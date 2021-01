Pēdu kopšanas procedūras ziemā

Par pēdu veselību biežāk tiek runāts siltajā laikā, kad pēdas biežāk ir redzamas citu skatienam. Tomēr tieši ziemas laiks, ko mūsu pēdas daudz vairāk pavada slēgtos apavos, var ietekmēt pēdu un to ādas veselību un labsajūtu. Kā kopt pēdu ādu ziemā? Kā pareizi veikt pēdu vanniņas un kā parūpēties par nogurušu pēdu labsajūtu? Iesaka skaistuma konsultante Natālija Gavriļčenko un farmaceite Zanda Ozoliņa.





Sausa pēdu āda

Ziemas laikā mūsu pēdas daudz vairāk laika pavada slēgtos apavos un ir pakļautas tādiem faktoriem kā sals, sausais gaiss iekštelpās, vide apavos, svīšana un citi. Tieši tādēļ ziemas laikā arī pēdu āda kļūst sausāka, skaidro N. Gavriļčenko. Lai novērstu sausas ādas problēmu, katru dienu pēc dušas jālieto kopjošs pēdu krēms. Pēdas krēmu un kopšanas līdzekļu sortiments ir ļoti plašs, atliek vien izvēlēties sev tīkamāko. Tāpat pēdu kopšanai ir pieejami gan sāls un esences pēdu vanniņām, gan dažādi specializēti krēmi dažādu pēdu ādas problēmu risināšanai un novēršanai.





Kā novērst pēdu svīšanu?

Skaistuma speciāliste atzīst – pēdu svīšana ziemā ir viena no aktuālākajām problēmām. To risināt palīdzēs produkti, kuru sastāvā ir ēteriskās eļļās, piemēram, krēmi vai spreji. Tiem ir antibakteriāla iedarbība, kas mazina iekaisumu un sniedz dezodorējošu efektu. Ir pieejami arī spreji, ar kuriem var apstrādāt apavus, lai mazinātu nepatīkamu smaržu un kavētu dažādu nevēlamu baktēriju vairošanos tajos.





Ja uz papēžiem cieta āda…

Cieta āda uz pēdām veidojas neatkarīgi no svīšanas. Tās ir atmirušās šūnas, kuras ir uzmanīgi jānoņem ar speciālu pēdu vīli vai kāju skrubi, stāsta N. Gavriļčenko. Lai cīnītos ar cieto ādu uz papēžiem, var sākt ar relaksējošām pēdu vanniņām. Tās ieteicams taisīt divas līdz trīs reizes nedēļā, piemēram, kad pēdas ir bijušās nosalušas vai vienkārši gribas sevi palutināt. Svarīgi paturēt prātā, ka pēdu vanniņai nevajadzētu izmantot karstu ūdeni, piemērotāks un pēdu ādai draudzīgāks būs silts ūdens. Ūdenim var pievienot speciālus ekstraktus, jūras sāli vai ēteriskās eļļas.

Savukārt reizi mēnesī ieteicams cieto papēžu ādu noņemt ar pēdu vīli, pirms tam izmērcējot pēdas. Tāpat šim nolūkam var uzlikt eksfoliējošas zeķītes – tad izmantot pēdu vīli nebūs vajadzības. Pēc abrazīvas procedūras uzlieciet pēdu masku, kas mitrinās un baros pēdu ādu. Pēdu maskas ir pieejamas arī zeķīšu veidā, kas ir ļoti ērti un parocīgi lietojamas. Turpmāk pēdu kopšanas procedūra būs ļoti vienkārša – jālieto pēdu krēms 1-2 reizes katru dienu, savukārt skrubis pēdām un maska jālieto reizi nedēļā. Atcerieties – abrazīvā procedūra jāveic reizi mēnesī. Savukārt izmantot jebkādus asus priekšmetus sausās un cietās pēdu ādas noņemšanai ir kategoriski aizliegts!



Pedikīrs mājas apstākļos

Pirms pēdu mērcēšanas ar speciālu kociņu atbīdiet kutikulas. Mājas apstākļos izvairieties no kutikulu griešanas, bet izmantojiet speciālas kutikulu eļļās to mīkstināšanai un atbīdīšanai.

Pēc tam lieciet pēdas iepriekš sagatavotā pēdu vanniņā. Ūdens tajā nedrīkst būt karsts. Ūdenim varat pievienot speciālus līdzekļus pēdu mērcēšanai, jūras sāli, ēteriskās eļļas.

Mērcējiet pēdas 10-15 minūtes.

Kad pēdas izmērcētas, nosusiniet tās ar dvieli un nogrieziet kāju nagus ar speciālām standziņām. (Ja nav nagu problēmu un tie nav pārāk cieti, tos var apgriezt arī pirms pēdu mērcēšanas.)

Sabiezējušo un cieto ādu norīvējiet ar speciālu rīvi. Rīvējiet pēc iespējas vienā virzienā. Nepārspīlējiet un nepārcentieties, lai netraumētu pēdu ādu! Rīvi izmantojiet tikai tur, kur tas patiešām nepieciešams.

Atmirušo ādas šūnu noņemšanas procedūru noslēdziet ar speciālu pēdu skrubi.

Ja vēlaties īpaši palutināt pēdas, pēc šīs procedūras lietojiet pēdu masku.

Noslēgumā ar masāžas kustībām uzklājiet pēdām kopjošu krēmu un ļaujiet tam iesūkties. Ja ādas pirms procedūras bijusi īpaši cieta un sausa, lietojiet krēmus ar lielāku urea saturu – aptiekās ir pieejami produkti pat ar 50 % urea īpaši maigai ādai.



Pēdu vanniņas veselībai un labsajūtai

Zanda Ozoliņa uzsver – pēdu vanniņas var būt ne vien skaistumkopšanas rituāls, bet arī palīgs profilaksē un emocionālai labsajūtai. Šobrīd, kad mūsu ikdiena ir mainījusies, iespējams, ir vairāk laika sevis palutināšanai, it īpaši aukstajos ziemas vakaros, un, ja ir vēlme sasildīties, tad var palīdzēt pēdu vanniņas. Tās veicot, it jāatceras, ka ūdens temperatūra ir jāpaaugstina pakāpeniski, no vidēji siltas līdz apmēram 40 C°, nelejot ūdeni tieši uz pēdu ādas. Ieteicamais pēdu vannošanas laiks ir 10-15 minūtes. Lielāka vanniņu temperatūras maiņa var uzlabot asinsriti, kā arī mazināt sāpes kājās un tūsku. Savukārt, lai ziemā mazinātu nepatīkamo pēdu smaržu, ieteicamas kāju vanniņas ar citrona, laima un apelsīna ekstraktiem, pievienojot piparmētras un tējas koka ēteriskās eļļas un sodu. Jāpatur prātā, ka šādu procedūru ieteicams veikt ne ilgāk par 30 minūtēm.

Atslābinošam un nomierinošam efektam talkā nāks pēdu vannas ar magnija saturošiem sāļiem. Šādām pēdu vanniņām ieteicams pievienot pāris pilienu eikalipta ēteriskās eļļas. Savukārt organisma detoksikācijai un ādas labsajūtai ieteicamas vannas ar magnija sāļiem, sodu, pāris karotēm olīveļļas, ko var papildināt ar rozmarīnu vai piparmētru. Muskuļu atslābināšanai un prāta nomierināšanai derēs pēdu vannas no magnija sāļiem, sodu un lavandas ēterisko eļļu.

Iekaisušām pēdām ieteicamas vārāmās sāls vanniņas. Bet, lai mazinātu ādas asumus, ieteicamas vannot pēdas sodas vanniņās. Taču vienmēr jāatceras mērenība, nepārsniedzot vanniņu ieteicamo laiku, kas ir no 15 līdz 30 minūtēm.

Tāpat ziemā neaizmirstiet par ikdienas kāju kopšanas līdzekļiem un atcerieties, ka personīgā higiēna un piemērotu apavu izvēle var mazināt nagu sēnītes un deformācijas iespējamību.