsta palīga un vecmātes kvalifikāciju).

Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi .

Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.





Izņemot:

to grupu, klašu vai kursu izglītojamiem, kam šī gada pirmajā pusgadā jākārto pārbaudījumi, jānoslēdz izglītības ieguve 12. klasē vai attiecīgi jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē, varēs saņemt individuālas konsultācijas klātienē . konsultāciju klātienē varēs saņemt arī skolēni, kas dažādu vides un sociālo apstākļu dēļ ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam (ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm, nopietnas mācīšanās grūtības (tostarp, psihoemocionālā stāvokļa dēļ), izglītības iestādei vai pedagogam ir pamatotas grūtības uzturēt pastāvīgu kontaktu). Praktiskās studiju daļas apguve klātienē būs pieejamas augstākajā izglītībā studējošiem, tajās studiju jomās, kur praktiskās daļas apguve ir ļoti nozīmīga studiju procesa daļa un to nav iespējams apgūt attālināti vai nav iespējams organizēt citādi. Tas būs iespējams tikai tādos gadījumos, kur šādā prasmju apguvē ir iespējams ievērot divu metru distanci un nenonākt saskarsmē ar citiem studējošiem, vienlaikus lietojot mutes un deguna aizsegu.

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkstēs notikt tikai attālināti.





Sportā:

Kamēr neuzlabosies epidemioloģiskā situācija, amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.





Kultūrā:

Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.

Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.

Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.





Pakalpojumi:

Vēl pagaidām nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).

Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.

Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.

Nenotiks dzinējmedības.



Tirdzniecībā:

Sākot ar 8.februāri atsevišķas tirdzniecības vietas būs tiesīgas darboties bez preču grupu ierobežojumiem:

grāmatnīcas;

veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.

Joprojām saglabāsies iepriekšējie ierobežojumi un klātienē turpinās darboties:

aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);

optikas preču veikali;

degvielas uzpildes stacijas;

tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas: pārtikas preces; higiēnas preces; pirmās nepieciešamības saimniecības preces; mobilo telefonu priekšapmaksas kartes; tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; dzīvnieku barību un preces; preses izdevumus; sabiedriskā transporta biļetes; mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus; mājražotāju lauksaimniecības produkciju; ziedus;



Papildu atļauts tirgot šādas preču grupas:

stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas; substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus; elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus); līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai.



Detalizēta informācija par tirdzniecību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.





Darbavietās:

Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.





Mājsēde:

Līdz 7. februārim mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.



Pilns rīkojuma teksts būs publiski pieejams pēc tā publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.