Propoliss - unikāls dabas līdzeklis saaukstēšanās slimību gadījumā

Propoliss ir bišu produkts, taču tā izcelsme nav no bišu organisma. Bites to savāc dabā no dažādu koku pumpuru un lapu sveķiem, Latvijā visbiežāk no apsēm, papelēm arī bērziem u.c.

Propolisam piemīt pretbaktēriju, pretsēnīšu, pretvīrusu ietekme, organismā darbojas arī kā savelkošs un asinsvadus nostiprinošs, kā arī tam piemīt pretsāpju īpašības. Apiterapeite-neiroloģe Maruta Solvita Iveta Naudiņa šajā vīrusu laikā iesaka dažus vērtīgus padomus, kā, izmantojot propolisu, var sargāties no saslimšanas.Katru dienu lietot dažus gabaliņus propolisa. Tos var vienkārši sūkāt vai kā košļāt kā košļeni. Propolisa gaistošās vielas izplatās siltajā rīkles un deguna dobumā un propolisam piemītošā pretvīrusu darbība apgrūtina elpošanas ceļos iekļuvušo vīrusa daļiņu dzīvotspēju. Noderīgi ir arī propolisa deguna pilieni eļļā, kurus iepilina degunā, izejot no mājas. Pārklājot deguna gļotādas, tas uz pāris stundām to aizsargā no vīrusu spējas šajā gļotādā ieķerties jeb piesaistīties šūnu receptoriem un sākt vairoties. Parasti lieto 10-20 pilienu no propolisa tinktūras uzpilinot uz cukurgrauda un tādu nosūkā 1-3 reizes dienā. Ja profilaksei, tad mazāko devu, ja slimība jau pienākusi, tad lielāko devu un biežāk. Propolisu var lietot kādu laiku, 10-20 dienas, tad pārtrauc un pēc nepieciešamības var kursu atkārtot. Nekādā gadījumā nedrīkst stipru, neatšķaidītu, iekšķīgai lietošanai nesagatavotu propolisa spirta tinktūru pilināt vai pūst kaklā uz jau bojātām deguna vai rīkles gļotādām, tam ir ļoti kairinoša iedarbība.

