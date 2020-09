Palielinās personu loku, kas šajā gripas sezonā saņems valsts apmaksātas pretgripas vakcīnas

Lai šajā gripas sezonā samazinātu risku gripas izplatībai un gripas izraisītiem smagiem veselības traucējumiem senioriem, kas ir vecāki par 65 gadiem, un personām ar hroniskām slimībām šodien, 29.septembrī, Ministru kabineta sēdē pieņemti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumu grozījumi*, kas paredz kompensēt pretgripas vakcīnu 100 % apmērā.

Noteikumu grozījumiem stājoties spēkā, paredzēts uzlabot pretgripas vakcīnas pieejamību senioriem, kas ir vecāki par 65 gadiem un personām ar hroniskām slimībām, paredzot, ka šīm personām pretgripas vakcīna tiek kompensēta 100% apmērā. Apmaksu minētajām grupām plānots nodrošināt līdz 2021.gada 1.maijam.

Lai izsargātos no gripas, vakcinācija ir ieteicama ikvienam - it īpaši riska grupu iedzīvotājiem, jo vakcinācija samazina gan saslimušo skaitu, gan gripas izraisīto komplikāciju un ar to saistīto nāves gadījumu skaitu. Īpaši būtiski tas ir Covid-19 pandēmijas laikā, jo gan gripa, gan Covid-19 var izsaukt smagas pneimonijas un paasināt hronisko slimību gaitu.

Tāpat šodien pieņemti noteikumu grozījumi**, kas nosaka šī gada gripas sezonas laikā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem vakcinēt:

ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;

ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekus, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;

ilgstošas sociālās aprūpes centru klientus.

Ieviešot grozījumus minētajos noteikumos, paredzēts uzlabot ne tikai pretgripas vakcīnas pieejamību riska grupām, bet arī stiprināt veselības aprūpes sektora spēju reaģēt Covid-19 uzliesmojuma gadījumā.

Noteikumi virzīti steidzamības kārtā un pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā, tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

*Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

**Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi””