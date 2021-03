Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) rosina precīzāk noteikt intervālu, pēc kāda jāsaņem otra vakcīna pret Covid-19.

18.martā valdības sēdē, diskutējot par vakcinācijas pret Covid-19 procesu, premjers aktualizēja jautājumu par intervālu, pēc kāda jāsaņem otra vakcīna pret Covid-19. Kariņš atsaucās uz zinātniskiem pētījumiem, kuros minēts konkrēts intervāls, kādā saņemt otru poti. Ministru prezidents piebilda, ka arī viņam kā pirmo vakcīnu saņēmušam nav skaidrs, kad viņam būs jāsaņem otrā vakcīna.

Premjers norādīja, ka patlaban nav skaidri noteikts intervāls otrās potes saņemšanai. "Ja man rodas šāds jautājums, tāds radīsies arī citiem. Ja ir informācija, ka otrā pote jāsaņem laika posmā "no - līdz", tad cilvēki vēlas konkrētību. Ir jābūt skaidrai atbildei," uzsvēra Kariņš.

Arī finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) pievienojās kolēģa paustajam, ka patlaban nav skaidrs, kad saņemt otru vakcīnu pret Covid-19.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) skaidroja, ka otrās vakcīnas devas saņemšanas intervāls ir atrunāts Vakcinācijas rokasgrāmatā, un tas ir no devītās līdz 12.nedēļai "AstraZeneca" vakcīnas gadījumā.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs atzīmēja, ka vakcīnām tā ir ierasta prakse noteikt otrās devas intervālus un nevis vienu konkrētu laiku. Vienlaikus par dažādām vakcīnām tiekot teikts, ka efektivitāte ir labāka, ja otro devu saņem vēlāk, tomēr netiek arī izslēgts fakts, ka, ātrāk saņemot otro devu, personai tiek ātrāk nodrošināta pilnā aizsardzība.

Līdz ar to, eksperta ieskatā, vajadzētu vadīties pēc pacientu ērtības, plānojot otro vakcīnas devu ar intervālu, lai neradītu bažas cilvēkiem par to, ka, ja kādu iemeslu dēļ neizdodas ierasties uz vakcīnu, tad nāksies vakcinēties no jauna.