Pirmajā nedēļā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 2243 cilvēki

Uzsākot vakcināciju pret Covid-19, pagājušās nedēļas laikā vakcinēti kopumā 2243 cilvēki valsts 10 lielākajās slimnīcās. Šonedēļ vakcinācija tiek turpināta, nodrošinot ārstniecības personu vakcināciju gan universitātes un lielajās reģionālajās slimnīcās, gan uzsākot vakcinācijas procesu mazākās slimnīcās – Rīgas 2.slimnīcā un Bauskas slimnīcā.

Šodien Valsts asinsdonoru centrā nogādāta arī otrā piegādes krava ar 13650 vakcīnu “Comirnaty” devām, kas ļaus paplašināt vakcinācijas uzsākšanu citās slimnīcās.

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktors Svens Henkuzens norāda, ka vakcinācija Latvijā norit pēc izstrādātā plāna – sākotnēji vakcīnas saņem mediķi, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem: “Nekādas nozīmīgas aizķeršanās nav bijušas, pagājusī nedēļa pierāda, ka esam sagatavojušies labi. Zināms, ka līdzīgi vakcinēšanās pirmajās dienās sekmējusies arī, piemēram, Igaunijai.” Šobrīd vakcīnas saņēmuši aptuveni 10% no slimnīcās strādājošajiem un tuvāko divu nedēļu laikā vakcīnas varēs saņemt pārējie slimnīcu mediķi, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem.

Ņemot vērā, ka aizvien vairāk stacionārās ārstniecības iestādes iesaistās Covid-19 pacientu ārstēšanā, no 7. janvāra būs atvērti vēl 2 vakcinācijas kabineti, savukārt no 11. janvāra vakcinācija notiks visās I līdz V līmeņa slimnīcās, kā arī specializētajās ārstniecības iestādēs, piemēram, psihoneiroloģiskajās slimnīcās. Vienlaikus jau šonedēļ esošajos vakcinācijas kabinetos tiks palielināta vakcinācijas jauda, ko var izdarīt pēc pagājušajā nedēļā gūtās pieredzes.

Jānorāda, ka vakcīnu piegāde slimnīcām notiek regulāri, ņemot vērā, ka piegādātās vakcīnas jāizlieto 5 dienu laikā. Atbildīgajām iestādēm nav šaubu par vakcīnu uzglabāšanu un to korektu izlietošanu.

Turpmāk Nacionālais veselības dienests katru darba dienu savos sociālo tīklu profilos publicēs vakcinēto cilvēku skaitu. Dati par vakcinācijas faktu tiek ievadīti E-veselības portālā.

Jau ziņots, ka sākotnēji vakcinēšanās iespēja tiek nodrošināta ārstniecības personālam universitātes slimnīcās un reģionālajās slimnīcās, kurās tiek nodrošināta stacionārā ārstēšana Covid-19 pacientiem.

5. janvārī Veselības ministrija kopā ar citām atbildīgajām iestādēm informēs arī Ministru kabinetu par līdz šim noritējušo vakcinācijas procesu un turpmākajām darbībām, lai vakcinētu visus Latvijas iedzīvotājus, kuri to vēlēsies. Vakcīnu piegādes Latvijai plānotas no 7 vakcīnu ražotājiem, no kuriem jau ar 6 ir noslēgti līgumi. Rezultātā vakcīnu devu apjoms būs pietiekams visiem, kuri Latvijā vēlēsies vakcinēties.

Plašāka informācija par to, kā Latvijā notiks vakcinācija, un par vakcīnas saņemšanu ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes "Spkc.gov.lv" sadaļā “ Vakcīnas pret Covid-19 ”. Savukārt informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu – Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē sadaļā “Covid-19 ziņas” .