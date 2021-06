Pieaug no ārzemēm ieviesto Covid-19 gadījumu skaits un vīrusa Indijas varianta izplatība

Pagājušajā nedēļā iepretim aizpagājušajai nedēļai par 83% pieauga no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits, kopskaitā sasniedzot 22 gadījumus, kas ir par desmit vairāk nekā nedēļu iepriekš, liecina uz valdības sēdi sagatavotā Veselības ministrijas prezentācija.

Kopumā no 10. līdz 20.jūnijam Latvijā atklāti 118 Covid-19 gadījumi personām, kas ieceļojušas vai atgriezušās Latvijā no ārvalstīm.

Vairums - 30 gadījumi - no kopskaita ir saistīti ar Krieviju, kamēr vēl 17 - ar Vāciju. Tikmēr deviņi gadījumi ievesti no Turcijas, bet septiņi - no Ēģiptes. Vienlaikus pa sešiem gadījumiem ievesti no Lietuvas un Ukrainas, bet vēl pa pieciem gadījumiem ievests no Lielbritānijas un Zviedrijas. Četri gadījumi ievesti no Īrijas, bet pa trim - no Baltkrievijas un Somijas. No Armēnijas, Igaunijas, Nepālas un Spānijas savukārt ievests pa diviem gadījumiem, turklāt vēl no vairākām valstīm ievests pa vienam gadījumam.

No visiem šiem gadījumiem 70 jeb 59% bijuši saistīti ar tā dēvētajām trešajām valstīm. Vēl pirms nedēļas šādi bija 49% gadījumu.

Pagājušajā nedēļā 26 cilvēkiem jeb 6% no sekvencētajiem paraugiem konstatēts Covid-19 slimību izraisošā vīrusa Indijas jeb "delta" variants, valdības sēdē informēja Nacionālās references laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.

Viņš stāstīja, ka pagājušajā nedēļā sekvencēts 441 paraugs un 89% gadījumos atklāts Lielbritānijas jeb "alfa" paveids. Tāpat pagājušajā nedēļā atklāti arī astoņi vīrusa Ēģiptes paveida gadījumi, viens Brazīlijas paveida jeb "gamma" gadījums un viens ASV jeb "lota" gadījums.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs uzsvēra, ka "delta" vīrusa paveids izplatības ziņā ir stiprāks un laika gaitā tas kļūs par dominējošo, tāpēc vajadzētu turpināt vakcināciju, kas ir efektīva arī pret "delta" vīrusu.

Epidemiologs brīdināja, ka līdzīga situācija pirms diviem mēnešiem bijusi arī Lielbritānijā, kad tur "delta" paveida īpatsvars bija vien 5%, bet tagad Lielbritānijā saslimstība ar "delta" paveidu ir otra augstākā aiz Indijas celma. Nākamās valstis, kur "delta" paveids ir visvairāk izplatīts, ir Krievija, Singapūra, Taizeme, Indonēzija, Bangladeša, Austrālija, Kenija, Portugāle un citas valstis.