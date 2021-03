Pārejot uz vasaras laiku, jāpielāgo miega un nomoda režīms

Tā kā Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā nav vēl panākts, šobrīd joprojām ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība – vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. 28.martā plkst. 3:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu) Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Savukārt pāreja atpakaļ no vasaras laika atkal notiks 31.oktobrī.

Lai arī pāreja uz vasaras laiku ir viens no gada siltās sezonas vēstnešiem, pulksteņa pagriešanai var būt arī negatīva ietekme uz cilvēka organismu – tā var pasliktināt pašsajūtu un pat izraisīt miega traucējumus. Sertificētā farmaceite Amanda Ozoliņa kopā ar miega eksperti, ārsti Natāliju Bērziņu ir sagatavojušas praktiskus ieteikumus, kā pielāgot miega un nomoda ciklu pārejai uz vasaras laiku, kā arī uzlabot miega kvalitāti vasaras sezonā.

Vasarā saule lec agrāk, bet noriet vēlāk – līdz ar to lielāka aktīvā dienas daļa noris gaismā, kas daļēji notiek, arī pateicoties pārejai uz vasaras laiku. “Laika maiņas pamatideja slēpjas enerģijas taupīšanas principā. Fizioloģiski cilvēka organismam pāreja uz vasaras vai ziemas laiku nav nepieciešama, jo mūsu organisms, pateicoties cirkadiānajiem jeb bioloģiskajiem ritmiem, pielāgojas gaismas režīmam. Pāreja uz vasaras laiku var negatīvi ietekmēt miegu, jo laika maiņas rezultātā tiek mainīts ierastais režīms, kurā esam gulējuši kopš rudens,” skaidro miega eksperte Natālija Bērziņa. Ierasto miega režīmu var ietekmēt ne tikai pulksteņa laika maiņa, bet arī atvaļinājumu laiks, iespējamā ceļošana, kā arī ilgākas aktivitātes vakarpusē. Vasarā saule riet vēlāk, un “iekšējais pulkstenis”, kurš regulē miegu un nomodu, mēģina tam pielāgoties. Tas var būtiski ietekmēt to, cik viegli vai grūti būs piecelties ierastajā laikā.

Pārejot uz vasaras laiku, var notikt miega-nomoda cikla nobīde un var aizkavēties iemigšanas fāze, jo vakari paliek gaišāki, savukārt rīti – iesākumā tumšāki. Tas var veicināt izteiktāku nogurumu no rīta, savukārt vakarā radīt grūtības iemigt. Problēmas ar adaptēšanos pārmaiņām var radīt miega deficītu un lielāku risku garastāvokļa traucējumu attīstībai.





Pāris nedēļas, lai sagatavotos laika maiņai, 5 līdz 7 dienas - lai adaptētos

Lai adaptēšanās vasaras laikam noritētu mierpilni un neietekmētu miegu, ieteicams pulksteņa pagriešanai gatavoties jau pāris nedēļas vai vismaz pāris dienas pirms tam, pielāgojot gulētiešanas un celšanās laiku jaunajam režīmam. Sagatavošanās laiks atkarīgs no organisma individuālās spējas pielāgoties pārmaiņām. Pēc Amerikas Miega medicīnas asociācijas datiem, pielāgošanās periods pēc laika maiņas un tā izraisītās sekas var ilgt piecas līdz septiņas dienas. Parasti šajā periodā izdodas nostabilizēt miega-nomoda režīmu. Turklāt svarīgi iegaumēt, ka jāpielāgo ne tikai gulētiešanas, bet arī celšanās laiks.

“Līdztekus miega un nomoda cikla pielāgošanai jaunajam ritmam miega kvalitāti iespējams uzlabot, uzturā iekļaujot dabīgus nomierinošus augu valsts līdzekļus. Miega kvalitāti palīdzēs uzlabot tādas tējas kā kumelīšu, piparmētru, timiāna un arī baldriāna tēja. Tāpat var lietot arī pasifloras lakstu, apiņa drogu un melisas lapu līdzekļus. Svarīgi ielāgot – ja šos dabas līdzekļus izmantojat ārstnieciskos nolūkos, to lietošana jāuzsāk nelielās devās, turklāt nepārtraukta lietošana nedrīkst ilgt vairāk par vienu nedēļu,” uzsver farmaceite.



Ieteikumi miega un nomoda cikla pielāgošanai pārejā uz vasaras laiku

Miega un nomoda režīmu jaunajam laikam nepieciešams pielāgot pakāpeniski.

Gan darbdienās, gan nedēļas nogalē un brīvdienās ejiet gulēt un celieties vienā un tajā pašā laikā.

Pirms pārejas perioda un tā laikā pārliecinieties, ka katru nakti guļat vismaz septiņas stundas.

Divas līdz trīs dienas pirms pārejas perioda sāciet pakāpeniski pielāgoties jaunajam režīmam – ejiet gulēt un celieties 15–20 minūtes agrāk nekā ierasts.

Sestdienā pirms pārejas uz vasaras laiku ejiet gulēt vēl 15–20 minūtes agrāk un uzlieciet modinātāju vēl par 15–20 minūtēm agrāk nekā iepriekš.

Centieties pavadīt vairāk laika dienas gaismā, jo tas mazina nogurumu, kas var rasties pēc pārejas uz vasaras laiku.





Ieteikumi veselīgam miega un nomoda ciklam vasaras periodā