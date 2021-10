Pavļutam nav sākusies trakumsērga? ??Pa daudz nozaguši medicīnai paredzētos lidzeklus?Tagad nez ko grābt nez ko darīt. Labāk atkaptos no amatā. Šitie 3 purni cauru dienu tik vavuļo ,pat riebjas klausīties un skatīties. Neviens vinus pat vairs neklausās.

Maija

Redz, kā notiek. Kad bija jātaisa viss ciet, neviens ārsts,ne tā pati Cipule nerunāja. Cik slimnīcu aiztaisīja. Tā pati Gulbene,stāv kā rēgs. Viss augšas stāvs varēja būt palātās. Un tās ir muļķības, ka nav kas strādā. Tās pašas skolas Gulbenes pilsētā. Saspiesti kā siļķes mucā. Būtu visas vaļā, nebūtu problēmu ar lieliem bariem. Diemžēl ir jāparedz arī ārkārtas situācijas. Ja ,kā saka,visi vārti vaļā uz visām pasaules malām,tad arī slimības ceļo pa visu pasauli.

Tāpat es neatbalstu,kā jebkurš bērniņš,kam ir problēmas ar veselību,laist parastā skolā. Kaut man pašai ir tā un tomēr. Katram sava vieta. Speciālajās skolās ir gan apmācīti skolotāji,gan medpersonāls. Zin,ko sagaidīt no katra slima bērna. Mūsu skolā nav māsiņas uz vietas, tikai ambulancē. Strādājot uz vietas,var redzēt,kā katra klasē ir vismaz divi problēmbērni un ar lielām problēmām. Tik apgrūtinoša ir mācīšanās citiem,ja skolotājs vai audzinātājs to vien dara,kā velk aiz rokas bērnu pie sociālā pedagoga. Bet viņš nav ārsts. Ķeksīša pēc nevar darīt to darbu. Tādas pārdomas rodas,redzot un saskaroties ar tādām situācijām.

pirms 15 minutēm, 2021.10.07 10:29