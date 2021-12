Pret Covid-19 pilnībā vakcinēti jau 75% pilngadīgo Latvijas iedzīvotāju

Līdz šim vakcinācijas pret Covid-19 kursu noslēguši jau 75% vismaz 18 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Pēc straujāka vakcinācijas aptveres tempa pieauguma oktobra otrajā pusē, kad virknē profesiju tika noteikta obligāta vakcinācija, novembra beigās un decembra sākumā vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars kāpj ievērojami lēnāk, ko ietekmē tostarp būtiski samazinājusies interese ar pirmreizējo vakcināciju.

Piemēram, laikā no 19. līdz 22.oktobrim dienā pirmo vakcīnas devu saņēma vismaz 8000 cilvēku, minētajā nedēļā pirmo poti saņemot kopumā 47 291 cilvēkam. Pēdējā oktobra nedēļā pie pirmās vakcīnas devas tika kopumā gandrīz 38 000 cilvēku, savukārt kopš novembra sākuma vakcinācijas procesu sākušo kopskaits septiņu dienu periodā ik nedēļu sarucis, aizvadītajā nedēļā nesasniedzot pat 8000 robežu.

Bez pirmo vakcīnas devu saņēmējiem vakcinācijas procesu sāk un ar vienu poti arī beidz "Janssen" ("Johnson & Johnson") vakcīnu saņēmušie. Arī ar šo vakcīnu sapotēto skaits nedēļā sarūk - ja nedēļā no 11. līdz 17.oktobrim šo vakcīnu saņēma vairāk nekā 27 000 cilvēku, tad, katru nedēļu šim skaitlim samazinoties, aizvadītajā nedēļā ar vienas devas vakcīnu sapotēti nepilni 4000 cilvēku. Imunologi gan stingri iesaka ar "Janssen" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, sapotētajiem iedzīvotājiem vakcinēties atkārtoti.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā pirmo poti saņēmuši 1005 cilvēki, otro - 2795 cilvēki, bet ar "Janssen" sapotējies 371 iedzīvotājs. Tikmēr augsta interese saglabājas par balstvakcināciju, un vakar papildu vakcīnas deva ievadīta apmēram 6100 cilvēkiem. Kopumā pirmdien vakcinēti 10 366 cilvēki.

Vakar un pagājušajā nedēļā vakcinēto kopskaits gan vēl var pieaugt, jo vakcinētāji datus par vakcinācijas faktu ievada pat ar vairāku dienu nobīdi.

Par labu vakcinācijai pret Covid-19 Latvijā līdz šim izšķīrušies kopumā 1,286 miljoni cilvēku, no tiem vakcinācijas kursu jau pabeidza 1,215 miljoni iedzīvotāju, savukārt pie balstvakcīnas ticis jau 110 031 iedzīvotājs.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai "Janssen" ("Johnson & Johnson") vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 68,35% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 64,58% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 9,052%, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka vakcinācijas procesu pabeiguši 75,23% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, un 74,99% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši vismaz 12 gadu vecumu, kas pagaidām ir apakšējā robeža, lai varētu saņemt poti. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta pagājušā gada 28.decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Decembra otrajā pusē Latvijā varētu tikt sākta arī 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.