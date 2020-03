Pieci padomi starojošai sejas ādai pavasarī

Gada vēsajā periodā sejas āda tiek pakļauta papildu slodzei – mitrums, vēja brāzmas un pazeminātā gaisa temperatūra savienojumā ar sauso gaisu iekštelpās tai ir īsts pārbaudījums. Šādos apstākļos šūnu atjaunošanās procesi un ādas vielmaiņa palēninās, tādejādi liekot ādai izskatīties raupjai, sausai, pelēkai un blāvai. Kā parūpēties par sejas ādu, lai, sagaidot pavasari, tā būtu mirdzoša, stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa. Lai sejas āda būtu skaista un starojoša, par to jārūpējas ik dienu – visa pamatā ir veselīgs dzīvesveids un sabalansēts uzturs, taču tikpat nozīmīgas ir ikdienas rūpes par sejas ādu. Tāpēc, lai sākoties gada siltajai sezonai, āda neizskatītos nogurusi, nepieciešams pievērst uzmanību ikdienas sejas kopšanai un aktivitātēm.

1. Pilnvērtīgs miegs. Viens no labas veselības un skaistas ādas pamatelementiem ir veselīgs miegs. Tas ir svarīgs ādas atjaunotājs, tādēļ ieteicams miegam veltīt no septiņām līdz deviņām stundām diennaktī. Tikpat svarīga ir miega kvalitāte un laicīga došanās pie miera, jo nakts stundās āda atjaunojas visaktīvāk. Naktī ādā notiek intensīvi vielmaiņas procesi – šūnas uzņem un izmanto barības vielas, atbrīvojas no toksīniem un ražo nepieciešamas vielas ādas funkciju uzturēšanai, piemēram, kolagēnu. Izguļoties ādas noguruma “pēdas” un tumšie loki zem acīm samazinās.

2. Svaigs gaiss un sejas ādas fitness. Laika pavadīšana svaigā gaisā apvienojumā ar fiziskām aktivitātēm uzlabos sejas ādas toni un izskatu kopumā. Uzlabosies organisma piesātināšana ar skābekli, tādējādi veicinot arī vielmaiņas procesus šūnās. Arī sejas fitness jeb joga pierādījusi savu nozīmi, jo sejā ir muskuļi, kurus vingrinot, tiek uzlabota asinsrite, veidojas papildu kolagēns un elastīns, nostiprinās mazā muskulatūra un saites, kas uzlabo ādas tvirtumu un kavē tūskas veidošanos. Regulāri veicot vingrinājumus, tiek nostiprināts sejas ovāls, samazinās ”vārnu kājiņas” un “rūpju rievas”, kā arī āda tiek tonizēta. Sejas ādas tonim un tonusam uzlabojoties, āda izskatās moža un veselīga.

3. Attīrīšana. Ikdienā ādu nepieciešams attīrīt gan no rīta, gan vakarā, izmantojot seju attīrošu gēlu, micelāro ūdeni, attīrošo pieniņu vai losjonu. Lai efektīvāk notīrītu atmirušo šūnu slāni uz raga kārtas, jāizmanto skurbis, kas atbilstošs ādas tipam. Ir gan mehāniskie skrubji, kuri satur abrazīvas daļiņas (sāls, cukura, augļu kauliņu vai lufas gabaliņus) galā vai emulsijā, gan pīlinga skrubji, kuri satur keratolītiskas – šūnas noārdošas – vielas (augļu enzīmus un augļu skābes). Taukainas ādas īpašnieki var lietot mehāniskos skrubjus vai stiprākus augļskābes pīlingus, savukārt tiem, kam ir jutīga un sausa āda, jābūt uzmanīgiem un jāizvēlas maigi, smalki mehāniskie skrubji vai viegli pīlingi. Skrubi ieteicams lietot vienu reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās. Tie efektīvi attīra ādas virsējo slānīti, tādējādi āda kļūst mirdzošāka, gludāka, bet ādas tonis izlīdzinās. Mitrinošie, barojošie un koriģējošie krēma komponenti tā nokļūst daudz dziļāk ādas slāņos, uzlabojot tās vielmaiņu un izskatu.

4. Mitrināšana. Pazeminātās temperatūras un iekštelpu sausā gaisa ietekmē āda pastiprināti zaudē mitrumu, tādēļ mitrināšana īpaši svarīga gada aukstajā periodā. Ādu labāk mitrinās krēmi un serumi, kuru sastāvā ir hialuronskābes, alantoīns, mannoze, ramnoze, glicerīns, pantenols, urīnskābe, karboksilskābes glikolskābe, polifenoli un šī sviests. Serums daudz koncentrētākā veidā piepilda ādas virsējos slāņus ar mitrinošiem komponentiem, un to jālieto pirms ikdienas krēma uzklāšanas. Tāpat ieteicams vienu līdz divas reizes nedēļā lietot mitrinošas maskas. Papildus iespējams seju dienas laikā mitrināt ar sejas ūdeņiem, kas pieejami aerosolu veidā – tas ne tikai sejas ādu mitrinās, bet arī to veldzēs un atsvaidzinās. Bez lokālu līdzekļu lietošanas svarīgi atcerēties arī par ūdens uzņemšanu – ieteicams uzņems vismaz pusotru divus litrus ūdens dienā. Tieši ūdens ādas dziļākajos slāņos palīdz nogādāt nepieciešamās barības vielas un skābekli, lai āda spētu pilnvērtīgi atjaunoties un izskatītos veselīga, mirdzoša un gluda.

5. Barošana. Lai āda izskatītos veselīga, skaista, stingra, tonizēta, neizteiktākām krunciņām un grumbiņām, tai ir nepieciešams uzņemt noteiktas vielas. Kosmētiskos līdzekļos šīs vielas ir – kolagēns, peptīdi, elastīns, vitamīni (E, A (retinols), C, F, K, niacīnamīds), Q10, probiotiķi, omega 3, 9 taukskābes. Tās ir aktīvas vielas ar barojošu, antioksidatīvu, šūnu atjaunojošu, liftinga, pretgrumbu un ovālu nostiprinošu efektu. Arī ar pārdomātu uzturu var atjaunot un palīdzēt ādai ilgāk būt jauneklīgai – nepieciešams uzņemt dārzeņus un augļus, jo tie satur nepieciešamos vitamīnus un antioksidantus, kuri stiprina ādas aizsargfunkciju, pasargā šūnas no oksidatīvā stresa, toksīniem, pastiprinātas novecošanās un bojāejas. Vēl ļoti svarīga uztura sastāvdaļa ir olbaltumvielas, jo tās satur tik nepieciešamo kolagēnu un peptīdus, kuri satur ādas šūnas kopā, atbildot par ādas tonusu, tvirtumu, stingru ovālu, bez ādas noslīdējuma krunciņām, grumbām. Arī probiotiķiem pierādīta liela loma veselīgas ādas uzturēšanā – tie tiek pievienoti kosmētiskajos līdzekļos, lai uz ādas virsmas veidotos pareizs mikrobioms, tādējādi nodrošinot ādas aizsargfunkcijas, pareizu vielmaiņu un mitruma līmeni ādas virskārtā.