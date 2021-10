Pēc karantīnas skolēni ar negatīva testa rezultātu skolā varēs atgriezties ātrāk

Veicot Covid-19 testu un uzrādot negatīvu rezultātu, skolēniem no karantīnas būs iespēja atgriezties klātienes mācībās agrāk. Testu bez ģimenes ārsta nosūtījuma varēs veikt jau septītajā dienā pēc karantīnas uzsākšanas – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Šāds priekšlikums izstrādāts, jo bērniem Covid-19 infekcija norit straujāk - pēc inficēšanās simptomi parādās daudz agrāk, nekā tas ir pieaugušajiem. Tādējādi jaunais regulējums ļaus skolēniem pēc iespējas ātrāk atgriezties klātienes mācībās. Šobrīd spēkā esošās normas nosaka, ka karantīnas laiks ir 14 dienas (ar iespēju veikt testu karantīnas 10.dienā).

Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija pievienojas Veselības ministrijas aicinājumam skolēniem nedoties uz skolu ar elpceļu saslimšanas simptomiem. Pagājušajā nedēļā 64 % no skolās atklātajiem Covid-19 gadījumiem bērniem bija Covid-19 infekcijai raksturīgie simptomi. Diemžēl jau vairākas nedēļas konstatēts, ka no skolās atklātajiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem vairāk nekā pusē gadījumu bērni ir apmeklējuši skolu ar saaukstēšanās simptomiem. Tāpēc vecāki aicināti būt īpaši atbildīgi, tādējādi rūpējoties gan savu bērnu, gan visu apkārtējo cilvēku veselību un drošību.

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošus pakalpojumus Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, valdība ir noteikusi vakcinācijas pienākumu atsevišķās jomās, arī izglītībā nodarbinātajiem. Noteikumi paredz, ka no 15.novembra nodarbinātie un pakalpojuma sniedzēji izglītības procesā un tā nodrošināšanā varēs piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Līdz 15.novembrim darbinieki savus darba pienākumus varēs veikt ar testēšanas sertifikātu, un tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas oktobrī būs uzsākuši vakcināciju, tests darba vajadzībām tiks apmaksāts no valsts budžeta.



5.oktobrī valdība papildināja pieņemtos noteikumus, paredzot, ka testēšanas izmaksas no valsts līdzekļiem līdz 15.novembrim segs arī pakalpojuma sniedzējiem izglītības iestādēs, kuri būs uzsākuši vakcinācijas procesu. Vairāk nekā mēnesi ilgais pārejas periods – līdz 15. novembrim – izraudzīts, lai personai būtu iespējams pabeigt pilnu vakcinācijas kursu, kas ir 4 nedēļas, un lai vakcinācijas sertifikāts stātos spēkā (14 dienas).

2021.gada 5.oktobrī valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" pieejami MK tīmekļvietnē. Grozījumi stāsies spēkā 11.oktobrī.

Šobrīd ikvienam iedzīvotājam ir nodrošinātas plašas un daudzveidīgas iespējas par brīvu vakcinēties, tādējādi uzņemoties atbildību par savu un apkārtējo veselību un drošību. Vakcinācija kombinācijā ar drošības pasākumu ievērošanu (masku valkāšanu noteiktās vietās, nedrūzmēšanos, roku regulāru mazgāšanu, telpu regulāru vēdināšanu u.c.) ir vienīgā iespēja, lai kopīgi uzvarētu Covid-19 infekciju un atgrieztos pie pirmspandēmijas dzīves apstākļiem. Tā ir iespēja palīdzēt nenoslogot veselības aprūpes sistēmu, lai ārstu aprūpi un pakalpojumus turpinātu saņemt arī ar Covid-19 nesaistīti pacienti.